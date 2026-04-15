AFP
翻訳者：
チェルシーがリアム・ローゼニオールの去就を決定。クラブのチャンピオンズリーグ進出の行方も不透明だ。
不振にもかかわらず、理事会は信頼を維持している
『The Athletic』によると、チェルシーは来シーズンCL出場権を得られなくてもロゼニオール監督を続投させる方針だ。連敗や主力の不満で暗雲が漂う中、クラブは安定性を重視した。
ロゼニオール監督の就任はわずか3か月前であり、西ロンドンでは不調が即解任につながるケースが多いものの、クラブ首脳は安定を重視している。チェルシーは直近6試合で1勝のみだが、それでも元ハル・シティ指揮官は長期プロジェクトを率いる適任者と見なされている。
- Getty Images Sport
欧州大会出場権の行方が一触即発の状況
シーズン終盤のチェルシーにとって、失敗は許されない。プレミアリーグ5位リヴァプールとは4ポイント差だが、背後には多くのチームが迫る。11位ボーンマスともわずか3ポイント差だ。
多くのファンは中位転落を恐れ、様子見だ。ロゼニオール監督は中位維持のために招へいされたわけではない。このままでは来季のヨーロッパ大会出場権を逃す危険性が残る。
夏の移籍市場に向けた計画
ロゼニオール監督は、来季の計画立案に参画しており、現時点では解任の危機がないことを示している。夏の補強も彼の戦術やチーム方針に合わせて進めており、辞任は考えにくい。
- AFP
FAカップは挽回の道を開く
今シーズン、FAカップで2018年以来の優勝を狙える。しかし、ウェンブリーへの道は厳しい。4月26日の準決勝ではリーズと対戦する。リーグ戦では1-3で敗れ、2-2で引き分けただけで、まだ勝っていない。
仮に勝ち進んでも、決勝では日曜日に3-0で敗れたマンチェスター・シティが待ちそうなだけに、厳しい戦いが続く。リーグ戦のトップ5入りとタイトル獲得を逃せば、ローゼニオール監督への批判は避けられず、クラブ理事会の支持も試されるだろう。