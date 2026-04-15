チェルシーがリアム・ローゼニオールの去就を決定。クラブのチャンピオンズリーグ進出の行方も不透明だ。

『The Athletic』によると、チェルシーは来シーズンCL出場権を得られなくてもロゼニオール監督を続投させる方針だ。連敗や主力の不満で暗雲が漂う中、クラブは安定性を重視した。

ロゼニオール監督の就任はわずか3か月前であり、西ロンドンでは不調が即解任につながるケースが多いものの、クラブ首脳は安定を重視している。チェルシーは直近6試合で1勝のみだが、それでも元ハル・シティ指揮官は長期プロジェクトを率いる適任者と見なされている。