フェルナンデスの退団を巡る憶測は、シャビ・アロンソがルートン・タウン戦のカラバオカップ勝利に臨んだチェルシーのメンバーから同選手を外したことで、さらに強まった。

アロンソは以前、フェルナンデスを起用すると述べていたが、その後、この25歳には適切なメンタリティーが欠けていることを示唆した。

この除外について説明したアロンソは、次のように述べた。「我々には、プレーするのに最も良い状況にある選手が必要だ。あらゆることを考慮しなければならない。良い状態にある選手もいれば、プレーするエネルギーを感じられていない選手もいる。私にとって非常に重要なのは、彼らがプレーしたいという意欲を感じ、良い準備ができていることだ」