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チェルシーがラミン・カマラをターゲットに エンソ・フェルナンデスはマンチェスター・シティ移籍による退団が迫る
チェルシー、マンチェスター・シティ行きのMFの後釜をリストアップ
チェルシーは、アルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスがエティハド移籍に近づくなか、ラミン・カマラを移籍候補としてリストアップしている。talkSPORTによると、フェルナンデスはマンチェスター・シティでエンソ・マレスカと再会する大型移籍の最終段階に入っているという。
チェルシーはこのMFに1億2000万ポンドの値札を付けていると報じられており、その移籍金の一部をカマラ獲得に再投資する見込みだ。モナコは今夏、5000万〜6000万ポンドを要求している。クリスタル・パレスは最近、3500万ポンドのオファーを拒否されており、リヴァプールにも移籍市場閉幕前にカマラを獲得するチャンスが提示されている。
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シャビ・アロンソ、カップ戦のメンバー外を受けて意欲に疑問符
フェルナンデスの退団を巡る憶測は、シャビ・アロンソがルートン・タウン戦のカラバオカップ勝利に臨んだチェルシーのメンバーから同選手を外したことで、さらに強まった。
アロンソは以前、フェルナンデスを起用すると述べていたが、その後、この25歳には適切なメンタリティーが欠けていることを示唆した。
この除外について説明したアロンソは、次のように述べた。「我々には、プレーするのに最も良い状況にある選手が必要だ。あらゆることを考慮しなければならない。良い状態にある選手もいれば、プレーするエネルギーを感じられていない選手もいる。私にとって非常に重要なのは、彼らがプレーしたいという意欲を感じ、良い準備ができていることだ」
モナコのスター選手が中盤補強の理想的な存在として浮上
アロンソはまた、最終決断を下す前の水曜日の練習後にフェルナンデスと個人的に話し合いの場を持ったことを明かした。アロンソは「話し合った結果、メンバーに入らない方がいいという結論になった。彼はトッププレーヤーだ」と付け加えた。
フェルナンデスの移籍が完了すれば、チェルシーはカマラの代理人との協議を前進させる見通しだ。カマラは2年前に1500万ユーロで加入して以降、モナコで地位を確立し、アフリカ年間最優秀若手選手賞を受賞した。昨季はリーグ戦29試合に出場し、2得点7アシストを記録した。
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チェルシーとフェルナンデスの今後は？
チェルシーは今後数日でフェルナンデスのマンチェスター・シティ移籍をまとめたい考えで、その一方でカマラ獲得への動きを加速させる見通しだ。実現すれば、カマラはこの夏に加入したバレンティン・バルコとジョーダン・ヘンダーソンをすでに擁する、大きく改編されたチェルシーの中盤に加わることになる。アロンソは今後、移籍市場の残り期間に対応しながら、迫るプレミアリーグの試合に向けてチームを整えなければならない。
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