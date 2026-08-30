AFP
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チェルシーがモナコとラミーヌ・カマラ獲得で合意、エンソ・フェルナンデスは退団に近づく
チェルシー、モナコMF獲得で合意
チェルシーはモナコとカマラ獲得で合意に達した。移籍金はボーナス込みで4500万ユーロに達する見込みだ。 ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリによると、残るのは支払いスケジュールの最終調整のみで、移籍完了は目前となっている。
セネガル人MFは、フェルナンデスの直接的な後任としてスタンフォード・ブリッジに加わることになる。フェルナンデスは、エンツォ・マレスカとの再会に向け、プレミアリーグのライバルであるマンチェスター・シティへの1億2000万ポンドの大型移籍成立が最終段階に入っている。チェルシーは夏を通してカマラを積極的に狙っており、クリスタル・パレスとの争奪戦を制して最優先ターゲットの獲得にこぎ着けた。
- Getty Images Sport
アロンソ、退団するMFの意欲に疑問呈す
フェルナンデスの退団が迫っている背景には、シャビ・アロンソ監督の下での混乱した時期がある。アロンソ監督は最近、カラバオカップでのルートン・タウン戦の勝利に向けたメンバーから、このMFを外していた。アロンソ監督はこの試合を前に、フェルナンデスのメンタリティーと準備について公に疑問を呈していた。
起用を見送った理由について、アロンソ監督は「我々には、プレーする上で最も良い状態にある選手が必要だ。あらゆることを考慮しなければならない。良い状態にある選手もいれば、プレーするだけのエネルギーを感じていない選手もいる。私にとっては、彼らがプレーしたいという欲求を感じており、良い準備ができていることが非常に重要だ」と説明した。
カマラ、印象的な実績を携えてスタンフォード・ブリッジへ
アロンソはまた、試合前にフェルナンデスと非公開で話し合いの場を持ったことも認めた。アロンソは「話し合いを行い、メンバーに入らない方がいいという判断になった。彼はトッププレーヤーだ」と付け加えた。この関係に亀裂が入ったように見える中、チェルシーは中盤で手薄な状況に陥らないよう、断固とした動きを見せている。カマラはこの2年間でリーグ・アンの支配的な存在として地位を確立し、モナコでは全公式戦で75試合に出場した。その代表選手は、フランスで成功を収めた在籍期間中に6ゴール11アシストを記録した。
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チェルシーと再編された中盤の次なる一手は何か
チェルシーは、フェルナンデスのマンチェスター・シティー移籍を迅速にまとめるとともに、今後数時間のうちにカマラを正式発表する見通しだ。新戦力は、すでに今夏加入のバレンティン・バルコとジョーダン・ヘンダーソンを擁する大幅に刷新された中盤に加わることになる。チェルシーが今後のプレミアリーグ日程に備える中、アロンソはこれらの新戦力を早急に組み込まなければならない。
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