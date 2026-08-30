フェルナンデスの退団が迫っている背景には、シャビ・アロンソ監督の下での混乱した時期がある。アロンソ監督は最近、カラバオカップでのルートン・タウン戦の勝利に向けたメンバーから、このMFを外していた。アロンソ監督はこの試合を前に、フェルナンデスのメンタリティーと準備について公に疑問を呈していた。

起用を見送った理由について、アロンソ監督は「我々には、プレーする上で最も良い状態にある選手が必要だ。あらゆることを考慮しなければならない。良い状態にある選手もいれば、プレーするだけのエネルギーを感じていない選手もいる。私にとっては、彼らがプレーしたいという欲求を感じており、良い準備ができていることが非常に重要だ」と説明した。