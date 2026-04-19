AFP
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チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドに敗れた試合後、リアム・ロゼニオールは負傷への懸念を明かし、エステバオ・ウィリアンは「ハーフタイムに涙を流していた」という。
スタンフォード・ブリッジでエステバオが悲劇に遭う
10代のスターは、マンチェスター・ユナイテッドの最終ライン裏へ蹴られたロングボールを追いかける途中で足を痛め、ピッチを退いた。治療後にベンチに続行不能を合図し、足を引きずりながらトンネルへ。チェルシーは攻撃の要を失った。
試合後、ローゼニオール監督は「彼は打ちのめされ、ハーフタイムに泣いていた。ハムストリングのけがのようだ」と語った。100年ぶりのリーグ4試合連続無得点という不振に苦しむチームに、ブラジル人選手の負傷は新たな懸念をもたらした。
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エンツォが負傷者リストに追加された
エステバオに続き、チェルシーは試合終盤、W杯優勝経験のあるエンツォ・フェルナンデスも足を引きずって退場した。25歳のMFは同点狙いの場面でペナルティエリア内に落下し、交代を申し出た。代わりにロメオ・ラビアが投入された。 ロゼニオール監督は「ふくらはぎのけいれんであることを祈っている。火曜日の試合には彼が必要だ」と語り、アルゼンチン代表の長期離脱を回避したい意向だ。チェルシーの医療スタッフは、重要なブライトン遠征を前に両選手の診断に追われる。
歴史的な不振でプレッシャーが高まっている。
4度ポストに阻まれたこの試合。チェルシーは21本のシュートに対しユナイテッドは4本だった。それでもマテウス・クーニャの1点を許し1-0で敗れた。ローゼニオール監督（41歳）は「圧倒しながらも勝てない」と苛立ちを隠せない。CL圏は4ポイント離れた。
「10人になっても相手は枠内1本だけ。何度も攻めたがポストに阻まれた。運がないと諦めてほしくない。 それでも戦い続けるしかない」と語った。守備のミスについては「あそこを凌がなければならなかった。凌げず失点した。小さなミスがすぐに失点につながっている。これを変えなければならない」と反省を口にした。
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トップ5入りが難関に
チェルシーは現在、リヴァプールに4ポイント差をつけられており、リヴァプールには未消化試合が1試合残っている。そのため、チャンピオンズリーグ出場権獲得への道はますます険しくなっている。不振が続く中、スタンフォード・ブリッジの観客の一部からは不満の声が上がっているが、ロゼニオール監督は、自らが流れを変え、トップ5入りを確実にする人物であると確信している。
自身の立場について問われると、彼は「最もプレッシャーを感じているのは私だ。スタッフや選手と共に努力を続けるだけだ」と語った。チャンピオンズリーグ出場権について問われると、彼は「もちろん」と答えた。しかし、エステヴァオに続きフェルナンデスも欠場の可能性があり、その目標は高い壁となっている。