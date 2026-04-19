4度ポストに阻まれたこの試合。チェルシーは21本のシュートに対しユナイテッドは4本だった。それでもマテウス・クーニャの1点を許し1-0で敗れた。ローゼニオール監督（41歳）は「圧倒しながらも勝てない」と苛立ちを隠せない。CL圏は4ポイント離れた。

「10人になっても相手は枠内1本だけ。何度も攻めたがポストに阻まれた。運がないと諦めてほしくない。 それでも戦い続けるしかない」と語った。守備のミスについては「あそこを凌がなければならなかった。凌げず失点した。小さなミスがすぐに失点につながっている。これを変えなければならない」と反省を口にした。