チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドから獲得したウイングを1年で放出する方向で動いている。シャビ・アロンソはアレハンドロ・ガルナチョへの関心を示している。

選手の相次ぐ退団が迫る中、アロンソはクラブの文化を根本から刷新することに注力している。4年契約を結んだこのスペイン人監督は、チェルシーをチャンピオンズリーグに復帰させ、常勝チームとして期待される水準を取り戻すという使命を帯びている。彼は、悲惨だった2025-26シーズンの記憶を消し去るために、今すぐ本格的な取り組みを始める必要があると強調している。

「我々はゼロから始める」と監督は説明した。「欧州復帰は目標だ。だが達成するには多くのことを正しく行い、そのプロセスの一翼を担う必要がある。つまり、どうプレーするか、どう位置付けるか、どこで戦うにしてもどう臨むかだ。 それが私の仕事だ。もちろん我々は欧州の舞台に戻りたい。結果は時が示す。だが我々は野心的だ。今必要なのは、そのエネルギーと野心、そして成功を渇望する意欲を自分たち自身に示すことだ」