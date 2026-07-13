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チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドから獲得したウイングを1年で放出する方向で動いている。シャビ・アロンソはアレハンドロ・ガルナチョへの関心を示している。
アロンソがガルナチョの退団を示唆
アロンソ監督は、ガルナチョのチェルシーでのキャリアが1年で事実上終了したと示唆した。新監督は、元マンチェスター・ユナイテッドのスターを計画に含めるとは明言せず、移籍交渉はクラブ上層部と最終段階にあると語った。
アロンソ監督は、ローマなどセリエAクラブが関心を示す同選手について「スポーツディレクターと話し合い、他クラブからもオファーがある。今後を見守るが、全員が納得する形で決着してほしい」と『テレグラフ』紙に語った。
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西ロンドンでの厳しいデビューシーズン
昨年8月、マンチェスター・ユナイテッドから4000万ポンドで加入したガルナチョ。チェルシーにとって大型補強だったが、期待通りの活躍はできなかった。22歳の彼は2025-26シーズンも安定感を欠き、プレミアリーグでは1ゴールのみ。チームは10位に沈んだ。この不振が響き、アルゼンチン代表のW杯メンバーからも外れた。
欧州大会に出場できなかったことでクラブの財政圧力は高まっている。移籍金10％の再移籍条項がユナイテッドに支払われるため、交渉の焦点となる。チェルシーは過去最大の赤字を計上しており、コバムの新体制は戦力整理と資金回収を急ぐ。
チェルシーは完全移籍を主張している
イングランドで苦戦するガルナチョだが、イタリアでは依然として注目度が高い。ナポリ、ユヴェントス、ACミランが動向を監視し、ローマはレンタル移籍での獲得を望んでいる。
一方チェルシーは、レンタル移籍には応じず、投資回収のため完全移籍での売却を主張している。
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スタンフォード・ブリッジで新たな時代を切り拓く
選手の相次ぐ退団が迫る中、アロンソはクラブの文化を根本から刷新することに注力している。4年契約を結んだこのスペイン人監督は、チェルシーをチャンピオンズリーグに復帰させ、常勝チームとして期待される水準を取り戻すという使命を帯びている。彼は、悲惨だった2025-26シーズンの記憶を消し去るために、今すぐ本格的な取り組みを始める必要があると強調している。
「我々はゼロから始める」と監督は説明した。「欧州復帰は目標だ。だが達成するには多くのことを正しく行い、そのプロセスの一翼を担う必要がある。つまり、どうプレーするか、どう位置付けるか、どこで戦うにしてもどう臨むかだ。 それが私の仕事だ。もちろん我々は欧州の舞台に戻りたい。結果は時が示す。だが我々は野心的だ。今必要なのは、そのエネルギーと野心、そして成功を渇望する意欲を自分たち自身に示すことだ」
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