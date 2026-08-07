グストを巡る騒動が続く中、シャビ・アロンソはチェルシーのスカッドに自らの色を刻み込む作業を急ピッチで進めている。スペイン人指揮官は、昨季に欧州大会出場を逃したチームの大幅な刷新を主導しており、チャンピオンズリーグの舞台への返り咲きを目指している。すでにアストン・ヴィラから1億1700万ポンドの移籍金によるモーガン・ロジャーズの加入は、クラブの野心と、国内トップクラスのタレントに巨額投資をいとわない姿勢を浮き彫りにしている。ただ、こうした大幅な変化を受け入れるためにスカッドのバランスを取る必要がある以上、大きな退団が避けられないのも事実だ。

この移行期において、退団の可能性がある注目株はグストだけではない。アロンソは自身が望む補強ターゲットのための枠を空けるべく、他の主力選手たちの退団も容認する構えだ。



