AFP
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チェルシーがマロ・グストに驚愕の7500万ポンド値札 エンツォ・マレスカ監督は再会を希望、マンチェスター・シティが反応
マンチェスター・シティは再会を検討も、評価額に難色
マンチェスター・シティがグストのエティハド・スタジアム行きに関心を示していると報じられているが、『RMC Sport』によると、チェルシーが求める移籍金の高さにシティ側は衝撃を受けているという。チェルシーは23歳のグストに高額な値札を付けており、報道では元リヨンのスターに対して7500万ポンドを要求しているとされる。現時点で、シティはその要求額に応じる意思はない。
この関心の大部分は、新たにシティを率いるエンツォ・マレスカ監督に由来するものだ。同監督は本職の右サイドバックで守備の選択肢を強化することを切望している。スタンフォード・ブリッジで指揮を執っていた時期、マレスカ監督はグストの身体能力と戦術理解に大きく依存しており、このフランス人選手がマンチェスターで自身のシステムに完璧に合う存在になると考えている。
- Getty
アロンソがチェルシーのプロジェクトを再構築する
グストを巡る騒動が続く中、シャビ・アロンソはチェルシーのスカッドに自らの色を刻み込む作業を急ピッチで進めている。スペイン人指揮官は、昨季に欧州大会出場を逃したチームの大幅な刷新を主導しており、チャンピオンズリーグの舞台への返り咲きを目指している。すでにアストン・ヴィラから1億1700万ポンドの移籍金によるモーガン・ロジャーズの加入は、クラブの野心と、国内トップクラスのタレントに巨額投資をいとわない姿勢を浮き彫りにしている。ただ、こうした大幅な変化を受け入れるためにスカッドのバランスを取る必要がある以上、大きな退団が避けられないのも事実だ。
この移行期において、退団の可能性がある注目株はグストだけではない。アロンソは自身が望む補強ターゲットのための枠を空けるべく、他の主力選手たちの退団も容認する構えだ。
ネトとフェルナンデスもマンチェスター・シティの補強候補に浮上
マレスカによる古巣への引き抜きは、グストだけでは終わらないかもしれない。イタリア人指揮官は、ポルトガル代表WGペドロ・ネトの獲得とも強く結びつけられており、チェルシーはネトをグストと同程度の価格帯と評価している。サヴィーニョがトッテナムへ移籍する可能性がある中、ネトはシティの攻撃陣に違いとスピードを加える有力候補として浮上している。
さらに、シティはロドリの“夢の”後継者としてエンソ・フェルナンデスを注視していると報じられている。スペイン代表がバルセロナでラ・リーガ復帰を決断した場合に備えてのものだ。チェルシーは、アルゼンチンのワールドカップ優勝メンバーに対して1億2000万ポンド超を求めているとみられている。
- Getty Images Sport
スタンフォード・ブリッジでサイドバック陣に動き
グストの退団の可能性は、アロンソ体制下で進むSBのポジション全面刷新と重なっている。左サイドでは、マルク・ククレジャがすでにレアル・マドリーへの移籍を決めており、その直接の後釜としてペップ・チャバリアが加入している。右サイドでは、チェルシーが将来を見据えた大型投資として、ボローニャからセリエA年間最優秀DFのマルコ・パレストラを獲得した。
パレストラへのこの巨額投資は、適切なオファーが届けばグストが放出可能な存在になっていることを明確に示している。主将リース・ジェームズがコンディションさえ整えば不動のリーダーであり続ける中、グストが西ロンドンに残留した場合、プレー時間が減少する可能性に直面している。
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