チェルシーがマロ・グストに巨額の移籍金を提示、DFはスタンフォード・ブリッジ退団を検討中

チェルシーはグストに7500万ポンドの移籍金を設定。このフランス人選手はウェスト・ロンドン離脱を検討している。2023年にリヨンから約3100万ポンドで加入した23歳は、クラブの補強方針により立場が危うくなっている。

アタランタのマルコ・パレストラを4300万ポンド超で獲得することで原則合意したため、グストの去就はさらに不透明に。代理人はすでに複数クラブと夏移籍の可能性を模索している。



