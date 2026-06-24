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チェルシーがマロ・グストに巨額の移籍金を提示、DFはスタンフォード・ブリッジ退団を検討中
チェルシー、グストの移籍金として巨額を要求
チェルシーはグストに7500万ポンドの移籍金を設定。このフランス人選手はウェスト・ロンドン離脱を検討している。2023年にリヨンから約3100万ポンドで加入した23歳は、クラブの補強方針により立場が危うくなっている。
アタランタのマルコ・パレストラを4300万ポンド超で獲得することで原則合意したため、グストの去就はさらに不透明に。代理人はすでに複数クラブと夏移籍の可能性を模索している。
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マンチェスター・シティは状況を注視している
プレミアリーグのマンチェスター・シティも獲得に興味を示している。右サイドバックの補強が目的だ。移籍が実現すれば、グストは元チェルシー監督エンツォ・マレスカと再会する。彼はマレスカが1月にスタンフォード・ブリッジを去るまでの18か月間、同監督の下でプレーした。
シティはマテウス・ヌネスとのポジション争いを活性化させたいが、BBCによると移籍金は7500万ポンドに達し、障害となる可能性がある。 このポルトガル代表はMFから転向後、右SBとして才能を開花。昨季プレミアリーグで1ゴール7アシストを記録し、前監督グアルディオラも「リーグ屈指の若手右SB」と絶賛した。それでもシティは、より若い適任者を探している。
財政的圧力により、チェルシーは選手を売却しなければならない。
チェルシーは、選手売却による資金調達を急いでいる。昨季10位に終わり欧州カップ戦出場権を逃したため、収支の均衡が急務だ。その一環として、マルク・ククレジャが今夏早々に5200万ポンドでレアル・マドリードへ移籍した。
さらに戦力補強も進めており、この刷新は今後も続く見込みだ。この移行期にチェルシーは選手層をスリム化し、トレヴォ・チャロバ、トシン・アダラビオヨ、ウェズリー・フォファナなど、定位置を確保していた数名のディフェンダーの去就も不透明になっている。
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エティハドでの出場枠をめぐる競争
シティは、グストの移籍金7500万ポンドには消極的だが、市場は注視している。ニューカッスルのリブラメント獲得は断念し、ポロはトッテナムに残る。
一方、チェルシーを去る候補にチャロバの名も挙がっている。セスク・ファブレガスが率いるセリエAのコモが興味を示すが、高額な移籍金が壁となり、現時点ではオファーをためらっている。