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チェルシーがマルコ・パレストラの4700万ポンドでの移籍を正式発表。シャビ・アロンソ新監督が就任後初の補強を果たした。
アロンソ、夏の補強第1弾を獲得
チェルシーはアロンソ体制の第一歩としてパレストラの加入を発表した。アロンソの西ロンドン到着直後にまとまったこの契約は、経営陣がトップクラスの若手を獲得して新監督の戦術を支える意思を示している。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金は4300万ポンド超で、ボーナスを含めると4700万ポンドに達する見込み。契約は6年＋延長オプション1年。パレストラはイタリアでの活躍が評価されて加入し、2026/27プレミアリーグ開幕に向けたプレシーズン合宿に即合流する。
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ブルーズがインテルの移籍を横取り
チェルシーが21歳のDFを獲得し、移籍市場で大きな成果を上げた。報道によると、同クラブはイタリアの強豪インテルとの競争を制したという。当初はインテルが有力視されていたが、チェルシーの土壇場の介入が流れを変えた。
カリアリへのレンタル移籍でセリエA年間最優秀DFに選ばれたパレストラは、加入を喜んだ。「世界屈指のクラブでプレーできることを楽しみにしている」と公式ウェブサイトで語った。 チェルシーが私を欲しがってくれた初日から、そのエネルギーを感じていました。早くプレーを始め、ファンやチームメイト、そして監督に会えるのが待ちきれません」
「ザ・ブリッジ」の多彩さとイタリアの雰囲気
パレストラは伝統的なフルバックでも両サイドのウイングバックでもプレーでき、アロンソに戦術的な柔軟性をもたらす。昨季カリアリでリーグ戦37試合に出場した後、スタンフォード・ブリッジに加入した。守備の粘り強さと攻撃での貢献がヨーロッパのトップスカウトの注目を集め、2026年初頭にイタリア代表で2試合に出場している。
彼は「才能豊かな選手と強力なチーム、そしてシャビ監督がいる。監督のサッカーが楽しみで、プレミアリーグでのプレーが待ち切れない」と、チェルシーでの初インタビューで語った。
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チェルシーの忙しい移籍市場が始まるのか？
チェルシーはチャンピオンズリーグ復帰へ向け、新戦力パレストラの加入でコブハムの夏が活気づくと期待する。クラブは元レバークーゼン監督の下、このイタリア人新星をプレシーズン練習に組み込み、さらに補強も計画。サンダーランドのシャカやラヨ・バジェカーノのチャバリアとの噂も続く。