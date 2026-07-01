チェルシーがマルコ・パレストラの4700万ポンドでの移籍を正式発表。シャビ・アロンソ新監督が就任後初の補強を果たした。

パレストラは伝統的なフルバックでも両サイドのウイングバックでもプレーでき、アロンソに戦術的な柔軟性をもたらす。昨季カリアリでリーグ戦37試合に出場した後、スタンフォード・ブリッジに加入した。守備の粘り強さと攻撃での貢献がヨーロッパのトップスカウトの注目を集め、2026年初頭にイタリア代表で2試合に出場している。

彼は「才能豊かな選手と強力なチーム、そしてシャビ監督がいる。監督のサッカーが楽しみで、プレミアリーグでのプレーが待ち切れない」と、チェルシーでの初インタビューで語った。



