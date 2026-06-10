チェルシーがマイケル・オリゼの弟を放出、11年間の在籍に幕

兄弟の明暗は、プロサッカーの予測の難しさを示す。兄はクリスタル・パレスでプレーした後、夏に高額移籍でドイツへ移り欧州屈指の攻撃手に成長。一方、弟のオリゼはレギュラー定着に苦戦した。

2024-25シーズンにUEFAカンファレンスリーグ1試合でベンチ入りしたものの出場できず、結果的に公式戦出場時間0分でチェルシーを退団した。