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チェルシーがマイケル・オリゼの弟を放出、11年間の在籍に幕
長い旅が終わった
西ロンドンのクラブが来季の残留・放出リストを発表し、オリゼがアカデミー出身4人の放出選手に名を連ねた。彼は9歳で名門コバム・アカデミーに入団し、ユースで期待されたが、10年間でトップチーム昇格は叶わなかった。 この発表は彼にとって複雑な瞬間だった。兄弟が欧州でスターになるのを目の当たりにする一方で、スタンフォード・ブリッジでの彼の道は歴代の監督の下で徐々に狭まっていった。
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さまざまなキャリアパスの比較
兄弟の明暗は、プロサッカーの予測の難しさを示す。兄はクリスタル・パレスでプレーした後、夏に高額移籍でドイツへ移り欧州屈指の攻撃手に成長。一方、弟のオリゼはレギュラー定着に苦戦した。
2024-25シーズンにUEFAカンファレンスリーグ1試合でベンチ入りしたものの出場できず、結果的に公式戦出場時間0分でチェルシーを退団した。
アカデミー改革でリセット
チェルシーは来季に向けユースシステムを合理化するため、育成体制を見直す。この一環として、DFブロディ・ヒューズ、MFサム・ラク＝サキ、FWジミ・タウリアイネンの3選手が正式に放出された。
ヒューズはレンタル先のウィンブルドン（3部）で2試合のみの出場にとどまり、退団が決まった。これらの措置は、新戦力獲得の枠を確保するための戦略的な判断で、長年在籍した有望株も他クラブでの活躍を模索することになった。
新たなスタートを切りたい
今夏フリーエージェントとなる元チェルシーの有望株の去就は、まだ決まっていない。11年間トップレベルで育ったオリゼは、新たなキャリアを始める準備は万端だ。この才能あるディフェンダーは、トップチームデビューを果たし、兄の足跡をたどる新クラブを探すことに集中するだろう。