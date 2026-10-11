AFP
翻訳者：
チェルシーがボーンマスを圧倒、アラン・シアラー氏はモイセス・カイセドを「容赦ない」中盤の番人と称賛
チェルシー、ホームで圧勝
チェルシーは土曜日、容赦ない戦いぶりを見せ、ボーンマスに5-1で大勝した。プレミアリーグの一戦で、ホームのチェルシーはスタンフォード・ブリッジで開始の笛から試合を支配し、貴重な勝ち点3を手にした。
ジョーダン・ヘンダーソンが開始2分以内に先制点を挙げ、忘れられないホームデビューを飾った。続いてモーガン・ロジャーズがすぐさまリードを2点に広げた。その後、ジョアン・ペドロが2得点を記録。その間にボーンマスのエヴァニウソンも混戦から1点を返した。
ヘンダーソンは70分、見事なFKを決めて大勝を決定づけた。この勝利は、順位を上げたシャビ・アロンソ監督率いるチームにとって大きな弾みとなった。
- AFP
シアラーが卓越した中盤のアンカーを高く評価
攻撃陣が華々しい活躍を見せた一方、シアラーは『マッチ・オブ・ザ・デイ』での分析で、復帰したカイセドに注目した。エクアドル代表のカイセドはふくらはぎの負傷により、今季ここまでの出場時間がわずか14分だったが、試合勘の鈍りは全く見せなかった。
シアラーは、中盤で相手との厳しい競り合いをこなし、チェルシーの守備陣を守ったカイセドを称賛。元ニューカッスルのストライカーは、カイセドが総合的な能力によってチームに大きな違いをもたらすと指摘した。
「前線の3人は今回も素晴らしかったし、ジョーダン・ヘンダーソンもそうだった」とシアラーは説明した。「だが、カイセドは経験と中盤での能力によって、このチェルシーに大きな違いをもたらす。守備面でも、ボールを奪った後もそうだ。プレーをとても簡単そうに見せるが、その仕事は非常に効果的だった」
カイセドが攻撃陣のチームメイトの力を引き出す
カイセドの守備面でのカバーは、チェルシーの攻撃陣にとって不可欠だった。特にヘンダーソンが自由に前へ出ることを可能にした。先制点につながる攻撃の起点となった場面では、このMFの素早い判断が際立った。シアラーはこのプレーを取り上げ、カイセドがピッチ全体に与える影響の大きさを示した。
「シンプルなプレーだが、ボールを受けたとき、彼がまず考えるのは前へ運ぶことだ」とシアラーは付け加えた。「チェルシーは攻勢に出ている。カイセドとの連係と相互理解があるからこそ、ヘンダーソンは前へ出られる。背後に誰がいるか分かっているし、カイセドが自分を支え、後ろを守ってくれると分かっているからだ。ヘンダーソンのシュートは見事だったが、すべてはカイセドがボールを奪い、前へつないだところから始まった」
- Getty Images
チェルシー、重要なエヴァートン戦に備える
ボーンマスに快勝したチェルシーは、プレミアリーグで5位に浮上した。現在は得失点差により、ロンドンのライバルであるブレントフォードのすぐ下につけている。
アロンソとチームは今後の試合でも、この好調を維持したいところだ。チェルシーは来週末、エヴァートンとのアウェー戦でプレミアリーグの戦いを再開する。注目の一戦はヒル・ディキンソン・スタジアムで行われる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。