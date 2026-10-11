チェルシーは土曜日、容赦ない戦いぶりを見せ、ボーンマスに5-1で大勝した。プレミアリーグの一戦で、ホームのチェルシーはスタンフォード・ブリッジで開始の笛から試合を支配し、貴重な勝ち点3を手にした。

ジョーダン・ヘンダーソンが開始2分以内に先制点を挙げ、忘れられないホームデビューを飾った。続いてモーガン・ロジャーズがすぐさまリードを2点に広げた。その後、ジョアン・ペドロが2得点を記録。その間にボーンマスのエヴァニウソンも混戦から1点を返した。

ヘンダーソンは70分、見事なFKを決めて大勝を決定づけた。この勝利は、順位を上げたシャビ・アロンソ監督率いるチームにとって大きな弾みとなった。