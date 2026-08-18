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チェルシーがペドロ・ネトに新たな驚愕の値札を設定 アル・ヒラルは個人条件で合意し、マンチェスター・シティとアーセナル行きを横取りへ
スタンフォード・ブリッジの強豪クラブが法外な移籍金を要求
チェルシーは今夏、ペドロ・ネトを放出する場合、移籍金として1億ポンド近くを求めていることを関係クラブに伝えた。『Daily Mail』が報じている。2024年に5400万ポンドでウルヴスから西ロンドンに加入した26歳は、移籍市場最終盤のここ数週間で最も注目を集める名前の一人となっている。
スタンフォード・ブリッジの首脳陣は、最近の市場動向を見極めた上で評価額を引き上げた。クラブはその新たな姿勢の根拠として、最大1億2000万ポンド規模とされるレアル・マドリーのヤン・ディオマンド獲得案件、そしてリヴァプールが獲得を狙うパリ・サンジェルマンのブラッドリー・バルコラに設定された巨額の価格を挙げている。
- AFP
個人条件で合意に達し、アル・ヒラルが獲得レースをリード
プレミアリーグの強豪クラブが関心を寄せる中、最も決定的な動きを見せたのはサウジアラビアのアル・ヒラルだ。報道によれば、ネトはすでにアル・ヒラルへの移籍を承認しており、個人条件については水面下で合意に達しているという。リヤドを本拠地とする同クラブは、移籍金として6000万ユーロ（5100万ポンド）前後を提示する用意があると伝えられているが、これはチェルシーが今週市場に伝えた新たな評価額を大きく下回っている。
このポルトガル代表の代理人は、中東行きの可能性についてまだ公式なコメントを出していない。しかし、この動きによって国内のライバルクラブは強い警戒を強いられている。チェルシーが売却を認めれば、期限までに後釜を見つける時間は限られることになる。
マンチェスター・シティとアーセナル、移籍を巡って宙ぶらりんの状態に
このニュースは、いずれも数カ月にわたってこのウインガーを追ってきたマンチェスター・シティとアーセナルにとって痛手となる。マンチェスター・シティの新指揮官エンツォ・マレスカは、ネトとの再会を切望しており、エティハドで前線にダイナミズムを加えるため、かつての教え子を最優先ターゲットの一人 と位置づけていた。
ミケル・アルテタもサイドの選択肢に厚みを加えることを望んでいるが、チェルシーが求める巨額の移籍金はアーセナルにとって高すぎる可能性がある。アーセナルは現在、守備陣の補強に重点を移している。争奪戦の構図は急速に変化しており、サウジ・プロリーグの資金力が再びヨーロッパの強豪クラブの計画を狂わせている。
- NurPhoto
退団報道の中、アロンソがフラムとの開幕戦へ準備
自身の将来を巡る騒動が続く中でも、ネトはレアル・ソシエダとのプレシーズン最終戦で大きな存在感を示した。シャビ・アロンソ監督は、フラムとの自身初の公式戦を前に、この憶測を遮断しようとしている。スペインのクラブに3-1で勝利した後、指揮官はこう語った。「最後の準備試合として非常に良いゲームだった。何人かの選手にとっては最初の試合であり、最後の試合でもあった。我々にとっては良かった点もあり、改善できる点もあった。この時期において、一部の選手にとってそれは普通のことだ。チーム全員がそろったのは素晴らしかった」
チェルシーの指揮官は、クラブがスカッド構成と財政的な義務の両立を続ける中で、近く状況が明確になることを望んでいる。ネトの件に加え、チェルシーはトシン・アダラビオヨへの関心にも対応しており、FWニコラス・ジャクソンの評価額は約6500万ポンドとしている。
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