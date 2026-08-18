自身の将来を巡る騒動が続く中でも、ネトはレアル・ソシエダとのプレシーズン最終戦で大きな存在感を示した。シャビ・アロンソ監督は、フラムとの自身初の公式戦を前に、この憶測を遮断しようとしている。スペインのクラブに3-1で勝利した後、指揮官はこう語った。「最後の準備試合として非常に良いゲームだった。何人かの選手にとっては最初の試合であり、最後の試合でもあった。我々にとっては良かった点もあり、改善できる点もあった。この時期において、一部の選手にとってそれは普通のことだ。チーム全員がそろったのは素晴らしかった」

チェルシーの指揮官は、クラブがスカッド構成と財政的な義務の両立を続ける中で、近く状況が明確になることを望んでいる。ネトの件に加え、チェルシーはトシン・アダラビオヨへの関心にも対応しており、FWニコラス・ジャクソンの評価額は約6500万ポンドとしている。