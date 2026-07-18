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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

チェルシーがフランス人DFマクサンス・ラクロワの獲得に向けオファー準備を進める中、クリスタル・パレスが求める移籍金が明らかになった。

移籍情報
マクサンス・ラクロワ
アーセナル
クリスタル・パレス
プレミアリーグ

チェルシーは、今夏にクリスタル・パレスからマクサンス・ラクロワを獲得するには5500万ポンドを支払うよう求められている。フランス代表DFは、新監督シャビ・アロンソが守備陣を再構築するうえで最優先ターゲットだ。

  • パレス、エース選手に高額移籍金要求

    英紙『タイムズ』によると、チェルシーがフランス代表DFラクロワの獲得に本腰を入れる中、クリスタル・パレスは同選手に5500万ポンドの移籍金を提示した。26歳のラクロワは2年前にヴォルフスブルクから加入し、「イーグルス」の守備の要としてプレミアリーグのトップクラブからも注目されている。 セルハースト・パークでの週給6万ポンドの契約が残り3年あるため、パレスは交渉で有利だ。

    クラブは、ファン・ヘッケやヴスコヴィッチが5,000万ポンド超で移籍した前例を挙げ、ラクロワの移籍金は少なくとも5,500万ポンドとするべきだと主張している。


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    ラクロワ獲得を目指すチェルシー、守備陣の放出を検討

    チェルシーは、過去18カ月間アストン・ヴィラとウェストハムにレンタル移籍させたアクセル・ディサシの完全移籍を目指している。クリスタル・パレスへレンタルされていたトレヴォ・チャロバもスタンフォード・ブリッジを去る可能性があり、イタリアのコモが興味を示している。

    チェルシーは今夏、アタランタからマルコ・パレストラを4300万ポンドで獲得し、守備陣を強化。アロンソ監督の下で再構築を進めている。

  • パレス、ラクロワ退任後の体制整備を進める

    クリスタル・パレスは高額移籍金を求めつつ、退団に備えた補強も進めている。守備陣強化のため、元バルセロナDFオスカル・ミンゲサのフリー移籍が間近で、アウクスブルクのクリスレイン・マツィマにも興味を示す。

    ラクロワが売却されれば、クラブには大きな利益をもたらす。これは、才能ある選手を育てて高値で放出するというパレスの傾向が継続したものであり、マルク・ゲヒ、マイケル・オリゼ、エベレチ・エゼの移籍でも確認されている。

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    ラクロワ、イングランド戦で久々の先発出場へ

    ラクロワは土曜のワールドカップ3位決定戦で、負傷したアーセナルDFサリバに代わりフランス代表として先発する。センターバックの彼は、1月にマンチェスター・シティへ移籍した元クリスタル・パレスの守備パートナー、ゲヒと対戦する可能性がある。

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