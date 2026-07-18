英紙『タイムズ』によると、チェルシーがフランス代表DFラクロワの獲得に本腰を入れる中、クリスタル・パレスは同選手に5500万ポンドの移籍金を提示した。26歳のラクロワは2年前にヴォルフスブルクから加入し、「イーグルス」の守備の要としてプレミアリーグのトップクラブからも注目されている。 セルハースト・パークでの週給6万ポンドの契約が残り3年あるため、パレスは交渉で有利だ。

クラブは、ファン・ヘッケやヴスコヴィッチが5,000万ポンド超で移籍した前例を挙げ、ラクロワの移籍金は少なくとも5,500万ポンドとするべきだと主張している。



