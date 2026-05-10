試合の大半でショーがヒーローになる気配はなかった。開始8分、カスバートのシュートがキーティングの脇を抜け先制。60分前にはカーがキーティングのミスを突いてヘディングで追加点。チェルシーは順風満帆だった。

チェルシーは追加点のチャンスもあった。カーには2得点が取り消され、特に1つ目はボールがフィールド内だったように見えた。しかし終了間際の5分で流れが変わり、ソニア・ボンパストール監督は試合後、判定には言及しなかった。 「あの判定が敗因ではない」とボンパストルは話した。「我々は特にゴール前での守備が不十分だった」

86分、前十字靭帯（ACL）の怪我から復帰したメアリー・ファウラーが鋭いシュートでシティの反撃を開始した。 この時点では単なる慰めのゴールと思われた。チェルシーは試合を締めくくり、ウェンブリーへの切符を手にするかに見えた。しかし5分後、ペナルティエリアでボールを受けたショーは時間とスペースを生かし、体を回転させて同点弾を叩き込み、試合は延長へ。

アンドレ・イェグルツ監督の采配が当たり、90分でアリッサ・トンプソン、ローレン・ジェームズ、サム・カーを交代したチェルシーは攻撃力が低下。さらにハンナ・ハンプトンの珍しくミスからシティに好機が訪れる。 長谷川唯がこぼれ球を拾い、GKの素早いリスタートに気づかずにクロスを供給。ショーが最も高く跳び、シティ初リードの決勝点となった。

まさに理想的な展開だった。数カ月後にはショーは別の青のユニフォームを着ているかもしれない。シティでプレーする可能性はほぼなく、チェルシーが本拠地へ招へいしようとしている。カーの移籍が濃厚で、センターフォワードの穴は確実視されている。 とはいえ、現時点ではショーはシティの選手であり、日曜日にヒーローとなった彼女はいまだシティのユニフォームに身を包む。5月31日、ショーは6年ぶりとなる女子FAカップ制覇を目指しピッチに立つ。

GOALがスタンフォード・ブリッジの勝者と敗者を分析する…