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Bunny Shaw GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

チェルシーがバニー・ショーを狙う理由だ。得点マシン、マンチェスター・シティが移籍噂を否定し、サム・カーのFAカップの夢を打ち砕いた。勝者と敗者。

Winners & losers
カディジャ・ショー
チェルシーFCウィメン
マンチェスターシティWFC
特集＆コラム
チェルシーFCウィメン 対 マンチェスターシティWFC
女子FAカップ

日曜日の女子FAカップ準決勝、チェルシー対マンチェスター・シティ戦の話題は、すべてカディジャ・ショーに集まった。契約満了が迫るストライカーはチェルシーへの移籍が噂されている。 そして彼女はスタンフォード・ブリッジで2得点を挙げ、チェルシーを破りシティをウェンブリーへ導いた。3－2の激闘は、カップ戦史に残る名勝負となるだろう。

試合の大半でショーがヒーローになる気配はなかった。開始8分、カスバートのシュートがキーティングの脇を抜け先制。60分前にはカーがキーティングのミスを突いてヘディングで追加点。チェルシーは順風満帆だった。

チェルシーは追加点のチャンスもあった。カーには2得点が取り消され、特に1つ目はボールがフィールド内だったように見えた。しかし終了間際の5分で流れが変わり、ソニア・ボンパストール監督は試合後、判定には言及しなかった。 「あの判定が敗因ではない」とボンパストルは話した。「我々は特にゴール前での守備が不十分だった」

86分、前十字靭帯（ACL）の怪我から復帰したメアリー・ファウラーが鋭いシュートでシティの反撃を開始した。 この時点では単なる慰めのゴールと思われた。チェルシーは試合を締めくくり、ウェンブリーへの切符を手にするかに見えた。しかし5分後、ペナルティエリアでボールを受けたショーは時間とスペースを生かし、体を回転させて同点弾を叩き込み、試合は延長へ。

アンドレ・イェグルツ監督の采配が当たり、90分でアリッサ・トンプソン、ローレン・ジェームズ、サム・カーを交代したチェルシーは攻撃力が低下。さらにハンナ・ハンプトンの珍しくミスからシティに好機が訪れる。 長谷川唯がこぼれ球を拾い、GKの素早いリスタートに気づかずにクロスを供給。ショーが最も高く跳び、シティ初リードの決勝点となった。

まさに理想的な展開だった。数カ月後にはショーは別の青のユニフォームを着ているかもしれない。シティでプレーする可能性はほぼなく、チェルシーが本拠地へ招へいしようとしている。カーの移籍が濃厚で、センターフォワードの穴は確実視されている。 とはいえ、現時点ではショーはシティの選手であり、日曜日にヒーローとなった彼女はいまだシティのユニフォームに身を包む。5月31日、ショーは6年ぶりとなる女子FAカップ制覇を目指しピッチに立つ。

GOALがスタンフォード・ブリッジの勝者と敗者を分析する…

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    優勝者：カディジャ・ショー

    マンチェスター・シティとショーが新契約を結ぶ可能性が残されているなら、日曜の準決勝での彼女の活躍は、クラブが引き留めるべき理由を再確認させた。

    とはいえ、ショーにとって厳しい一日だった。決定機とは言えない場面でのシュートが多く、質の高いパス供給にも恵まれなかった。カデイシャ・ブキャナンとフェール・ブールマンにスペースを封じられ、苦戦を強いられた。

    それでも重要な場面では本領を発揮。同点弾のターンとフィニッシュは圧巻で、延長戦のヘディングも鮮やかだった。

    ショーは世界クラスのセンターフォワードであり、この試合がそれを証明した。今夏放出すればシティの大きな損失となるだろう。5月31日、ウェンブリーで有終の美を飾るチャンスがまだ残っている。

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  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    敗者：ハンナ・ハンプトン

    前半、キーティングのミスが原因でカーにヘディングを許し、チェルシーが2-0とリード。シティの逆転は絶望的だった。

    しかし延長戦ではハンプトンの致命的なミスがチェルシーの敗因となり、一方のキーティングは終盤の好守で3－2の勝利を守り切った。

    延長戦の混沌した展開の中、シティの攻撃が途切れチェルシーにゴールキックが与えられると、ハンプトンは素早くリスタートを試みた。

    しかし、いつも正確な彼女のパスは大きくずれ、長谷川の足元へ。その瞬間、チェルシーの守備陣は再開に気づかず、ゆっくりペナルティエリアを後退していた。シティに絶好機が訪れ、長谷川が送ったクロスをショーがファーサイドへヘディングで叩き込み、3－2。

  • Veerle Buurman Chelsea Women 2025-26Getty Images

    受賞者：ヴィール・ブールマン

    日曜日の大半、ショーは目立たなかった。チェルシーの20歳センターバック、ブールマンが抑え込んだからだ。経験もフィジカルも上回るショーだが、オランダ代表の彼女はブキャナンと連携し、その力を封じた。

    しかし70分、ボンパストル監督はブールマンをルーシー・ブロンズに交代。右ウイングから10番の役割に移ったケロリンに対応するためだった。だが、ブロンズはブールマンほどショーを抑えられず、逆にショーの影響力が膨らんだ。

    PSVからの復帰1年目で序盤は控えだった彼女が、すでにチームに欠かせない存在になったことを示した。

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    敗者：サム・カー

    ショーの脚本が書き直される前は、まるでカーのために書かれたかのようだった。オーストラリア代表の象徴であるこのフォワードは今夏チェルシーを去る見込みで、チームが決勝に進出しない限り、これがクラブでの最後の試合になる可能性がある。そこで60分目前にカーがヘディングでゴールを決め、ブルーズのウェンブリー行きを決定づけたかのように見えたとき、それはまさにふさわしい瞬間だった。

    ウェンブリーは彼女が「一番好きな場所」と語るほど相性が良く、これまで一度も負けていない。もし再びこの地でプレーし、それがブルーズのユニフォームでの最後の試合になれば、まさに物語のような結末となるはずだった。

    しかしこの日、彼女の追加ゴール2つは取り消された。1つは明確なオフサイド、もう1つはカーペンターのクロス前にボールがアウトオブバウンズになっていなかったように見え、判定に物議を醸した。結局、カーは敗れ去った。

    チェルシーでの最終戦は、来週のマンチェスター・ユナイテッド戦になりそうだ。これは、カーの物語にふさわしい結末ではない。

  • Mary Fowler Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    優勝者：メアリー・ファウラー

    ファウラーにとって今シーズンは厳しいものだった。昨季終盤に前十字靭帯（ACL）を損傷し、オーストラリア代表の彼女はほとんどをリハビリに費やしたため、シティのWSL優勝への貢献は限定的だった。

    しかし日曜の試合でファウラーは鮮やかなシュートを決め、逆転劇の口火を切った。途中出場直後に遠距離からゴール隅を突いた一撃は、彼女の才能を象徴するものでもあった。

    ショウが脚光を浴びるだろうが、シティに逆転への確信をもたらしたのはファウラーの一撃だった。苦難のシーズンを過ごした彼女にとって、この瞬間はふさわしい報酬となった。

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    敗者：ソニア・ボンパストール

    夢のようなチェルシー初シーズンから一転、ボンパストールの2年目は苦難の連続だった。怪我人が相次ぎ、チームは飛躍を阻まれた。今夏には再建が予定され、フランス人監督は再起を狙う。

    それでも日曜の試合では交代策が裏目に出た。ブールマンを早々に下げ、好調のトンプソンも途中交代させたのは驚きだった。

    終盤の崩れを防げなかったのは、選手層や経験の不足というより、采配の妙が欠けたためだ。

    チェルシーにとって7年ぶりの低迷で、2018-19シーズン以来の無冠が濃厚だ。今年初めに新契約を結んだボンパストールには立て直す時間と機会が与えられるだろう。3月のリーグカップ制覇はあったものの、課題は山積みである。