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チェルシーがダニー・ウェルベックの獲得を検討。シャビ・アロンソもベテランFWを高く評価している。
アロンソがベテラン選手をターゲットに据える
チェルシーがウェルベック獲得へ本格交渉。35歳のベテランFWは、新任アロンソ監督の最優先ターゲットだ。監督は彼の技術とロッカールームでのリーダーシップを高く評価している。
ウェルベックは現在、ブライトンとの契約が残り12か月。クラブはチェルシーの関心を把握している。ブライトンは主力放出を避けたいが、選手にとって「ビッグ6」でのプレーは最後のチャンスとなるかもしれない。
- Getty Images Sport
ブライトンでの復活のシーズン
ウェルベックへの関心は単なるノスタルジーではない。35歳のフォワードは、キャリア最高の得点力を示したリーグ戦を終えたばかりだ。イングランド代表の彼は昨季ブライトンのプレミアリーグ38試合中37試合に出場し、13得点を挙げた。
この安定感は、アロンソ監督がスタンフォード・ブリッジの攻撃陣に不足していると考える要素だ。長期プロジェクトを重視してきた「ブルーコ」時代を経て、首脳陣は今、即戦力となるプレミアリーグ経験豊富な選手を求める方針に転換した。ウェルベックに加え、チェルシーはサンダーランド主将グラニット・シャカや元マンチェスター・シティDFジョン・ストーンズもターゲットに挙げ、チームに即座の成熟度をもたらそうとしている。
エリートへの復帰の可能性
興味深いことに、ウェルベックの獲得を検討したのはチェルシーだけではない。英メディア『ザ・アスレティック』によると、マンチェスター・ユナイテッドも2025年夏の移籍市場でアカデミー出身の彼を呼び戻す可能性を模索していた。エリック・テン・ハグ体制下でも関心を示しており、トップ監督がウェルベックを高く評価していることが分かる。
- AFP
チェルシーの攻撃陣の再構築
ウェルベックの獲得は、チェルシーの現FW数名にとって退団の兆候だ。クラブはリアム・デラップとエマニュエル・エムゲハのオファーを検討し、マルク・ギウは出場機会を求めてレンタルまたは完全移籍でチームを離れる見込み。
今夏のW杯でセネガル代表としてプレーしたニコラス・ジャクソンにはアストン・ヴィラがすでに具体的な関心を示している。 攻撃陣の大きな入れ替えが予想される中、ウェルベックの加入は過渡期の安定感をもたらす。アロンソ監督は即座にタイトル争いができるチームを目指しており、ブライトン所属のベテランが昨季プレミア屈指のストライカー、ジョアン・ペドロの負担を軽減すると確信している。
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