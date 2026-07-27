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danny-Welbeck(C)GettyImages
Muhammad Zaki

翻訳者：

チェルシーがダニー・ウェルベックの獲得を検討。シャビ・アロンソもベテランFWを高く評価している。

移籍情報
チェルシー
ダニエル・ウェルベック
ブライトン
シャビ・アロンソ
プレミアリーグ

チェルシーがブライトンのベテランFWダニー・ウェルベックの獲得に動いている。元マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルでプレーしたウェルベックは、若手が中心のチームにプレミアリーグでの経験とリーダーシップをもたらすとして、シャビ・アロンソ監督の主要な補強候補に浮上した。

  • アロンソがベテラン選手をターゲットに据える

    チェルシーがウェルベック獲得へ本格交渉。35歳のベテランFWは、新任アロンソ監督の最優先ターゲットだ。監督は彼の技術とロッカールームでのリーダーシップを高く評価している。

    ウェルベックは現在、ブライトンとの契約が残り12か月。クラブはチェルシーの関心を把握している。ブライトンは主力放出を避けたいが、選手にとって「ビッグ6」でのプレーは最後のチャンスとなるかもしれない。


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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    ブライトンでの復活のシーズン

    ウェルベックへの関心は単なるノスタルジーではない。35歳のフォワードは、キャリア最高の得点力を示したリーグ戦を終えたばかりだ。イングランド代表の彼は昨季ブライトンのプレミアリーグ38試合中37試合に出場し、13得点を挙げた。

    この安定感は、アロンソ監督がスタンフォード・ブリッジの攻撃陣に不足していると考える要素だ。長期プロジェクトを重視してきた「ブルーコ」時代を経て、首脳陣は今、即戦力となるプレミアリーグ経験豊富な選手を求める方針に転換した。ウェルベックに加え、チェルシーはサンダーランド主将グラニット・シャカや元マンチェスター・シティDFジョン・ストーンズもターゲットに挙げ、チームに即座の成熟度をもたらそうとしている。

  • エリートへの復帰の可能性

    興味深いことに、ウェルベックの獲得を検討したのはチェルシーだけではない。英メディア『ザ・アスレティック』によると、マンチェスター・ユナイテッドも2025年夏の移籍市場でアカデミー出身の彼を呼び戻す可能性を模索していた。エリック・テン・ハグ体制下でも関心を示しており、トップ監督がウェルベックを高く評価していることが分かる。


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    チェルシーの攻撃陣の再構築

    ウェルベックの獲得は、チェルシーの現FW数名にとって退団の兆候だ。クラブはリアム・デラップとエマニュエル・エムゲハのオファーを検討し、マルク・ギウは出場機会を求めてレンタルまたは完全移籍でチームを離れる見込み。

    今夏のW杯でセネガル代表としてプレーしたニコラス・ジャクソンにはアストン・ヴィラがすでに具体的な関心を示している。 攻撃陣の大きな入れ替えが予想される中、ウェルベックの加入は過渡期の安定感をもたらす。アロンソ監督は即座にタイトル争いができるチームを目指しており、ブライトン所属のベテランが昨季プレミア屈指のストライカー、ジョアン・ペドロの負担を軽減すると確信している。

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