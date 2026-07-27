チェルシーがウェルベック獲得へ本格交渉。35歳のベテランFWは、新任アロンソ監督の最優先ターゲットだ。監督は彼の技術とロッカールームでのリーダーシップを高く評価している。

ウェルベックは現在、ブライトンとの契約が残り12か月。クラブはチェルシーの関心を把握している。ブライトンは主力放出を避けたいが、選手にとって「ビッグ6」でのプレーは最後のチャンスとなるかもしれない。



