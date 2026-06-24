チェルシーがセリエAの注目選手と4700万ポンドで合意。シャビ・アロンソ初の大型移籍へ。

チェルシーがパレストラを獲得した。特にインテルから“横取り”したことで、同クラブの強い意欲が示された。このDFはカリアリへのレンタル移籍でセリエA最優秀DFに選ばれ、イタリア王者インテルが獲得すると予想されていた。しかし24時間の集中交渉の末、流れはロンドンへ傾いた。

インテルはイタリア残留を望んだが、チェルシーの提示条件には及ばなかった。イタリア代表で初キャップを獲得したパレストラは、アタランタの要求額に合うオファーを受けた時点でチェルシーを第一希望とした。彼は両ウイングバックとフルバックをこなす万能さが評価されている。