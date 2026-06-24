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チェルシーがセリエAの注目選手と4700万ポンドで合意。シャビ・アロンソ初の大型移籍へ。
アロンソが初の大きな目標を達成
チェルシーはアタランタからDFパレストラを獲得し、アロンソ体制が正式に始動した。移籍金はボーナス含め最大約4700万ポンドで、5月に就任したアロンソ監督にとって初の大物補強となる。
移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍はすでに「決定的」で、アタランタは5500万ユーロ超の移籍金と転売条項を受け取り、選手本人は長期契約を結ぶ。チェルシーはインテルをかわし、アロンソ監督の下に新たな才能を加えた。
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イタリアの王者を下す
チェルシーがパレストラを獲得した。特にインテルから“横取り”したことで、同クラブの強い意欲が示された。このDFはカリアリへのレンタル移籍でセリエA最優秀DFに選ばれ、イタリア王者インテルが獲得すると予想されていた。しかし24時間の集中交渉の末、流れはロンドンへ傾いた。
インテルはイタリア残留を望んだが、チェルシーの提示条件には及ばなかった。イタリア代表で初キャップを獲得したパレストラは、アタランタの要求額に合うオファーを受けた時点でチェルシーを第一希望とした。彼は両ウイングバックとフルバックをこなす万能さが評価されている。
夏の全面改修が順調に進んでいる
パレストラの加入が目前に迫っている。しかしこれは、チェルシーにとって多忙な移籍市場の始まりに過ぎない。プレミアリーグ10位で欧州大会出場を逃したクラブは、アロンソ監督に競争力維持のため必要な戦力を提供すると決意している。 ストラスブールのMFヴァレンティン・バルコ獲得も間近で、センターバックとフォワードの補強も予想される。スポルティングCPから4000万ポンドで加入するウインガーのジオヴァニー・クエンダ、ストラスブールのFWエマニュエル・エメガなど、事前合意済みの移籍も控える。今後もアロンソ監督の戦術の下で成長できる若手エリートを軸に補強を進める。
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スタンフォード・ブリッジの収支バランス
新戦力の加入で膨れ上がった選手層を整理する必要がある。チェルシーはマルク・ククレッラのレアル・マドリード移籍を承認し、戦力と給与の両面で余裕を作った。アロンソ監督は陣容を最適化し、さらに選手を放出す見込みだ。
首脳陣は、過去の大型投資で収支が膨らんだことを受け、財務の均衡を取り戻す必要があると判断している。それでもパレストラの獲得は、取締役会が依然としてアロンソ監督の構想を全面的に支持していることを示している。