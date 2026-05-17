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チェルシーがシャビ・アロンソ新監督の就任を正式発表。契約は4年。元レアル・マドリード監督の就任日も明らかになった。
スペイン人選手と4年契約
チェルシーは最優先ターゲットのアロンソ監督を正式に招聘し、2026年7月1日から指揮を執ることが決定した。44歳のアロンソは4年契約に合意。シーズン終盤を暫定指揮官マクファーレン体制で過ごしたチームに、待望の安定をもたらす。
欧州で実績豊富な指揮官を求めるクラブ首脳の期待にも沿う人選だ。オーナー側とも完全合意済み。元名MFには、2シーズン前にバイエル・レバークーゼンをブンデスリーガ無敗優勝に導いた卓越した戦術眼が再び求められる。
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役職名の変更は権力構造の変化を示す
マウリシオ・ポチェッティーノやエンツォ・マレスカとは異なり、アロンソには「ヘッドコーチ」ではなく「マネージャー」の肩書きが与えられた。この微妙な変更は、選手獲得やクラブ運営でより広範な権限を持つことを意味する。一貫性を欠く高額な選手層を統率するリーダーを求める意向の表れだ。
アロンソは新任についてこう語った。「チェルシーは世界有数のビッグクラブであり、そのマネージャーに就任できたことを誇りに思う。オーナーやスポーツ部門のリーダーたちと共有する野心は明確だ。 最高レベルで戦い、タイトルを争うチームを作りたい。チームには大きな才能と計り知れない可能性があり、その指揮を執れることは大きな誇りだ。努力し、正しいチーム文化を築き、タイトル獲得に集中する。」
スタンフォード・ブリッジでの戦術革命
ブルーズは戦術を大幅刷新し、元レアル・マドリード監督がドイツ時代に採用した3-4-2-1システムを導入すると見込まれている。この布陣は現メンバー、特にコール・パーマーに最適とされている。 クラブ内では、フロリアン・ヴィルツやジェレミー・フリンポンを育てたように、パーマーのような若手スターの才能を引き出すと期待されている。
レアル・マドリードでの7か月は苦難だったが、チェルシーの経営陣はレバークーゼンで示した彼の成功モデルに期待している。好機を逃しリーグ成績も不安定だった昨季を乗り越えるため、クラブにとって極めて重要なタイミングでの決定だ。
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厳しいシーズンへの対応
FAカップ決勝でマンチェスター・シティに1-0で敗れたチェルシーは、反省期間を経てアロンソ新監督の就任を発表した。キャプテンのリース・ジェームズは「ウェンブリーでの悔しい敗戦を受け、ファンに謝罪する。今シーズンは期待に応えることができなかった」と語った。
「今季は期待に応える結果を残せず、ファンに謝罪したい。厳しい状況だったが、早期回復を願っている」と公式サイトで語った。7月にアロンソが指揮を執り、待望の「ブルーコ・プロジェクト」第2段階へ。今季の苦しみはすぐに過去になるだろう。