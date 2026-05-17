マウリシオ・ポチェッティーノやエンツォ・マレスカとは異なり、アロンソには「ヘッドコーチ」ではなく「マネージャー」の肩書きが与えられた。この微妙な変更は、選手獲得やクラブ運営でより広範な権限を持つことを意味する。一貫性を欠く高額な選手層を統率するリーダーを求める意向の表れだ。

アロンソは新任についてこう語った。「チェルシーは世界有数のビッグクラブであり、そのマネージャーに就任できたことを誇りに思う。オーナーやスポーツ部門のリーダーたちと共有する野心は明確だ。 最高レベルで戦い、タイトルを争うチームを作りたい。チームには大きな才能と計り知れない可能性があり、その指揮を執れることは大きな誇りだ。努力し、正しいチーム文化を築き、タイトル獲得に集中する。」



