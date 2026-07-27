チェルシーがジョーダン・ヘンダーソン獲得へ。MFはブレントフォード移籍から1年でフリー移籍可能。

『SunSport』によると、チェルシーは移籍市場へのアプローチを刷新中で、ブレントフォードのスター、ヘンダーソンを驚きの獲得を狙っているという。ここ数回の移籍市場では将来性のある若手獲得に専念してきたが、ブルーズは現在、チームバランスを整えるため、実績のあるベテランへ軸足を移しつつある。

ヘンダーソンは昨夏、アヤックスでの18か月を経てブレントフォードと2年契約を結んだばかりだが、クラブが契約解除に応じればフリー移籍が可能になる。この移籍が実現すれば、ヘンダーソンは欧州最高レベルでプレーを続けられ、チェルシーも財政負担を抑えられる。



