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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

チェルシーがジョーダン・ヘンダーソン獲得へ。MFはブレントフォード移籍から1年でフリー移籍可能。

移籍情報
ジョーダン ・ヘンダーソン
チェルシー
ブレントフォード
プレミアリーグ

チェルシーがベテランMFジョーダン・ヘンダーソン獲得へ。夏補強の一環で、元リヴァプール主将の加入でリーダーシップ強化を狙う。現在ブレントフォードに所属するヘンダーソンは、シャビ・アロンソ監督率いるチームに加入する可能性が高まっている。

  • 採用戦略の転換

    『SunSport』によると、チェルシーは移籍市場へのアプローチを刷新中で、ブレントフォードのスター、ヘンダーソンを驚きの獲得を狙っているという。ここ数回の移籍市場では将来性のある若手獲得に専念してきたが、ブルーズは現在、チームバランスを整えるため、実績のあるベテランへ軸足を移しつつある。

    ヘンダーソンは昨夏、アヤックスでの18か月を経てブレントフォードと2年契約を結んだばかりだが、クラブが契約解除に応じればフリー移籍が可能になる。この移籍が実現すれば、ヘンダーソンは欧州最高レベルでプレーを続けられ、チェルシーも財政負担を抑えられる。


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  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    チェルシーだけが興味を示しているわけではない

    年齢を重ねてもヘンダーソンは代表で存在感を保っている。2026年W杯に向けたイングランド代表に招集され、出場時間は短かったが、合宿での影響力はコーチ陣から高く評価された。

    チェルシー以外のプレミアリーグ強豪2クラブも関心を示しているが、ベテラン補強に積極的なチェルシーが獲得競争でリードしている。

  • サンダーランド、シャカの移籍を阻止

    チェルシーは今夏、かつてシャビ・アロンソ監督の下でバイエル・レバークーゼンで活躍したサンダーランドのMFグラニット・シャカの獲得を画策した。しかし、ウェアサイドを本拠地とする同クラブは、2028年夏まで契約が残るこのエース放出を一切容認しない。

    レジス・ル・ブリス監督は「この話題は終わりだ」と移籍話を完全に否定した。クラブは財政的余裕もあり、ヨーロッパリーグ戦で不可欠な戦力として彼を手放すつもりはない。そのためチェルシーは、目標をヘンダーソンへと切り替えた。

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    数字で見るヘンダーソンのキャリア

    ヘンダーソンは、コヴェントリー・シティ、サンダーランド、リヴァプール、アル・エティファク、アヤックス、ブレントフォードで通算694試合に出場し、41ゴール、87アシストを記録した。 キャリアで獲得した8つのタイトルはすべてリヴァプールでのもので、2019-20プレミアリーグ優勝と2019年チャンピオンズリーグ制覇が代表例。2020年にはプレミアリーグのシーズン最優秀選手にも選ばれた。

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