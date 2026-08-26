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チェルシーがエミリアーノ・マルティネス獲得に向けて接触、ロベルト・サンチェスへの懸念強まる
サンチェスへの厳しい視線が強まる中、チェルシーがマルティネスをターゲットに据える
チェルシーは、現有GK陣への懸念が高まる中で補強に動いており、マルティネスの関係者と接触した。2022年ワールドカップ王者の同選手は、2020年にアーセナルから移籍して以降、アストン・ヴィラで256試合に出場し、世界屈指のGKとしての地位を確立している。しかし、今月初めにヴィラがパルマから日本代表の鈴木彩艶を3000万ポンドで獲得したことを受け、現在33歳のマルティネスには移籍の可能性があるとみられており、クラブもオファーに前向きな姿勢を示している。
マルティネス獲得への動きは、サンチェスがシーズン序盤の厳しいパフォーマンスによって強い批判にさらされている時期と重なる。プレミアリーグ開幕戦のフラム戦では、チェルシーが3-2で辛勝したものの、スペイン人GKはジョシュ・キングのシュートでニアを破られ、さらにその後には難しくないシュートをこぼし、ゴンサロ・ガルシアの得点を許した。一方で、ユヴェントスも今夏の移籍市場で以前にマルティネス獲得を試みていたが、指の負傷への懸念からその移籍話は破談となっており、その結果、チェルシーが動く余地が残されている。
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チェルシーとアストン・ビラの関係を土台に
マルティネスを巡る取引が実現すれば、チェルシーとアストン・ヴィラの間で繰り返されてきた一連の移籍の新たな章となる。両クラブは今夏の移籍市場で極めて緊密な関係を築いている。直近の動きでは、モーガン・ロジャーズがクラブ史上最高額となる1億1700万ポンドでチェルシーに加入した大型移籍が注目を集め、さらにアレハンドロ・ガルナチョが逆方向に期限付き移籍する別件の取引も成立している。
両クラブが戦力のバランスを整え、財務規則を満たそうとする中、進行中の交渉にはほかの大物選手が関わる可能性もある。報道によれば、現在約6500万ポンドと評価されているFWニコラス・ジャクソンも協議の一部に含まれる可能性があり、かつての指揮官ウナイ・エメリと再会するためヴィラに加わる可能性があるという。
シャビ・アロンソ、GK事情に言及
マルティネス獲得を巡る憶測が広がる中でも、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は、サンチェスの最近のパフォーマンスについて問われた際、冷静さを保とうとしている。明日のスタンフォード・ブリッジでのルートン・タウンとのカラバオカップを前に話したアロンソ監督は、このスペイン人GKとの話し合いはあくまでプロフェッショナルなものであり、チーム全体の改善に焦点を当てたものだと強調した。「いや、普通の会話をしてきた。チームのことについて、何が良かったのか、そして何をもっと改善しなければならないのかについて、より多く話してきた」と、アロンソ監督は報道陣に説明した。
アロンソ監督が公の場でサンチェスを支持していることは、チェルシーの勢いを維持するために変更が必要かどうかを巡る内部での議論を止めてはいない。指揮官はさらにこう付け加えた。「それは、より文脈を理解することについてだった。まだ改善すべきことがあるこのプロセスの中にいるので、どの試合も重要になってくる。よりチームに関わる調整を加える必要がある」。アロンソ監督は選手への忠誠心で知られている一方で、大一番で個人的なミスが繰り返されていることが、クラブに決断を迫っている。
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マイク・ペンダースにチャンス到来
新戦力が加わる前から、チェルシーのゴールマウスの近い将来には変化が起こる可能性がある。マイク・ペンダースが先発の座を狙っているためだ。ペンダースは夏にストラスブールで非常に実りあるレンタル移籍期間を終えてクラブに復帰し、トレーニングでの取り組みぶりによってコーチングスタッフに強い印象を与えている。
この好印象によって、同選手が今後の試合で起用候補に入っていることは明らかだ。若きGKの起用の可能性について問われたアロンソは、選択肢を残した。チェルシー指揮官は「彼はメンバーに入っている。つまりチャンスはあるということだ」と述べ、「誰を起用するかは明日決め、選手たちに伝える。だから、まずは彼らが先に知るべきだと思っている」と語った。
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