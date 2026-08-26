チェルシーは、現有GK陣への懸念が高まる中で補強に動いており、マルティネスの関係者と接触した。2022年ワールドカップ王者の同選手は、2020年にアーセナルから移籍して以降、アストン・ヴィラで256試合に出場し、世界屈指のGKとしての地位を確立している。しかし、今月初めにヴィラがパルマから日本代表の鈴木彩艶を3000万ポンドで獲得したことを受け、現在33歳のマルティネスには移籍の可能性があるとみられており、クラブもオファーに前向きな姿勢を示している。

マルティネス獲得への動きは、サンチェスがシーズン序盤の厳しいパフォーマンスによって強い批判にさらされている時期と重なる。プレミアリーグ開幕戦のフラム戦では、チェルシーが3-2で辛勝したものの、スペイン人GKはジョシュ・キングのシュートでニアを破られ、さらにその後には難しくないシュートをこぼし、ゴンサロ・ガルシアの得点を許した。一方で、ユヴェントスも今夏の移籍市場で以前にマルティネス獲得を試みていたが、指の負傷への懸念からその移籍話は破談となっており、その結果、チェルシーが動く余地が残されている。