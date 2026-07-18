Ben STANSALL / AFP
翻訳者：
チェルシーがアーセナルをかわし、アストン・ヴィラからモーガン・ロジャースを1億1700万ポンドで獲得。クラブ記録の移籍金だ。
スタンフォード・ブリッジで英国記録が更新された
『The Athletic』によると、チェルシーはロジャースの移籍でアストン・ヴィラと口頭合意し、今夏の補強を急ぐ。 移籍金は1億1700万ポンドで、英国記録となる見込み。マンチェスター・シティがMFエリオット・アンダーソンに支払った1億1600万ポンド、チェルシーが2023年にエンツォ・フェルナンデスに支払った1億600万ポンドを上回る。
ロジャースとは個人条件で合意済みで、2032年までの長期契約を結ぶ見込み。さらに12カ月の延長オプションがあり、今後10年間はチェルシーの中心選手として活躍する見通しだ。公式発表に先立ち、月曜日にメディカルチェックを行う予定で、手続き上の障害は残っていない。
- Getty Images Sport
アロンソの存在が鍵となり、アーセナルは冷遇された。
ロジャース争奪戦は熾烈だったが、本人はチェルシーを選択。新監督アロンソとの仕事への期待が決め手となった。アロンソは元レバークーゼン監督で、クラブのプロジェクトをロジャースに提示し、説得に成功した。ロジャースは他クラブからも注目されていたが、チェルシーを第一希望にしていた。
ヴィラでは125試合で31ゴール29アシストを記録し、確固たるスターとして成長した。2024年初頭にミドルズブラから700万ポンドで加入してからの躍進は彗星のようだった。 ミドルズブラは転売条項20％を保持しているため、この移籍で多額の利益を得る見込みだ。彼の退団は、2025-26シーズンに14ゴール12アシストを記録し、ヴィラをヨーロッパリーグ制覇とチャンピオンズリーグ出場権獲得へ導いた直後のことである。
ワールドカップの「スリー・ライオンズ」
代表に招集されたロジャースは、ワールドカップでイングランド代表の主力として活躍。最初の6試合に出場し、パナマ戦とアルゼンチン戦では先発。準決勝ではゴードンの唯一のゴールをアシストし、3位決定戦のフランス戦でも先発した。 代表戦終了後、帰国してチェルシーへの移籍を正式に決める予定だ。
- Getty
アストン・ヴィラ、ロジャース監督退任後の体制整備を進める
ロジャースのような主力選手を失うのは痛手だが、アストン・ヴィラは売却益を再投資している。クラブは1億ポンド超の移籍金を期待しており、そのオファーが夏に届く可能性を把握していた。 すでに5000万ポンド超でヨハン・マンザンビ、3500万ポンドでウルブズのMFジョアン・ゴメスを獲得し、チャンピオンズリーグを見据えた戦力を確保。さらにスカウトチームはサイド強化へクリセンシオ・サマービルやイブラヒム・ムバイェを追っている。
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