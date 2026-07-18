ロジャース争奪戦は熾烈だったが、本人はチェルシーを選択。新監督アロンソとの仕事への期待が決め手となった。アロンソは元レバークーゼン監督で、クラブのプロジェクトをロジャースに提示し、説得に成功した。ロジャースは他クラブからも注目されていたが、チェルシーを第一希望にしていた。

ヴィラでは125試合で31ゴール29アシストを記録し、確固たるスターとして成長した。2024年初頭にミドルズブラから700万ポンドで加入してからの躍進は彗星のようだった。 ミドルズブラは転売条項20％を保持しているため、この移籍で多額の利益を得る見込みだ。彼の退団は、2025-26シーズンに14ゴール12アシストを記録し、ヴィラをヨーロッパリーグ制覇とチャンピオンズリーグ出場権獲得へ導いた直後のことである。