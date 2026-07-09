ニューカッスルは昨夏、アレクサンダー・イサクの残留に固執したが、結局はリヴァプールへ放出した。移籍希望を申し出た時点で早々に売却していれば、チームは混乱せずに済んだ。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び迅速に放出した。しかも移籍金は破格だ。ゴードンは勤勉で多才なアタッカーだが、クラブや代表で6900万ポンドの価値を示したことは一度もない。ニューカッスルにとっての課題は、この資金を賢く投資することだ。イサクの売却益はすでに無駄にし、今夏もトップ選手を獲得するのは容易ではない。 CL出場権をエサにできない今、12位という低迷とゴードンの流出は、サウジオーナーの関心が薄れる中で“マグパイズ”が英エリート勢を脅かさないことを示した。評価：B-

バルセロナにとって：不安な兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制で苦しみ、久しく大型投資ができない状況だった。その上で、経営を立て直した直後にゴードンに8000万ユーロを投じたのは良い前兆とは言えない。 イングランド代表の彼は前線どこでもプレーでき、プレッシングも秀逸だ。だからこそフリック監督はゴーサインを出した。 それでも、移籍金が過剰である事実は変わらない。ゴードンがW杯で好結果を残せば評価は変わるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも指摘されるが、6点はカラバフとサン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグ直近60試合では12得点にとどまり、これがバルサが期待すべき実際のペースだ。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサが再び「金に目がくらんだ」証拠だ。評価：C+

ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、かねてから狙っていたビッグクラブへ移籍できた。故郷のリヴァプールへの移籍が噂され、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンは移籍金を高く感じ、交渉は不調に終わった。この事実が示すように、ゴードンには大きな課題が残る。もしジュリアン・アルバレスが加入すれば、25歳の彼は注目を奪われるだろう。それでも8000万ユーロの移籍金を正当化するプレッシャーは続く。バルサがその額を払ったのは、控え選手のためではないからだ。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るのは容易ではない。デビューシーズンに28ゴール・アシストを記録したにもかかわらず、現在カンプ・ノウで余剰戦力扱いされているラッシュフォードがその好例だ。とはいえ、ゴードン自身はまだ夢心地だろう。アンソニー・エランガとプレーしていた環境から、ラミン・ヤマルと並んでピッチに立つことになるのだから！ 評価：A

マーク・ドイル