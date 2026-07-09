移籍は、関係者全員にとって良い結果になることもあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
以下の評価一覧をチェックし、コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。
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チェルシーは今夏も不可解な動きが続く。プレミアリーグのトップ4争うライバルクラブに有望な若手を売却した。アンドレイ・サントスはストラスブールへのレンタルで成長し、2025-26シーズンはレギュラーとしてエンツォ・フェルナンデスやモイセス・カイセドの代役をこなしていた。 フェルナンデスの退団が濃厚な中、新監督シャビ・アロンソの選択肢は限られる。それでも22歳の彼は「手放せない」とは見なされず、まだレギュラーではないこのMFにマンチェスター・ユナイテッドが提示した4800万ポンド（6400万ドル）＋200万ポンドの追加報酬は、断れない額だった。 これは「ブルーコ（チェルシー）」のビジネスモデルが機能した好例だ。チェルシーは2023年にブラジルのヴァスコ・ダ・ガマから1600万ポンドで獲得したサントスで大幅な利益を見込んでいる。 冷徹なビジネス判断は後味が悪いが、巨額オファーを断るのは難しかっただろう。もしサントスがユナイテッドで世界クラスに成長すれば、この移籍は後悔されるだろう。評価：B-
マンチェスター・ユナイテッドにとって：少々不可解な移籍だ。中盤の主要ターゲットだったエリオット・アンダーソンとマテウス・フェルナンデスをマンチェスター・シティとトッテナムに奪われたユナイテッドは、7月18日開始のプレシーズンに備え、コビー・マイヌーがW杯で不在でもメイソン・マウント以外のベテランMFを確保する必要があった。 フェルナンデスの獲得が頓挫した後もクラブの意思決定者は「冷静」だったと伝えられるが、サントスは以前のターゲットと同等のレベルではなく、チェルシーが放出を容認した選手に5000万ポンドは高すぎる。 カゼミーロの退団とマヌエル・ウガルテの負傷で中盤の補強は急務だが、スタメンが保証されない選手に5000万ポンドは高すぎる。22歳と若いだけに、今後の成長に期待するしかない。評価：C
アンドレイ・サントスについて：昨季チェルシーで出場機会が限られ、ブラジル代表からも外れたことが移籍の動機の一つとされ、「レギュラーとしてプレーできる環境」を求めてブルーズを去ると報じられている。 だが、オールド・トラッフォードで出場機会が増えるかは不透明だ。獲得する選手次第で状況は変わる。同胞エデルソンも加入予定で、中盤再編に伴いさらに補強が見込まれる。 チェルシーの経営混乱や監督交代から離れ、新たなスタートを切りたいと考えているかもしれない。とはいえ、ユナイテッドが長期的な安定性を提供できる保証はない。しかし、ユナイテッドにはチャンピオンズリーグ出場権があり、サントスが間もなく去るクラブが欧州大会に出場できないことを考えれば、必然的に出場時間が増えるだろう。 新天地でレギュラーを獲れるかは、彼自身の努力次第だ。評価：B
クリシャン・デイヴィス
ニューカッスル：バブルは弾けた。昨季、カラバオ杯でリヴァプールを破り初タイトルを獲得し、CL出場権も得た。公的資金で運営されるクラブは、カタール資本のPSG並みの強豪になる夢をファンは見た。しかしリヴァプールは、最も苦痛な形でアレクサンダー・イサクをニューカッスルから引き抜いた。 その移籍金を賢く使えば結果は変わっていたかもしれないが、ヨアン・ウィッサ、ニック・ウォルテメイド、アンソニー・エランガといった慌ただしい補強に多額を費やし、エディ・ハウ監督率いるチームは12位に沈んだ。 アンソニー・ゴードンの退団はシーズン中から明らかだったが、トッテナムへ移籍したサンドロ・トナリの件が夢の終焉を象徴している。さらに、キャプテンのブルーノ・ギマランイスも数週間以内にチームを去るとされ、ファンにとってはこれが最後の釘ではないかもしれない。 サウジアラビアのオーナーが投資を縮小しているため、今後も苦境は続く見込みだ。9桁の移籍金もファンにとっては慰めにならず、結局は無駄に終わるだろう。 評価：F
トッテナム：またも衝撃補強。マテウス・フェルナンデスとの8500万ポンド契約からわずか1日後、クラブはトナリ獲得で再び最高額を更新した。絶望か野心か、それとも市場が狂っているのか。エリオット・アンダーソンが1億1600万ポンドなら、トナリが同額でも不思議はない。 イタリア代表の彼は過去数シーズンでプレミア屈指のMFであることを証明しており、同胞デ・ゼルビ監督の下ではフェルナンデスよりさらに輝ける可能性が高い。とはいえ、最高レベルでの実績がまだ十分でない26歳に巨額を投じるのは大きな賭けであり、スパーズにとっては絶対に成功させなければならない。 とはいえ、今のところファンはそんなことは気にしないだろう。長年、元執行会長ダニエル・レヴィの慎重（あるいは倹約的）な移籍政策に苛立ちを募らせてきたファンたちは、クラブがプレミアリーグのライバルたちを圧倒し、市場で最も注目されるMFの一人を獲得する姿を目の当たりにしたのだ。評価：B+
トナリにとって：予想外の移籍だ。違法賭博による出場停止中も支えてくれたクラブを去るなら、欧州の強豪へ行くと思われた。しかし、過去2シーズン連続17位のチームへ加入した。 では、なぜこうなったのか？ まず、セリエAクラブが報じられるほど高額な移籍金を用意できる見込みは薄かった。イングランドの強豪でさえニューカッスルの提示額には二の足を踏んだ。結果としてトナーリはトッテナムに落ち着き、全盛期を過ごすことになった。これはやや奇妙な流れだ。 とはいえ、デ・ゼルビが2年以上残留すれば、将来的に良い結果につながる可能性もある。評価：C+
マーク・ドイル
インテルについて：足首手術で2025-26シーズンを棒に振ったダムフリーズは、それでもチーム不可欠な存在だ。それだけに、契約に低すぎる違約金を設定したクラブの判断は疑問が残る。 それでも調子が良いときの彼は世界屈指の攻撃的サイドバックであり、契約が残り2年ある選手を2000万ユーロ（1700万ポンド／2300万ドル）で放出するのはインテルにとって不本意な取引だ。今の市場ならもっと高い移籍金を獲得できたはずだ。 ただし、2024年9月の契約更新時にダンフリーズ側が条項を要求したとされ、当初は2500万ユーロだった金額が今年に入って引き下げられた経緯がある。評価：C
レアル・マドリードにとって：これはまたしても賢明な取引だ。同クラブはラ・リーガの厳しい財政規制下で「お買い得品ハンター」としての評判を確立している。ダムフリーズの市場価値は支払額の少なくとも2倍あり、移籍金はダニ・カルバハルの退団後に右サイドバック補強のため確保していた3000万ユーロを大幅に下回った。 ただし彼は守備より攻撃が売りの右サイドバックで、そのポジションにやや偏りが出ること、強豪相手に弱点を突かれるリスクがある。 30歳と若くないが、この移籍金なら数シーズンは十分に機能する。評価：A
ダムフリーズにとって：キャリアのこの段階で移籍が実現したのは、彼が契約にリリース条項を盛り込んだ理由だ。 2021年のPSVからの加入以来、右ウイングバックとして207試合55ゴール関与を記録し、2023-24と2025-26のセリエA制覇とCL2度目の決勝進出に貢献した。 おそらく最後のビッグ移籍となるこのチャンスは、彼の努力が実を結んだものだ。移籍金が低額な分、ベルナベウでのプレッシャーも和らぐだろう。報道ではジョゼ・モウリーニョ監督と役割について話し合っており、アレクサンダー＝アーノルドをスタメンから押し出せるかどうかが注目される。評価：A+
クリシャン・デイヴィス
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フォレストにとっては複雑な心境だ。アンダーソンはチーム初となるヨーロッパリーグ準決勝進出を牽引した要であり、彼の移籍は痛手だ。 とはいえ、金銭面での不安はない。移籍金が1億1600万ポンドでも1億3000万ポンドでも（フォレストは後者を主張）、2年前に3500万ポンドで獲得した選手としては破格だ。シティ・グラウンドではアンダーソンの不在が寂しまれるだろうが、経営陣は満足感を隠さない。フォレストはシティから大儲けしたのだから。評価：A
マンチェスター・シティにとって：新たなロドリ。少なくとも、そうあってほしい。ロドリは去就を明かしていないが、バロンドール受賞者が今夏エティハドを去り、スペインへ戻る可能性は高い。たとえ残留しても、30歳の後継者は必要だった。 ニコ・ゴンサレスやマテウス・ヌネスは「6番」として説得力のあるプレーをしたことが一度もない。アンダーソンは違う。彼は実績のあるプレミアリーグの選手で、昨季のイングランド1部で最も多くのボールタッチ数を記録し、1対1のデュエルでも最多勝利を収めた。エンツォ・マレスカ監督の中盤にとって、彼は理想的な補強だ。 とはいえ、これは「イングランド税」の典型例だ。アンダーソンは23歳と若く、将来性もある。だがフォレストでの数シーズンしか実績がなく、チャンピオンズリーグの出場経験もない。 もし彼がイングランドではなくスコットランド代表としてプレーし続けていたら、シティが9桁の移籍金を払うことはなかっただろう。評価：C
アンダーソンにとって：今が最適なタイミングだ。彼はフォレストのレベルを超え、シティで潜在能力を発揮するチャンスを得る。 巨額の移籍金に伴うプレッシャーは大きい。エティハドで苦戦した若手イングランド人MFはアンダーソンだけではない。それでも彼は同年齢のカルヴィン・フィリップスより完成度が高く、ロドリがポジションを阻む可能性も低い。 ペップ・グアルディオラ監督退任後のシティには不確定要素が多いが、アンダーソンにとっては欧州屈指のセントラルMFへ成長する絶好の機会だ。評価：A+
マーク・ドイル
ウェストハムにとって、この移籍金はプレミアリーグ降格による経済的打撃を和らげる。降格が確定した瞬間から、大型放出は避けられなかった。フェルナンデスはクラブの主要資産であり、シーズン最終日前に降格が確定したものの、ライバルクラブから注目される一流MFだった。彼の退団は当然だ。 驚くべきは、降格で不利な立場にもかかわらず、クラブが希望額をそのまま引き出したこと。批判が多かった取締役会にも、今回は賛辞を贈りたい。評価：A
トッテナムにとっては、今夏の本気度を再確認させる取引だ。 2年連続の低迷（2年目は降格寸前）を受け、再発防止へ迅速に動いた。ファン・ヘッケに5200万ポンドを支払ったことが「本気」の証しなら、今回はさらに上回る。フェルナンデスは21歳の多才な選手で、強豪で才能を開花させるタイプと目されていた。 ロベルト・デ・ゼルビ監督も、彼を戦術の要と確信している。ただし、この移籍には「焦り」も見える。スパーズはサンドロ・トナリへの関心からも分かるように、弱点である中盤の刷新に全力を注いでおり、マンチェスター・ユナイテッドなどのライバルを退けるため、フェルナンデスに高値を払う覚悟だった。 この移籍はスパーズにとって即座に成功しなければならず、そうでなければオーナー批判の材料となる。PSGは同い年のジョアン・ネヴェスに6000万ユーロを支払ったが、フェルナンデスは彼には及ばない。だからこそ、実力を証明する必要がある。評価：C+
フェルナンデスにとって：ビッグクラブへの移籍が噂されていただけに、一見不思議な選択だ。しかし昨季ウェストハムをわずかに上回っただけのトッテナム入りは、横滑りに見える。 だが来季は北ロンドンのクラブが大幅に戦力を強化する見込みで、フェルナンデスはデ・ゼルビの指導でさらに成長できるタイプだ。監督の去就には不安があるものの、彼はすぐに先発に名を連ねるだろう。他のクラブならそうはいかなかったかもしれない。評価：B
マーク・ドイル
PSVにとっては残念だが、サイバリの退団は避けられなかった。彼はPSVで3連覇を達成し、影響力を着実に高めた。そのため、ヨーロッパの強豪に引き抜かれるのは時間の問題だった。 北米W杯での活躍を見込んで移籍金を上げるべきだったという声もあるが、4年前にゲンクから500万ユーロ強で獲得した選手としては十分な金額だ。 主力放出が続く中でも国内タイトルを積み重ねるクラブにとって、この移籍金は有意義に活用されるはずだ。評価：B
バイエルンにとっては：見事な取引だ。サイバリの市場価値は、モロッコ代表での活躍でさらに高まっていた。25歳の彼は、ワールドカップのグループリーグ3試合すべてで得点を挙げ、決勝トーナメント1回戦のオランダ戦でも決勝PKを成功させていた。 とはいえ、スポーツディレクターのマックス・エベルが移籍決定時に語ったように、これはバイエルンが以前から進めていた交渉だ。ワールドカップでの活躍を受けての突発的な判断ではない。バイエルンは、サイバリが技術、勤勉さ、多才さを備え、すでに強力な攻撃陣にさらに厚みをもたらすと確信していた。我々もその評価に異論はない。評価：A
サイバリにとって：最高の夏。 W杯ではモロッコ代表FWとして躍動し、一般ファンにも注目された。そして今、彼は「世界有数のビッグクラブ」への典型的な“夢の移籍”を遂げた。とはいえ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアス、マイケル・オリゼ、ジャマル・ムシアラが並ぶ先発に割って入るには苦労するだろう。 とはいえ、彼の全盛期はこれからだ。有頂天になるのも無理はない。コンパニも同意見で、ジャクソンよりサイバリの方がチームスタイルに合っている。評価：A
マーク・ドイル
アタランタにとって、エデルソンをマンチェスター・ユナイテッドに売却したのに続き、今回も賢明な取引となりそうだ。 同クラブのアカデミー出身ながらトップチームでの出場はわずか数試合だったパレストラには、5500万ユーロ（4700万ポンド／6200万ドル）という巨額の移籍金が支払われる。カリアリへのレンタルで成功を収めた彼を復帰させるより売却して利益を得る方針は、以前から決まっていたようだ。 21歳のパレストラはクラブ史上4番目の高額売却となった。10歳で加入したベルガモのクラブでプレーする機会は少なかったが、インテルやチェルシーが関心を示した時点で残留は難しかった。評価：A
チェルシーにとって：これは、シャビ・アロンソがヘッドコーチというよりも、チェルシーのマネージャーとしての影響力を示す興味深い指標だ。報道によると、このスペイン人マネージャーがこの移籍を承認し、クラブはアタランタとの合意に向けて迅速に動いた。その結果、24時間のうちに首位に躍り出て、インテルによるパレストラ獲得の動きを横取りした。彼はスクデット獲得チームへの加入が広く予想されていたため、その意味では間違いなく大成功と言える。 多才でスピードとパワーを兼備するサイドバックのパレストラ（2025-26シーズン・セリエA最優秀DF）は、3バックでも4バックでもアロンソの戦術にフィットすると見込まれ、プレミアリーグの過酷な環境にも適応できるはずだ。 ただし、5500万ユーロという金額はセリエA基準では破格で、インテルが提示したオファーを大きく上回った。彼はまだ21歳であり、トップリーグでの実績は1シーズンだけ。そのため、この移籍には一定のリスクが伴う。評価：B
本人がインテル下部でプレーし、ファンでもあったとされるだけに、なぜインテルではなくチェルシーを選んだのかは本人しか分からない。ただし、週給約10万ポンドというチェルシーのオファーがインテル提示額の2倍以上だったことは、その理由を説明しているかもしれない。 とはいえ、プレミアリーグで成功する資質は備えており、イングランドのトップリーグに挑戦できる機会を喜んで掴んだようだ。アーセナルでカラフィオリが成功していることは励みになるはずだ。また、イタリア人DFレオーニが昨夏リヴァプールに移籍したように、早期にセリエAを離れる選手が増えている。 アロンソ監督が彼を強く欲したことも後押しし、新体制で重要な存在になる可能性を示す。評価：A
クリシャン・デイヴィス
PSGにとっては大当たりだ！CLで1試合も先発しなかった控え選手に巨額を払う相手が見つかり、欧州王者は笑いが止まらない。 本来はストライカー不足を解消するはずだったが、パルク・デ・プランスではほとんどベンチにいた。ルイス・エンリケ監督がウスマン・デンベレを「ファルス・ナイン」として起用するほうが良いと判断したためだ。代表でも41歳のクリスティアーノ・ロナウドの控えで、評価は下がっている。 そのため、今夏にトップクラブがラモスを争奪する様子はなく、7500万ユーロを払うチームなどいなかった。しかしPSGは、この移籍で攻撃力を高めるヤン・ディオマンデ獲得資金の半分以上を捻出した。評価：A+
ミランについて：驚愕、まさに驚愕だ。まず、ラモスは優れたストライカーだ。ベンフィカで可能性を示し、PSGでは3シーズンで45ゴールを挙げ、途中出場でもインパクトを示した。しかし、その移籍金は理にかなっていない。資金に余裕がないミランにとってはなおさらだ。 この異常な高額移籍に、イタリアのサポーターやジャーナリストは混乱している。ラファエル・レオの退団を示唆する声や、代理人ホルヘ・メンデスの影響、さらにミランオーナーのジェリー・カルディナーレとPSG会長ナセル・アル・ケライフィの親密な関係が取り沙汰されている。 それでも、なぜミランがクラブ最高額を払ったのかは不明だ。とはいえ、彼はセリエAで得点を挙げるだろう。特に、ルーベン・アモリム監督が「9番」に求める要素を備えている。とはいえ、これはインテルがロメル・ルカクを獲得して以来、イタリアで最も高額な移籍であり、ラモスは得点という点でルカクと同等の保証を提供できるわけではない。評価：D+
ラモスにとって：控えとして過ごしてきた彼にとって、主役となる待望のチャンスだ。2022年W杯でフェルナンド・サントス監督率いるポルトガル代表でハットトリックを達成した際、我々は「スターが誕生した」と考えた。しかし後任のロベルト・マルティネス監督は、将来性豊かなセンターフォワードを中心に攻撃を構築するのではなく、ロナウドを起用し続け、その結果、ラモスの成長を長年にわたり阻んでしまった。 とはいえ、ロナウドやマルティネスにプレッシャーをかけたかといえば、そう言える実績はない。PSGでも状況は同じで、豪華なフォワード陣の一員とは見なされていなかった。あくまでベンチから投入されるインパクト要員にとどまった。 今回、彼に評価を変えるチャンスが訪れた。 彼は依然として世界屈指のビッグクラブである新ミランの先鋒となる。移籍金に見合う活躍を求められるプレッシャーは計り知れない。なぜならこの金額は、セリエAクラブにとって天文学的だからだ。ゴンサロ、あとは君次第だ。今こそ価値を証明する時だ…… 評価：A
マーク・ドイル
ブライトンは6年前に200万ポンドで獲得した選手を5200万ポンド（7000万ドル）で売却し、売却に長けたクラブとしての評価を高めた。 しかも契約は残り12か月で満了予定だったため、クラブは大きな利益を得た。 移籍金は将来性のある後継者獲得に再投資される見込みで、ハンブルクで好印象を残したトッテナムの若手ルカ・ヴスコヴィッチが候補に挙がっている。ルイス・ダンク、オリヴィエ・ボスカグリ、ウェストハムから復帰予定のイゴール・ジュリオもいるため、センターバックの人数は不足していない。評価：A
トッテナム：新監督ロベルト・デ・ゼルビがブライトン時代から知るヴァン・ヘッケを強引に獲得。契約最終年の選手に7000万ポンドの評価額が付いたとされ、過剰支払いの印象は拭えない。 実力的には4000万ポンド（5400万ドル）前後で収まるはずだが、ブライトンは交渉が難航することで有名で、トッテナムは急ぐしかなかったのかもしれない。 プレミアリーグのライバルであるチェルシーとリヴァプールも興味を示していたこと、キャプテンのクリスティアン・ロメロが今夏移籍濃厚であること、さらにセンターバックのミッキー・ファン・デ・ヴェンも退団の可能性があることを踏まえると、トッテナムは早急な補強が必要だった。 それでも、トッテナムはプレミアリーグで実績のあるセンターバックを獲得できた。26歳の彼はまだ全盛期前で、パス能力が高く、チームに欠けていた闘志とリーダーシップを持つ。オランダ代表の彼は、フリーで加入したマルコス・セネシと新センターバックコンビを形成するだろう。評価：B-
選手本人にとっては理にかなった移籍だ。契約延長を拒否していた彼は、キャリアの折り返し地点でステップアップし、プレミアリーグでの地位を確立したうえでさらに上を目指す足がかりにするつもりだろう。 チェルシーとリヴァプールは関心を示したものの、具体的な行動には移さなかった。そのため、いわゆる「ビッグ6」でスタメンを狙うなら、欧州大会に出場できないとはいえ、トッテナムは理想的な出発点だ。デ・ゼルビの下で働いた経験があるヴァン・ヘッケは、監督の求めるサッカーを理解しており、適応は早いに違いない。 2025-26シーズンの終盤に降格危機を回避した北ロンドンのクラブは、今後予想される過渡期を乗り越える上で、堅固な守備の基盤を得ることになる。評価：A
クリシャン・デイヴィス
オサスナは昨夏500万ユーロで獲得した選手を売却し、大きな利益を得たように見える。しかし、パンプローナを本拠地とするこのクラブは、契約に盛り込まれた50％の転売条項で制約されていた。 4000万ユーロ（3450万ポンド／4500万ドル）の移籍金条項のうち2000万ユーロがマドリードに支払われるが、オサスナのような規模のクラブにとっては1500万ユーロ（1300万ポンド／1700万ドル）の利益は依然として大きい。 今季12ゴールに絡み、スペイン代表としてW杯にも出場したムニョスの移籍は既定路線だった。移籍金条項のため交渉の余地は限定的。評価：B-
リヴァプールにとって：アンドニ・イラオラ体制下での初補強であり、ニューカッスルとの移籍市場でのライバル関係に火をつけた。ニューカッスルはバルセロナに移籍したアンソニー・ゴードンの後継者と見てムニョスを狙っていたが、リヴァプールが交渉最終段階で介入し、提示額を受け取ったと報じられていたにもかかわらず獲得に成功した。 リヴァプールはこれを大きな成果と捉えており、高く評価される若手ウインガーを割安で獲得できたことを喜んでいる。ムニョスは両サイドと中央でプレーでき、サラーの退団とエキティケの負傷で空いた前線の穴を埋める即戦力となる。 直線的なスピードと献身的な守備が特徴の22歳は、新監督イラオラの戦術にぴったりで、本人も移籍を強く希望していた。リオ・ングモハの成長を阻まないよう注意が必要だが、クラブは問題ないと見ている。 評価：A
ムニョスについて：リヴァプールとニューカッスルのオファーが両方とも受理された後、最終判断は選手自身に委ねられた。アンフィールドを選んだ彼を責めるのは難しい。22歳ながらキャリア初期は転々とし、今回が3つ目のビッグクラブとなる。 バルセロナの「ラ・マシア」出身で、レアル・マドリードを経て1年前にオサスナへ加入した。今回は新天地に定着し、長期的に活躍したいはずだ。同胞のイラオラ監督が適応を後押しするだろう。 先発の座は簡単には得られない。リヴァプールがRBライプツィヒのヤン・ディオマンデの獲得も狙っているとされ、ムニョスは総合力をさらに高める必要がある。それでも、彼の多才さなら新攻撃陣で多くの出場機会を得られるはずだ。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みの状況だった。契約満了を避け、ピーク時の2024-25シーズンに新契約を結んでいれば、移籍金を得て別れられたはずだ。 2024-25シーズンの優勝時に全盛期だった彼と新契約を結んでいれば、移籍金を得ての別れもできた。しかし彼は個人として低迷し、結局無償で退団した。 シーズン中の目立ったミスもあり、リヴァプールが週給約25万ポンドという法外な要求を受け入れるのは非現実的だった。4月に本人が合意間近と主張したものの、数カ月に及ぶ交渉は結局、無意味に終わった。 リヴァプールはジョヴァンニ・レオーニとジェレミー・ジャケという代替候補をすでに確保しているものの、全体としては大きな時間の浪費となった。評価：D
レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテには、移籍金ゼロで高年俸を提示する見込みだ。しかし、昨季の低調なパフォーマンスを考えると、これはリスクある賭けである。昨年11月には興味を撤回していたという報道もあり、その判断が示唆的だ。 調子が良いときの彼は優れたセンターバックであり、27歳という年齢を考えればまだ全盛期ではない。レアルは彼がスペインで本来の力を取り戻すと見込み、守備陣の課題を低コストで解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我に悩まされ、ディーン・ホイセンはまだ若いため、コナテは低コストな補強となる。しかし、彼がトップレベルで通用する保証はなく、ファンやメディアの厳しい視線も考慮すると、移籍がすぐに失敗に終わるリスクもある。評価：B
コナテ自身にとっては、夢の移籍と高年俸という望みが叶う。ただし、ホイセンと並んで先発候補となるため、早期にチームにフィットする必要がある。ベルナベウでは、アンフィールド最終シーズンを悩ませたようなミスを繰り返す余裕はない。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きマドリードへフリー移籍したが、同選手がデビューシーズンに苦戦したことは警鐘となる。それでも、早期に自信とベストコンディションを取り戻せれば、ジョゼ・モウリーニョ監督率いる刷新されたレアル・マドリードで重要な役割を担えるチャンスがある。だが、それが実現する保証はない。 評価：A
クリシャン・デイヴィス
マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの去就は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFとして、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラにとって理想の選手であり、カタルーニャ出身の監督は引退試合で涙を流した。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、この退団は予想されていた。無償移籍はクラブにとって経済的にはマイナスだが、9年間貢献した彼にはふさわしい別れだ。彼の技術、知性、人柄はシティにとって大きな損失となる。評価：D
レアル・マドリードにとっては祝うべき理由が2つある。フリーで優れた選手を獲得できただけでなく、宿敵バルセロナをかわしたからだ。数か月の憶測ではカンプ・ノウ移籍が既定路線と見られていたが、ジョゼ・モウリーニョのベルナベウ就任がすべてを変えた。 「ザ・スペシャル・ワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間でまとまった。シルバの全盛期は過ぎたものの、昨季のプレミアリーグ優勝争いで大一番でも存在感を示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼は才能と粘り強さを併せ持つ理想的なロールモデルであり、モウリーニョが求める選手像そのものだ。だからこそ、レアルがバルサの獲得を阻んだ理由も頷ける。評価：B+
ベルナルド・シルバにとって：長年望んだスペイン移籍が実現した。過去3年以上の夏、彼はラ・リーガへの移籍が噂されてきたが、そのたびにグアルディオラに説得され残留していた。 今回はベルナルドの決意が固く、ついにスペインの伝統ある強豪でプレーする機会を得た。レアルは現在苦境にあるが、モウリーニョと共に再び頂点を目指す挑戦は、彼にとってやりがいのあるものになるだろう。 レアルのポジション争いは熾烈だが、シルバは衰えても頭脳と走力で生き残れる。 もう少し若く移籍していれば、と悔やむ声もあるが、30代後半までスペインで輝ける経験と資質を彼は備えている。ルカ・モドリッチのように、マドリードで長く活躍する可能性は十分だ。評価：A+
マーク・ドイル
チェルシーにとって、ククレッラ放出は奇妙な展開だ。2022年の加入時は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。それでも最高峰のパフォーマンスを示す彼は、ポジションの世界トップクラスだ。 とはいえ、チェルシーは当初、ブライトンからこのスペイン人選手を6000万ポンド（8000万ドル）で獲得した際、明らかに高額な移籍金を支払っていた。また、報道によれば彼は裏で移籍の意向を示しており、クラブの運営方針に対しても公然と批判していたことを踏まえると、クラブ側は彼が「手放せない存在」ではないと判断し、5200万ポンド（6900万ドル）もの金額を回収できれば満足するだろう。 7月に28歳になる彼を今後より高く売ることは難しかっただろう。彼の退団でチームはさらに若返るが、チェルシーはジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで穴を埋められると見込んでいる。評価：B-
レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向は絶対のようで、クラブは移籍市場早期に衝撃的な補強を行った。昨夏にベンフィカからアルバロ・カレラスを呼び戻したばかりだが、新（旧）監督がターゲットと報じられたククレラにも巨額を投じた。 ここ数か月は調子を落としているだけに、即座に投資に見合う成果が求められる。まもなく28歳になるククレラは現在が全盛期だが、レアルが彼からあと何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明だ。 少なくとも、彼のエネルギーとアグレッシブさは「モウリーニョ流」だ。レアルはククレラ、カレラス、メンディ、ガルシアと左サイドバックが4人もいるため、誰かを放出する必要がある。評価：C
ククレラにとって：この移籍の最大の受益者はククレラだ。彼は迷走するチェルシーを脱出し、全盛期に世界有数のクラブへ加入した。スペイン復帰を希望していたと報じられ、アトレティコ・マドリードの関心もあったが、ベルナベウへ移るとは予想していなかった。 レアルからのオファーに彼は即座に同意したはずだ。モウリーニョが指名した以上、カレラスとローテーションしながらも、ククレラがレギュラーを奪う可能性は高い。 ただし、移籍金の大きさゆえ、すぐに結果が求められる。出せなければ、バルセロナとのつながりもあるため、厳しいベルナベウのサポーターから批判を受けるリスクがある。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、ロバートソンの退団は感慨深い別れだ。2017年に800万ポンドでハル・シティから加入した彼は、クロップ体制の要として活躍し、全盛期は世界最高の左サイドバックだった。 32歳となり、年齢の影響は否めない。そのためリヴァプールは昨夏、後継としてミロス・ケルケズを獲得。冬にはコスタス・ツィミカスをローマから呼び戻せていればロバートソンを放出する予定だった。 だが問題は、ケルケズがまだアンフィールドに完全に馴染んでいないこと。試練が続いた2025-26シーズンでは、ロバートソンの経験、粘り強さ、人柄がマージーサイドでいかに大きかったかを痛感した。ファンは、ロバートソンとモハメド・サラーの同時退団が来季のチームレベルをさらに落とすのではないかと懸念している。評価：D
トッテナムについて：やはり意外な移籍だ。1月に獲得を試みたが、その理由は不明瞭だった。左サイドバックは欠陥ポジションではなく、ベン・デイヴィスが負傷中でもデスティニー・ウドギーやジェド・スペンスがいた。さらにブラジルの若手ソウザも加入したばかりだった。 それでも、混乱するロッカールームを安定させるために彼が必要だという声もあった。新監督ロベルト・デ・ゼルビが求める「100％の献身」をチームに植え付ける上で、ロバートソンは確かに役立てたかもしれない。フリー移籍という条件はボーナスだが、それでもトッテナムが本当に彼を必要としていたかは疑問が残る。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断だ。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは理解できる。控えに追いやられ、ワールドカップを控えてプレミアリーグで定期的にプレーしたいと考えていたからだ。スパーズはそれを提供しようとしていた。 結局、後半戦は予想以上に先発したため、北米へ移る今のコンディションは良好だ。とはいえ、リヴァプールが一度も契約延長を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ただし、ユヴェントスなど他の選択肢もあった。チャンピオンシップ降格を最終日に回避したばかりのクラブを選んだのは、やや不可解だ。それでも、デ・ゼルビ監督が今夏チームを強化できることを考えれば、1月時点よりトッテナムが魅力的になっている可能性もある。 それでも、北ロンドンで昨季のリヴァプールより多くの出場機会が得られるかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタにとって、この移籍は同クラブの優れたビジネスモデルを再び証明した。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、ヨーロッパリーグ制覇など4年間の活躍後、マンチェスター・ユナイテッドへ売却されることで、インセンティブを含め移籍金がほぼ2倍になる見込みだ。 このブラジル人MFの穴埋めは容易ではないが、これこそがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコ・マドリードも獲得を狙ったが、アタランタは強気の姿勢を崩さず、契約残り1年の選手にユナイテッドは最終的に要求額を支払った。業界屈指のスカウトチームがまたもや好仕事を示した。評価：A
ユナイテッドにとって：補強失敗が多いクラブとしては珍しく、賢明な獲得だ。 カゼミーロがオールド・トラッフォードを去ったため、ユナイテッドは新たな中盤の補強が必要だった。そこで、ボール奪取力に優れ、プレーメーカーとしても機能するブラジル人選手を同等の戦力として獲得した。エデルソンの評価は過去1年でやや低下した――それが、カルロ・アンチェロッティ監督のワールドカップ代表メンバーに彼が選ばれず、カゼミーロが選ばれた理由だ。 ただ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響している。2024年EL決勝でシャビ・アロンソ率いるレバークーゼンを破った“要”だったからだ。 当時、リヴァプールやマンチェスター・シティへの移籍も噂された。あの頃のパフォーマンスを取り戻せば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できる。全盛期のカゼミーロには及ばないが、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって： 待望のビッグ移籍だ。彼はプレミアリーグへの意欲を隠さず、自身のスキルを活かせる舞台を得た。ボール奪取と保持に秀でており、ペナルティエリアでも脅威となる。 シメオネ率いるアトレティコの方が良かったという声もあるが、キャリックは優れた守備的MFであり、かつては才能ある選手にとって危険な移籍先と見なされていたオールド・トラッフォードに安定感を取り戻した。 エデルソンには「夢の劇場」で大きなインパクトを残すすべてがあり、それが実現すればブラジル代表復帰への大きな一歩となる。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルは昨夏、アレクサンダー・イサクの残留に固執したが、結局はリヴァプールへ放出した。移籍希望を申し出た時点で早々に売却していれば、チームは混乱せずに済んだ。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び迅速に放出した。しかも移籍金は破格だ。ゴードンは勤勉で多才なアタッカーだが、クラブや代表で6900万ポンドの価値を示したことは一度もない。ニューカッスルにとっての課題は、この資金を賢く投資することだ。イサクの売却益はすでに無駄にし、今夏もトップ選手を獲得するのは容易ではない。 CL出場権をエサにできない今、12位という低迷とゴードンの流出は、サウジオーナーの関心が薄れる中で“マグパイズ”が英エリート勢を脅かさないことを示した。評価：B-
バルセロナにとって：不安な兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制で苦しみ、久しく大型投資ができない状況だった。その上で、経営を立て直した直後にゴードンに8000万ユーロを投じたのは良い前兆とは言えない。 イングランド代表の彼は前線どこでもプレーでき、プレッシングも秀逸だ。だからこそフリック監督はゴーサインを出した。 それでも、移籍金が過剰である事実は変わらない。ゴードンがW杯で好結果を残せば評価は変わるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも指摘されるが、6点はカラバフとサン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグ直近60試合では12得点にとどまり、これがバルサが期待すべき実際のペースだ。ゴードンはフリックが求めるウインガーの条件を満たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサが再び「金に目がくらんだ」証拠だ。評価：C+
ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、かねてから狙っていたビッグクラブへ移籍できた。故郷のリヴァプールへの移籍が噂され、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンは移籍金を高く感じ、交渉は不調に終わった。この事実が示すように、ゴードンには大きな課題が残る。もしジュリアン・アルバレスが加入すれば、25歳の彼は注目を奪われるだろう。それでも8000万ユーロの移籍金を正当化するプレッシャーは続く。バルサがその額を払ったのは、控え選手のためではないからだ。 スター揃いのチームでスタメンを勝ち取るのは容易ではない。デビューシーズンに28ゴール・アシストを記録したにもかかわらず、現在カンプ・ノウで余剰戦力扱いされているラッシュフォードがその好例だ。とはいえ、ゴードン自身はまだ夢心地だろう。アンソニー・エランガとプレーしていた環境から、ラミン・ヤマルと並んでピッチに立つことになるのだから！ 評価：A
マーク・ドイル