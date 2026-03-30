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「チェルシーかもしれない」――セスク・ファブレガス、セリエAで旋風を巻き起こすコモでの「目覚ましい」手腕が評価され、チェルシーまたはバルセロナの監督就任が期待される
ファブレガスは、ウェンガー、グアルディオラ、モウリーニョの下でプレーした
ファブレガスは、コモに所属中に現役を引退した後、当初は同クラブのU-19チームとBチームの指揮を執った。2023年11月には、当時UEFAプロコーチライセンスをまだ取得していなかったため特別措置が認められ、暫定的にトップチームの指揮を任された。
38歳の彼は、関連する資格を持たないにもかかわらず、アーセン・ベンゲル、ペップ・グアルディオラ、ジョゼ・モウリーニョといった名将の下で長年培ってきた貴重な経験により、天性の指導者であることを証明した。
ファブレガスは指揮官としての初年度シーズン終了時にコモをセリエA昇格に導き、4年契約を結ぶこととなった。現在、チームはセリエAの順位表で4位につけており、ユヴェントス、ローマ、アタランタ、ラツィオといった強豪を上回っており、チャンピオンズリーグ出場も十分に視野に入っている。
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ファブレガスのおかげで、コモはチャンピオンズリーグ出場権争いに加わっている
ACミランのレジェンドであり、セリエAの重鎮であるアンブロジーニは、Jaydee Livingと提携するGOALの独占インタビューで、ファブレガスがコモで成し遂げた仕事についてどう評価するか尋ねられ、次のように語った。「素晴らしい。 もちろん、彼らは多額の資金を投じた。だが、それは正しい形で使われた。常に簡単なことではない。彼らはセスクが望むプレースタイルに完璧に合う選手たちを見つけ出した。そしてここ2、3ヶ月、セスクは自身のスタイルに新たな要素を取り入れた。
「イタリアでは、プレーすることを好む。マンツーマンで戦うチームも多い。だから彼は別の解決策、試合に勝つためのさらなる方法を見つけざるを得なかった。だからこそ、彼らは今の順位にふさわしいのだ。」
ファブレガスは将来、チェルシー、アーセナル、それともバルセロナの監督になるのだろうか？
ここで当然浮かぶ疑問は、ファブレガスがコモの指揮を執るのはいつまでか、ということだ。彼は世界サッカー界で最も有望な若手監督の一人と見なされており、ヨーロッパの主要クラブから関心を集めることになるだろう。
アーセナル、バルセロナ、チェルシーといったクラブとの深い関わりがあることを踏まえると、彼はエミレーツ・スタジアム、カンプ・ノウ、あるいはスタンフォード・ブリッジに戻る可能性はあるのだろうか？
セリエAで4度の優勝経験を持つアンブロジーニは、その質問を投げかけられた際、次のように語った。「ああ、もちろん可能だろう。だが、シャビ・アロンソのことを知っているだろう。シャビ・アロンソの話を持ち出したのは、かつて彼についてよく話していたような状況だからだ。自分に合った場所を見つけなければならない。
「そう、オーナーと話し合わなければならない。自分にとって良いと思えることをできる環境を見つけなければならない。そして、チームの雰囲気も重要だ。
「だからもちろん、バルセロナは、良い選択肢になり得るだろう。レアル・マドリードについては分からない。レアルは少し特殊な状況だからね。でも、チェルシーならどうかな。チェルシーにはエンツォ・マレスカという優秀な監督がいた。何が起きたのかは知らないが、エンツォは良い監督だ。セスクがセリエAを離れるかどうかは分からない。急ぐ必要はない。」
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スタンフォード・ブリッジでローゼニオールに投げかけられている質問
ハンジ・フリックが近いうちにバルセロナの監督職を離れる兆候は見られず、契約は2028年まで延長される見通しだと報じられている。一方、ミケル・アルテタ率いるアーセナルは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトル獲得に向けて好調を維持している。
しかし、チェルシーではそう遠くない将来に監督のポストが空く可能性がある。リアム・ローゼニオールは就任からわずか3ヶ月で厳しい質問を浴びており、2026年の夏に西ロンドンで再び監督交代が行われることになれば、ファブレガスはフランク・ランパードらと共に候補として浮上するかもしれない。