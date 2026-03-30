「チェルシーかもしれない」――セスク・ファブレガス、セリエAで旋風を巻き起こすコモでの「目覚ましい」手腕が評価され、チェルシーまたはバルセロナの監督就任が期待される

ここで当然浮かぶ疑問は、ファブレガスがコモの指揮を執るのはいつまでか、ということだ。彼は世界サッカー界で最も有望な若手監督の一人と見なされており、ヨーロッパの主要クラブから関心を集めることになるだろう。

アーセナル、バルセロナ、チェルシーといったクラブとの深い関わりがあることを踏まえると、彼はエミレーツ・スタジアム、カンプ・ノウ、あるいはスタンフォード・ブリッジに戻る可能性はあるのだろうか？

セリエAで4度の優勝経験を持つアンブロジーニは、その質問を投げかけられた際、次のように語った。「ああ、もちろん可能だろう。だが、シャビ・アロンソのことを知っているだろう。シャビ・アロンソの話を持ち出したのは、かつて彼についてよく話していたような状況だからだ。自分に合った場所を見つけなければならない。

「そう、オーナーと話し合わなければならない。自分にとって良いと思えることをできる環境を見つけなければならない。そして、チームの雰囲気も重要だ。

「だからもちろん、バルセロナは、良い選択肢になり得るだろう。レアル・マドリードについては分からない。レアルは少し特殊な状況だからね。でも、チェルシーならどうかな。チェルシーにはエンツォ・マレスカという優秀な監督がいた。何が起きたのかは知らないが、エンツォは良い監督だ。セスクがセリエAを離れるかどうかは分からない。急ぐ必要はない。」