チェゼーナ、正式決定：アシュリー・コールが新監督に就任

以下、クラブからの発表です。

「チェゼーナFCは、アシュリー・コールをトップチームの監督に任命したことを発表します。この白黒のユニフォームを纏うクラブの新たな指揮官は、2026年6月30日までを期限とする契約に署名し、一定の条件を満たした場合に契約延長のオプションが付与されます。

1980年にロンドンで生まれたコールは、英国サッカー史において最も象徴的な人物の一人であり、史上最も多くのタイトルを獲得したイングランド人選手の一人です。アーセナルとチェルシーでの15シーズンにおいて、国内タイトルを14個獲得し、プレミアリーグで3回、FAカップで7回優勝を果たし、FAカップでは未だ破られていない記録を樹立しました。 一方、欧州の舞台では、UEFAチャンピオンズリーグとUEFAヨーロッパリーグという大陸の主要タイトルを両方とも制覇しており、いずれもチェルシー在籍時のことである。

さらに、イングランド代表として107試合に出場したコールは、代表歴代7位の出場記録を保持しており、2002年から2012年にかけて3回のワールドカップと2回の欧州選手権に出場した。

ASローマやロサンゼルス・ギャラクシーでの海外での経験を経て、2019年に現役を引退したコールは、直ちに監督としての道を歩み始め、チェルシーのユース部門でその第一歩を踏み出した。

1980年生まれのアシュリー・コールは、2001年から2014年にかけてイングランド代表としてもプレーし、通算107試合に出場、ワールドカップに4回、欧州選手権に3回出場した。現役引退後、まずチェルシーのユースチームで指導者としてのキャリアをスタートさせ、その後イングランド代表のスタッフに加わった。 2022年2月から2023年1月まではエバートンでフランク・ランパードのテクニカルスタッフを務め、その後もランパードが指揮を執るチェルシーやバーミンガム・シティに同行した。セリエBのチェゼーナ（現在8位で、プレーオフ進出の最後の枠を確保している）で、コールは監督としての初挑戦に臨むことになる。正式な就任発表は近日中に行われる見込みだ。

2021年にはイングランドU-21代表のコーチングスタッフに加わり、2022年から2023年にかけては、エバートンとチェルシーでフランク・ランパードの下、またバーミンガム・シティでウェイン・ルーニーの下、それぞれアシスタントコーチとして重要な経験を積んだ。 その後、コールはイングランドサッカー協会（FA）に戻り、まずはU-21代表のリー・カーズリー監督のアシスタントを務め、続いて2024年8月から11月にかけてはイングランド代表のアシスタントコーチも兼任した。

アシュリー・コール監督を支えるコーチングスタッフは、ジャック・メズール（アシスタントコーチ）、ジョルジオ・ドゥルバーノ（フィジカルコーチ）、パオロ・ストリンガラ（テクニカルスタッフ）、ニコラ・カペリーニ（テクニカルスタッフ）、フェデリコ・アリアーディ（ゴールキーパーコーチ）で構成される。

チェゼーナFCの全関係者は、アシュリー・コール監督が白黒軍団のトップチームを率いることを大いに歓迎しており、監督およびスタッフ一同に対し、チェゼーナへの心からの歓迎の意を表するとともに、この新たな挑戦における彼らの健闘を祈っています。」