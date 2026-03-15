チェゼーナがアシュリー・コールを選んだ理由：経歴、その背景、そしてセリエBデビュー戦

ここ数時間でセリエBの監督交代が起きた。チェゼーナはミケーレ・ミニャーニ監督を解任し、後任として意外にもアシュリー・コールを監督に任命した。 元イングランド代表の左サイドバックで、ローマでのプレー経験もある彼は、チェルシーのU-15チームを指揮し、フランク・ランパードが監督を務めていた時期にはイングランドU-21代表やエバートンのスタッフとして活動していたが（2人はチェルシー時代にチームメイトだった）、トップチームの指揮官としては今回が初となる。 コールは2019年夏に現役を引退し、クリスタル・パレス、アーセナル、チェルシー、ローマ、ロサンゼルス・ギャラクシーでの通算700試合以上を経て、ダービー・カウンティでキャリアに幕を閉じた。