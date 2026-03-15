ここ数時間でセリエBの監督交代が起きた。チェゼーナはミケーレ・ミニャーニ監督を解任し、後任として意外にもアシュリー・コールを監督に任命した。 元イングランド代表の左サイドバックで、ローマでのプレー経験もある彼は、チェルシーのU-15チームを指揮し、フランク・ランパードが監督を務めていた時期にはイングランドU-21代表やエバートンのスタッフとして活動していたが（2人はチェルシー時代にチームメイトだった）、トップチームの指揮官としては今回が初となる。 コールは2019年夏に現役を引退し、クリスタル・パレス、アーセナル、チェルシー、ローマ、ロサンゼルス・ギャラクシーでの通算700試合以上を経て、ダービー・カウンティでキャリアに幕を閉じた。
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チェゼーナがアシュリー・コールを選んだ理由：経歴、その背景、そしてセリエBデビュー戦
なぜチェゼーナはアシュリー・コールを選んだのか
チェゼーナがアシュリー・コールを監督に起用した背景には、クラブをますます国際化させようとするアメリカ人オーナー陣（代表はカリフォルニア出身のマイク・メルビー）の意向がある。コールはトップチームの指揮を執った経験はないものの、選手として長年の国際的な経験を持ち、これまでにも有力クラブのスタッフとして活躍してきた人物だ。 コールは2026年6月までの契約（更新オプション付き）に署名した。スタッフには、チェルシーやU-21代表、エバートンでの過去の経験において、このイギリス人監督と共に働いたジャック・メズールも加わる予定だ。
コール、チェゼーナでのデビュー
アシュリー・コールのチェゼーナ監督としてのデビュー戦は、3月17日（火）に予定されている。この日は、セリエB第31節の週中試合として、ビアンコネリがマントヴァでアウェイ戦を行う日である。 ミニャーニ監督はチームを40ポイントで8位（プレーオフ進出の最後の枠）に導いて退任した。シーズン終了まで残り8試合となり、ビアンコネリはズートティロルに勝ち点2の差をつけている。 元監督にとって決定的なのは、フロジノーネとのホームでの引き分けだった。これは7試合連続未勝利を意味しており、この期間中、チェゼーナは3引き分け、4敗を記録していた。
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