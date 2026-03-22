チアゴ・ピタルチ：なぜレアル・マドリードの育成の逸材が、将来の守備的ミッドフィールダーとなり得るのか

しかし、実際にはそうではなかった。若手選手をトレーニングに積極的に取り入れることを好んでいたシャビ・アロンソは、2025年の夏に初めてピタルチに注目した。クラブワールドカップ後の数週間は、レアル・マドリードにとって奇妙な時期だった。間もなく解任されることになる監督が採用した、はるかに複雑なシステムに順応する時間は、正直なところほとんどなかったからだ。
それでもピタルチはプレシーズンで出場機会を与えられ、シーズン開幕時には常に試合日メンバーに名を連ねていた――実戦に出場する可能性は確かに低かったものの。しかし、彼は常にハイレベルなプレーを見せていた。スペイン代表からU-20ワールドカップの招集を受け、準々決勝進出を果たしたチームでレギュラーとして活躍し、コロンビアに惜敗した。
奇妙なことに、彼にとっての転機はチャンピオンズリーグの接戦の中で訪れた。決勝トーナメントプレーオフのベンフィカ戦でリードを守り抜こうとしていたレアル・マドリードは、試合を締めくくるためにアルベロア監督が18歳の彼を投入した。10分間のプレーでボールに触れることはほとんどなかったが、彼はしっかりと役割を果たし、マドリードは1-0で勝利して決勝トーナメント進出を決めた。
「昨晩の気持ちを言葉にすることはできない。 最大の夢を叶えた。毎晩、世界で最高のチームでプレーすることを夢見て眠りについたあの少年が」と、彼は試合後にインスタグラムに綴った。「レアル・マドリードでデビューを果たし、それがチャンピオンズリーグでのことだったこと、そしてスタンドで両親が感動し、興奮している姿を見られたことは、信じられない。しかも、クラブの偉大な歴史に満ちたスタジアムでそれが起きたなんて、本当に特別なことだ。」
その1週間後、彼は10分間の出場を果たし、パス成功率は99％を記録。ベルナベウでの2-1のホーム勝利を締めくくるために、精力的に動き回った。