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Sean Walsh

翻訳者：

チアゴ・ピタルチ：なぜレアル・マドリードの育成の逸材が、将来の守備的ミッドフィールダーとなり得るのか

シャビ・アロンソの解任を受けてレアル・マドリードの指揮を執ることになったアルバロ・アルベロアは、自身の指揮下において若手が重要な役割を果たすことを明確に示した。確かに、彼には世界クラスの高額な選手たちが数多く揃っているが、アカデミーでの指導経験を持つアルベロアは、トップチームで即戦力となり得る多くの10代の選手たちを高く評価していた。

そしてこれまでのところ、彼はその言葉通りに行動している。アルベロアは次々と若手選手をデビューさせ、アカデミー出身の選手たちを単なる控えとしてだけでなく、重要な役割でも臆することなく起用している。若きチアゴ・ピタルチもその一人だ。 この18歳の選手は、レアル・マドリードの中盤で発生した負傷者続出という状況に助けられた面はあるものの、それでも中盤の定位置を確固たるものにした。彼は数多くのトップクラスの才能ある選手をベンチに追いやっており、先週にはチャンピオンズリーグのノックアウトステージで2度の先発出場を果たしたレアル・マドリード史上最年少選手となった。

しかし、ピタルチとは一体どのような選手なのか？そして、彼はトップチームに定着できるチャンスはあるのだろうか？GOALは、サッカー界の頂点を目指して奮闘するこのミッドフィルダーに迫る...

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    すべてが始まった場所

    ピタルチは、マドリード郊外のフエンラブラダで、モロッコ人の父とスペイン人の母の間に生まれた。彼の周りには常にサッカーがあり、ピタルチは幼い頃から非常に才能に恵まれていた。

    厳密に言えば、彼は「街の反対側」の出身だった。マドリード周辺には名門クラブが数多くあるが、ピタルチがキャリアをスタートさせたのは、レアル・マドリードのファンから見れば最悪のクラブ、アトレティコ・マドリードのユースチームだった。 

    しかし、11歳の誕生日を過ぎるとすぐにこのライバルクラブを去り、しばらくの間、いくつかのチームを渡り歩いた。ヘタフェで4年、レガネスでさらに1年を過ごした。そしてついに2023年、首都圏で苦労を重ねてきた有望な16歳として、マドリードのアカデミー入りを果たした。

    しかし、彼の年代層には意外にも才能が乏しかった。マドリードは通常、若手をトップチームに昇格させることは稀だが、ピタルチは玉石混交のグループの中でも頭一つ抜けていた。一時は、彼もまたレンタル移籍が確実視されるアカデミー出身の選手の一人に過ぎず、ラ・リーガの中位クラブで落ち着くのではないかと見られていた。  

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  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    転機

    しかし、実際にはそうではなかった。若手選手をトレーニングに積極的に取り入れることを好んでいたシャビ・アロンソは、2025年の夏に初めてピタルチに注目した。クラブワールドカップ後の数週間は、レアル・マドリードにとって奇妙な時期だった。間もなく解任されることになる監督が採用した、はるかに複雑なシステムに順応する時間は、正直なところほとんどなかったからだ。 

    それでもピタルチはプレシーズンで出場機会を与えられ、シーズン開幕時には常に試合日メンバーに名を連ねていた――実戦に出場する可能性は確かに低かったものの。しかし、彼は常にハイレベルなプレーを見せていた。スペイン代表からU-20ワールドカップの招集を受け、準々決勝進出を果たしたチームでレギュラーとして活躍し、コロンビアに惜敗した。 

    奇妙なことに、彼にとっての転機はチャンピオンズリーグの接戦の中で訪れた。決勝トーナメントプレーオフのベンフィカ戦でリードを守り抜こうとしていたレアル・マドリードは、試合を締めくくるためにアルベロア監督が18歳の彼を投入した。10分間のプレーでボールに触れることはほとんどなかったが、彼はしっかりと役割を果たし、マドリードは1-0で勝利して決勝トーナメント進出を決めた。

    「昨晩の気持ちを言葉にすることはできない。 最大の夢を叶えた。毎晩、世界で最高のチームでプレーすることを夢見て眠りについたあの少年が」と、彼は試合後にインスタグラムに綴った。「レアル・マドリードでデビューを果たし、それがチャンピオンズリーグでのことだったこと、そしてスタンドで両親が感動し、興奮している姿を見られたことは、信じられない。しかも、クラブの偉大な歴史に満ちたスタジアムでそれが起きたなんて、本当に特別なことだ。」

    その1週間後、彼は10分間の出場を果たし、パス成功率は99％を記録。ベルナベウでの2-1のホーム勝利を締めくくるために、精力的に動き回った。 

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    調子はどう？

    アルベロアはこのパフォーマンスを称賛した――たとえ一部の人にとっては驚きだったとしても。

    「彼がチャンピオンズリーグの試合でデビューしたことに驚いている人もいるのは理解できるが、彼が普段通りのプレーをしてくれると私が完全に信頼していたからこそ起用したのだ。チアゴは今後もトップチームで出場機会を得続けるだろう。彼のような選手がいることは喜ばしいことだ」とアルベロアは語った。

    それ以来、マドリードのシステムには他の選手が出入りしてきたが、ピタルチは残留し続けている。 ジュード・ベリンガムが離脱し、ダニ・セバロスもコンディションに苦しむ中、マドリードは中盤で献身的な働きとボールさばきの質を兼ね備えたピタルチに白羽の矢を立てた。彼は5試合連続で先発出場し、瞬く間にアルベロア監督にとってスタメンに名を連ねる第一候補の一人となった。実際、彼のおかげで、はるかに経験豊富なエドゥアルド・カマヴィンガはスタメンから外れている。 

    間違いなく彼の最高のパフォーマンスはマンチェスター・シティ戦で発揮された。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でマドリードが快勝した2試合にわたり、彼は中盤で圧倒的な存在感を示した。 

    「FIFAでいつもこの試合を選んでプレイするんだ」と、ピタルチは試合後のミックスゾーンで冗談を飛ばした。

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    最大の強み

    ピタルチは当初、守備的ミッドフィールダーとしてキャリアをスタートさせたが、ボールを持った時の彼の落ち着きを見れば、その理由が容易に理解できる。これほど高いプレッシャーがかかる状況下で、10代の選手がこれほど効率的にボールを受け、回せることは極めて稀だ。そのことは、第1戦のマンチェスター・シティ戦で明らかだった。彼はパス成功率94％を記録し、両チームの中でトップの数字を残しただけでなく、ロングボールの成功率も100％をマークした。 

    しかし、彼はピッチを縦横無尽に駆け回ることもできる。チアゴはエリートアスリートというわけではないが、確実に加速力を持ち、体格の大きな相手に対してもヘディングで競り合うことに全く問題がない。彼はエルリング・ハーランドと空中戦で1、2度競り合い、また、かわされたかに見えたジェレミー・ドクに対するスライディングタックルも際立っていた。さらに、右サイドバックのトレント・アレクサンダー＝アーノルドが前線に上がってきた際、その背後をカバーする役割も見事に果たした。

  • Pitarch(C)Getty Images

    改善の余地がある

    他の若手選手と同様、最も明らかな課題は筋肉量の不足だろう。ピタルチは身長がわずか175cmで、素早くボールを放出できなかった際に、1、2度ボールを奪われてしまった。リスクを嫌うラ・リーガではそれほど大きな問題ではないかもしれないが、チャンピオンズリーグでよりフィジカルに優れたチームと対戦する際には、いくつかの課題に直面する可能性がある。とりわけ、マドリードが次に対戦するバイエルン・ミュンヘンとの試合ではなおさらだ。 

    また、ポジショニングの改善も必要だろう。エネルギーと勤勉さは確かに評価すべき点だが、ピタルチは時として少し焦りすぎているのかもしれない。レアル・マドリードが粘り強く守りを固めたり、ビルドアップにおいてもう少し組織的なプレーを求められたりする場面も出てくるはずだ。1対1の対決がますます重要になる現代のサッカーにおいて、ピタルチは自分のポジションをしっかりと守れるようにならなければならない。 

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    次は……マルティン・ズビメンディ？

    ここには多くの可能性が秘められている。公平に言えば、ピタルチは極めてバランスの取れた選手であり、彼に課すべき制限などほとんどない。システム次第では、中盤のどこにでも配置できるだろう。しかし、彼の強みを今後も活かし続けることができれば、マドリードはまさにマルティン・ズビメンディのような守備的ミッドフィールダーを手にすることになるかもしれない。両者ともタックルを好む傾向があり、ボールさばきは正確で、実際の体格以上に存在感を発揮する。

    パスワークにも同様の野心が見て取れる。トニ・クロースやシャビ・アロンソのような「レジスタ」ではないものの、二人とも深い位置からプレーを回して攻撃を組み立てることに何の問題もない。もちろん、道のりはまだ長い。だが、必要な要素はすべて揃っているようだ。 

    鋭い目をした視聴者なら、マドリードがズビメンディのようなタイプのセンターMFを必要としていることにも気づいているだろう。アロンソ監督は昨夏、このスペイン人選手を直接獲得を求めたが、彼はレアル・ソシエダを離れアーセナルへ移籍してしまった。また、マドリードとロドリとの関連性が報じられていることから、同クラブが依然として同様のタイプの選手を求めていることがうかがえる。 ピタルチが、すぐにでもバロンドール候補をチームから追い出すようなことはしないだろう。しかし、必要なスキルセットは間違いなく整っている。 

  • Pitarch(C)Getty Images

    次は？

    当面の問題は、彼の代表としての将来だ。ピタルチはスペインとモロッコの両方の代表資格を持っており、両国の代表チームから熱望されている。近年、同様の決断を下した選手は他にもいる。ブラヒム・ディアスはモロッコを選び、ラミン・ヤマルはスペインを選んだ。スペイン代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテによると、ピタルチは欧州王者の一員としてプレーすることを望んでいるという。

    しかし、今のところ焦点はクラブチームでの定着にある。今後数ヶ月が極めて重要になるだろう。ベリンガムは完全復帰に近づいており、中盤での先発は確実だ。アルベロア監督は左サイドにアルダ・ギュレルを起用することを好んでいる。 ピタルチは、中盤の4人のうち、最も出場機会を失う可能性が高いようだ。彼のプレーのレベルを考えれば、それは極めて厳しい判断となるだろう。しかし、レアル・マドリードには2つの大会を戦わなければならない上、リーガ・エスパニョーラの優勝争いにも挑まなければならない。アルベロア監督はベンチメンバーの活躍を必要としており、たとえ役割が限定的であっても、この将来有望な守備的ミッドフィールダーには、まだ輝く機会が訪れるかもしれない。 

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