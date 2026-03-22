チアゴ・ピタルチ：なぜレアル・マドリードの育成の逸材が、将来の守備的ミッドフィールダーとなり得るのか

ピタルチは、マドリード郊外のフエンラブラダで、モロッコ人の父とスペイン人の母の間に生まれた。彼の周りには常にサッカーがあり、ピタルチは幼い頃から非常に才能に恵まれていた。

厳密に言えば、彼は「街の反対側」の出身だった。マドリード周辺には名門クラブが数多くあるが、ピタルチがキャリアをスタートさせたのは、レアル・マドリードのファンから見れば最悪のクラブ、アトレティコ・マドリードのユースチームだった。

しかし、11歳の誕生日を過ぎるとすぐにこのライバルクラブを去り、しばらくの間、いくつかのチームを渡り歩いた。ヘタフェで4年、レガネスでさらに1年を過ごした。そしてついに2023年、首都圏で苦労を重ねてきた有望な16歳として、マドリードのアカデミー入りを果たした。

しかし、彼の年代層には意外にも才能が乏しかった。マドリードは通常、若手をトップチームに昇格させることは稀だが、ピタルチは玉石混交のグループの中でも頭一つ抜けていた。一時は、彼もまたレンタル移籍が確実視されるアカデミー出身の選手の一人に過ぎず、ラ・リーガの中位クラブで落ち着くのではないかと見られていた。