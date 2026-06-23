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チアゴ・シルバが復帰！元チェルシー、PSGのDFがポルト退団後に古巣へ電撃復帰
フルミネンセがクラブのレジェンドを復帰させる
フルミネンセはシルバの復帰を発表し、彼は2026年12月までの契約にサインした。ポルト退団後、数週間続いた去就騒動は幕を閉じた。41歳のシルバは、ユース時代を含め4度目の在籍となる。
来週、トレーニングセンター「カルロス・カスティリョ」に合流する予定だ。フルミネンセは欧州クラブの関心を退け、シルバの獲得に成功。幼少期から育ったクラブへの思いが、リオデジャネイロ復帰の決め手となった。
フルミネンセが「ザ・モンスター」の復帰を祝う
フルミネンセはクラブ史上最高の選手の一人、シルバの復帰を発表し、「終わらない物語の続き」と表現した。
クラブは公式声明で「別れのように見えたものは、実は『またね』だったのです。なぜなら、ある物語は決して本当に終わらないからです」と発表。シルバは「モンスター」の愛称で親しまれ、2026年12月までの契約で復帰した。
これまでに212試合19得点をマークし、同世代屈指の選手としてチームに欠かせない存在だった。
実績ある勝者が豊富な経験を携えて復帰する
シルバは輝かしいキャリアを築き、フルミネンセに復帰した。ヨーロッパではミラン、パリ・サンジェルマン、チェルシーでプレーし、リーグ・アン7回、チャンピオンズリーグとクラブワールドカップを制した。
ブラジル代表では113試合に出場し、4度のワールドカップで3度キャプテンマークを巻いた。フルミネンセを2025年クラブワールドカップ準決勝に導き、ポルトへの短期移籍を経て、クラブ伝説としての地位を確固たるものにした。
- (C)Getty Images
シーズン後半に備えよう
シルバはトレーニング再開後、すぐにチームに溶け込むと期待されている。フルミネンセは現在ブラジル・セリエAで3位。18試合を終え、首位のパルメイラスに10ポイント差だ。ワールドカップ中断明けの7月18日、マラカナンでブラガンティーノと対戦する。