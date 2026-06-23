チアゴ・シルバが復帰！元チェルシー、PSGのDFがポルト退団後に古巣へ電撃復帰

フルミネンセはクラブ史上最高の選手の一人、シルバの復帰を発表し、「終わらない物語の続き」と表現した。

クラブは公式声明で「別れのように見えたものは、実は『またね』だったのです。なぜなら、ある物語は決して本当に終わらないからです」と発表。シルバは「モンスター」の愛称で親しまれ、2026年12月までの契約で復帰した。

これまでに212試合19得点をマークし、同世代屈指の選手としてチームに欠かせない存在だった。







