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チアゴ・シウバ、ポルトとの契約延長を拒否し、ACミランへの電撃復帰が浮上。
サン・シーロへの伝説的な復帰か？
シルバはポルトとの契約更新をせず、フリーエージェントとなった。1年間の自動延長オプションがあったが、新たな挑戦を選び、古巣復帰の噂が浮上している。
ESPNによると、ACミランはすでに41歳の彼をイタリアに呼び戻す正式オファーを提示。2027年6月までの1年契約で、ブラジル人DFにとって現役を飾るのにふさわしい舞台となりそうだ。
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イブラヒモビッチとのつながり
シルバのミラン移籍が有力視される背景には、彼がクラブの象徴であり、裏での人脈もある。2009～2012年の在籍時に世界屈指のDFとしてスクデットを獲得。
さらに、現在クラブのシニアアドバイザー兼スポーツディレクターであるズラタン・イブラヒモビッチとの強い絆が交渉を後押しする。ミラノとパリで伝説的なコンビを組んだ2人。立場を変えての再会は、シルバにとって魅力的すぎるだろう。
引退とコーチ業が目前に迫っている
ミランからオファーがある一方、シルバは現役引退も検討している。彼は監督転身に関心があり、引退後のプランも具体化している。
その一つがロンドンへの復帰だ。ESPNによると、チェルシーは彼をコーチングスタッフに迎える用意があるという。シルバはチェルシーで4シーズン過ごし、チャンピオンズリーグ制覇を経験。イングランドでコーチングライセンス取得を希望しており、ブルーズ（チェルシー）でのスタッフとしての役割は、もう1シーズンプレーする代わりに真剣に検討されている。
シルバのポルトでの別れ
1月にポルトに復帰したシルバは公式戦14試合に出場し、1084分間プレーしてプリメイラ・リーガ優勝に貢献した。
公式メディアを通じてファンにメッセージを送った41歳のセンターバックは、ドラゴンズでの成果に大きな誇りを示した。「FCポルトのファンは永遠に特別だ。私もファンにとって特別な存在でありたい。共に過ごした素晴らしい瞬間が目に浮かぶ。このタイトルはポルト・ファミリーへの贈り物だ。 「王者（チャンピオン）が帰ってきた」と41歳のセンターバックは語り、ポルトでの時間を「非常に満足して」去ると付け加えた。「私は壁に自分の足跡を残した。これは私のキャリアにおける主要なタイトルの一つとして歴史に刻まれるだろう。これは『さよなら』ではなく、『また会おう』だ。」