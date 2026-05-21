1月にポルトに復帰したシルバは公式戦14試合に出場し、1084分間プレーしてプリメイラ・リーガ優勝に貢献した。

公式メディアを通じてファンにメッセージを送った41歳のセンターバックは、ドラゴンズでの成果に大きな誇りを示した。「FCポルトのファンは永遠に特別だ。私もファンにとって特別な存在でありたい。共に過ごした素晴らしい瞬間が目に浮かぶ。このタイトルはポルト・ファミリーへの贈り物だ。 「王者（チャンピオン）が帰ってきた」と41歳のセンターバックは語り、ポルトでの時間を「非常に満足して」去ると付け加えた。「私は壁に自分の足跡を残した。これは私のキャリアにおける主要なタイトルの一つとして歴史に刻まれるだろう。これは『さよなら』ではなく、『また会おう』だ。」















