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チアゴ・シウバとフェリペ・メロが指導者マフィア疑惑に巻き込まれる。ディエゴ・マラドーナの元アシスタントに偽ライセンス販売の疑い。
違法な仕組みが正式なトレーニングを迂回する
ブラジルメディア『UOL』の報道により、わずか10日間で指導者資格を迅速取得できるとする違法ネットワークの実態が明らかになった。この調査では、ベテランのシウバとメロが、この仕組みを通じてバッジを取得したとされる複数の著名人の中に含まれている。見込み客には、必須の講習を受けることなく диплома を受け取る見返りとして、10万ブラジルレアル、約2万ドルが請求されていたとされる。
- Gribaudi/ImagePhoto
流出した録音が迅速対応の主張を暴露
UOLが入手した音声記録には、著名なサッカー選手たちのために取り計らわれたとされる“特別ルート”について、マンクーソが詳細を語る様子が収められている。「私は協会会長と合意に達し、このゲームをプレーしたスター選手たち全員が、このオンライン講座を受けずに済む道を用意した。これで一件落着だ。彼らは人生を通じてずっとサッカーをしてきたんだ。本当に3年間のオンライン講座を受ける必要があるのか？」
ただ、元ボカ・ジュニアーズの選手は、書類を直接売っていたとの主張を強く否定した。「多くのブラジル人が私に電話してくる。なぜかって？ 私はブラジルでよく知られているからだよ。で、彼らはどうやるのか、どうやって手に入れるのかを聞いてくる。私は彼らに連盟の連絡先を伝えて、直接電話できるようにしている。私は連盟の人間ではないし、連盟の一員でもない。何をすべきかを尋ねられた時に、その手順を手助けするだけだ。それ以上のことはない」
統括団体が公式な提携関係を否定
アルゼンチン・サッカー指導者協会（ATFA）は、展開中の論争から距離を置くために素早く動いた。事務総長サルバドール・パシーニ氏は、次のように強く否定した。「[ATFA]は、マンキューソ氏が本組織を代表して行った、または行ったと主張しているいかなる取り決めも認めない。
「同氏は理事会の一員ではなく、ATFA内でいかなる権限ある役職にも就いておらず、本機関との契約関係もなく、その代理として行動したり代表したりする権限も与えられていない。したがって、同氏がATFAの名を持ち出して行った可能性のあるいかなる提案、支払いの受領、または書類の交付も、すべて本組織とは無関係である」
資格証明の正当性は、さらに2023年12月付の卒業証書画像によって揺らいだ。その証書には元ATFA幹部ビクトル・コッコ氏の署名が記されていたが、同氏は2020年にその職を退いている。
- Fotoarena
規制措置の余波が将来のキャリアを脅かす
今回の調査に巻き込まれたベテラン勢は、地域の統括団体による正式な倫理調査と並行して、資格証を剥奪される可能性に直面している。関与が指摘された人物の大半は引退が近づいており、認定資格を巡る疑念は、指導者への転身を目指す中で大きな事務的障壁となり得る。ブラジルとアルゼンチンの当局は、より広範な偽造文書ネットワークを解体するため、国境をまたぐ捜査を拡大するとみられている。
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