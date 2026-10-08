UOLが入手した音声記録には、著名なサッカー選手たちのために取り計らわれたとされる“特別ルート”について、マンクーソが詳細を語る様子が収められている。「私は協会会長と合意に達し、このゲームをプレーしたスター選手たち全員が、このオンライン講座を受けずに済む道を用意した。これで一件落着だ。彼らは人生を通じてずっとサッカーをしてきたんだ。本当に3年間のオンライン講座を受ける必要があるのか？」

ただ、元ボカ・ジュニアーズの選手は、書類を直接売っていたとの主張を強く否定した。「多くのブラジル人が私に電話してくる。なぜかって？ 私はブラジルでよく知られているからだよ。で、彼らはどうやるのか、どうやって手に入れるのかを聞いてくる。私は彼らに連盟の連絡先を伝えて、直接電話できるようにしている。私は連盟の人間ではないし、連盟の一員でもない。何をすべきかを尋ねられた時に、その手順を手助けするだけだ。それ以上のことはない」