チアゴ・アルカンタラには「独自の計画がある」。ハンス・フリック監督は、カンプ・ノウに復帰してわずか1シーズンでバルセロナを退団すると認めた。

今シーズン最終戦前記者会見で、バルセロナのフリック監督は、金曜朝練習中にチームメイトとスタッフに別れを告げたアルカンタラの退団を語った。 チアゴは2024年、フリック監督の就任直後にバルサに復帰したが1カ月で退団。昨年9月に再加入したものの、1シーズンで再びチームを去ることを決めた。

フリックは、バイエルンで共に成功を収めた時期を挙げ、互いに深い尊敬関係にあると強調した。

私はスタッフや選手たちに、チアゴとの歴史を話した。 私がバイエルンでアシスタントから監督に昇格した際、彼をベンチに下げたのが最初の大きな決断でした。世界クラスの選手だった彼と私にとって、それは厳しい選択でした。戦術転換の時期でしたが、彼が示した態度とプロ意識は驚くべきものでした。」