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チアゴ・アルカンタラには「独自の計画がある」。ハンス・フリック監督は、カンプ・ノウに復帰してわずか1シーズンでバルセロナを退団すると認めた。
互いに深い敬意を抱いてきた歴史
今シーズン最終戦前記者会見で、バルセロナのフリック監督は、金曜朝練習中にチームメイトとスタッフに別れを告げたアルカンタラの退団を語った。 チアゴは2024年、フリック監督の就任直後にバルサに復帰したが1カ月で退団。昨年9月に再加入したものの、1シーズンで再びチームを去ることを決めた。
フリックは、バイエルンで共に成功を収めた時期を挙げ、互いに深い尊敬関係にあると強調した。
私はスタッフや選手たちに、チアゴとの歴史を話した。 私がバイエルンでアシスタントから監督に昇格した際、彼をベンチに下げたのが最初の大きな決断でした。世界クラスの選手だった彼と私にとって、それは厳しい選択でした。戦術転換の時期でしたが、彼が示した態度とプロ意識は驚くべきものでした。」
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バルセロナの移行における重要な要素
スタッフとしてバルセロナに復帰したチアゴは、フリック監督がクラブの独特な環境に適応する上で大きな助けとなった。ラ・マシア育ちで複数言語を操る彼は、過去2年間、監督と選手たちの間に立つ完璧な橋渡し役を務めた。
フリック監督は、彼のピッチ外での影響力を即座に称賛し、加入以来極めて重要な存在だと強調した。「彼と仕事をしていて評価しているのは、そのエリート意識と人間性だ」とドイツ人指揮官は語り、「バルサで私を大いに助けてくれ、この2年間、彼の貢献は信じられないほどだった」と続けた。
チアゴは自分の道を歩む
クラブは残留を望んだが、フリック監督は新天地を求めるチアゴの決断を尊重すると語った。スタッフを失うのは痛手だが、監督は「プロは時が来れば野望を追うべき」と認めた。
「彼がいないのは寂しいが、彼には彼の計画があるのは理解している。いつか戻って来てほしい。この世界には彼のような選手が必要だ」
チアゴは家族を最優先し、ジョルディ・アルバと共同所有するCEル・オスピタレットなど自身のビジネスに注力するため退団した。
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フリックがバルセロナへの移籍を正式決定
フリック監督がバルセロナと長期契約を結んでからわずか数日後のことだ。以前の契約は2027年までだったが、クラブと監督は最近の好成績を受け、関係をさらに強固にしたいと考えていた。新契約には1年の延長オプションがあり、フリックは2029年までベンチに留まる可能性がある。