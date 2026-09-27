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翻訳者：
「チアゴがいくつかのことを伝えてくれた！」。夢の招集後、フルミネンセのスターはカルロ・アンチェロッティに向けてどう準備したのか
マルティネッリがアンチェロッティ体制でブラジル代表初選出
フルミネンセのMFマルティネッリは、ブラジル代表に初招集されたことを受け、計り知れない感謝の思いを口にした。24歳の同選手は、負傷によってチームを離脱したチェルシーのFWジョアン・ペドロに代わり、カルロ・アンチェロッティ監督から招集を受けた。
『CBF TV』のインタビューで、コパ・リベルタドーレス優勝経験を持つ同選手は、代表のエンブレムを身に着けることがこれ以上ない特権だと語った。
また、欧州のトップ選手たちとともに行うすべてのトレーニングで、最大限を尽くす決意を強調した。
- Marca
MF、アンチェロッティの手法を巡ってチアゴ・シウバに助言求める
緊急招集を受けたマルティネッリは、アンチェロッティの下でプレーする準備を進めるため、すぐにフルミネンセのチームメートであるチアゴ・シウバに助言を求めた。ベテランDFは、イタリア人指揮官の下でACミランとパリ・サンジェルマンに在籍し、成功を収めた時期を過ごしている。
マルティネッリによれば、シウバはアンチェロッティの選手マネジメントのスタイルや、日々の取り組みにおいて求められることについて、非常に貴重な助言を与えてくれたという。
「ミランで彼と一緒に仕事をしたチアゴが、僕にいろいろと話してくれて、いくつかのことを伝えてくれた」とマルティネッリは明かした。「この瞬間は僕のキャリアにおいてとても重要だ。代表チームで監督やすべてのチームメートの力に少しでもなれればと思っている」
フルミネンセの成功が国際的な飛躍への道を開く
マルティネッリの招集は、フルミネンセで長年にわたって一貫した成長を続けてきたことを受けたものだ。2017年に下部組織から昇格し、カンピオナート・カリオカを2度、コパ・リベルタドーレス、レコパ・スダメリカーナを制した。同選手は、個人としての成熟とプロとしてのアイデンティティーを形作ってくれたクラブとして、リオデジャネイロのクラブに感謝を示した。
マルティネッリは、代表入りの可能性をめぐるファンの期待に向き合う上で、クラブでのパフォーマンスに集中し続けたことが助けになったと認めた。
「すべての選手が代表のエンブレムを身に着けたいと思っている」とマルティネッリは付け加えた。「その特権を感じ、代表のために人生を懸けなければならない」
- AAP
ブラジル代表、オーストラリアとの2度目の対戦へ準備整う
金曜日にタウンズビルで行われたオーストラリア戦の1-1の引き分けで出場機会がなかったマルティネッリは、今後の試合で代表デビューを目指している。ブラジルは火曜日に再びオーストラリアと対戦し、その後土曜日にインドと戦う予定だ。
アンチェロッティ監督のコーチングスタッフは、新たに招集された選手たちを戦術システムに組み込み続けている。
マルティネッリは、この代表ウィンドーでA代表初出場を果たすことを目指している。
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