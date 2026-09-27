緊急招集を受けたマルティネッリは、アンチェロッティの下でプレーする準備を進めるため、すぐにフルミネンセのチームメートであるチアゴ・シウバに助言を求めた。ベテランDFは、イタリア人指揮官の下でACミランとパリ・サンジェルマンに在籍し、成功を収めた時期を過ごしている。

マルティネッリによれば、シウバはアンチェロッティの選手マネジメントのスタイルや、日々の取り組みにおいて求められることについて、非常に貴重な助言を与えてくれたという。

「ミランで彼と一緒に仕事をしたチアゴが、僕にいろいろと話してくれて、いくつかのことを伝えてくれた」とマルティネッリは明かした。「この瞬間は僕のキャリアにおいてとても重要だ。代表チームで監督やすべてのチームメートの力に少しでもなれればと思っている」