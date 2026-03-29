1982年にイタリア代表としてワールドカップ優勝を果たし、現在はコメンテーターとして活躍するマルコ・タルデッリ氏へのインタビュー。元MFの同氏は『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙に対し、ワールドカップ出場権獲得を目指すイタリア代表の現状について語り、ベアゾット監督がかつて彼に対して行った指導を踏まえ、ニコロ・バレッラ選手への助言も送った。以下は彼の言葉である。
翻訳者：
タルデッリがバレラにこう助言した。「シンプルにプレーし、無理をしないこと。3ヶ月の不調でキャリアが変わることはない。インテルは彼に1ヶ月の休暇を与えるべきだ」
バレラへのアドバイス
「バレラは最近調子が悪いのか？ いつだって最高の状態であるわけにはいかない。厳しい時期や局面もあるものだ。僕にもそんな時はあった。肉体的・精神的な疲労、あるいは他の理由――その原因がいつも明確とは限らない。だが、3ヶ月の不調でキャリアが変わることはない。ただ忍耐強くあり、アルゼンチンでベアゾットが僕に言った言葉を思い出すべきだ。僕はそれを決して忘れない。 1978年5月末のことだった。僕は文字通りボロボロだった。最も簡単なことさえうまくいかなかった。ベアゾットはアルゼンチンW杯前の親善試合で僕を交代させた。落ち込んでいた僕は彼に言った。「監督、もう僕を信用していないのは分かります。もし望むなら、僕を外してください……」。彼は即座に答えた。「マルコ、馬鹿なことを言うな。 もし他に何もできなくても、チームメイトにパスを出せばいい」。つまり、シンプルなプレーをしろ、無理をするな、という意味だった。その後はどうなったかはご存知の通り、82年よりもさらに素晴らしい代表チームとなった。北アイルランド戦では、彼は賢い選手だから、簡単なプレーをした。それに、もし私がインテルなら、ワールドカップの後、彼に1ヶ月の完全な休暇を与えるだろう。回復するにはそれで十分だ」。
ワールドカップ
「ワールドカップには行ける、確信している。ボスニアはイタリアの相手ではない。たとえ代表チームが強力ではないとしても、我々は素晴らしい成果を上げられると確信している。2006年の前にも言ったが、リッピ率いるチームは、82年のベアゾット時代のイタリアを思い出させた。カルチョポリ、悲観論、誰もが敵対する、困難な状況だった。 今のイタリア代表は気に入っているし、ガットゥーゾも好きだ。彼は団結したチームを作り上げた。エスポジート（もはや新顔ではないが）からピシリ、パレストラに至るまで、若手を起用している。アルゼンチンでのロッシやカブリニのことを思い出そう。ワールドカップを制するのは誰か？ 私はアンチェロッティ率いるブラジルが怖い」。
ガットゥーゾ
「ガットゥーゾはU-21時代、私の指導下にあった選手だ。当時も今も変わらない。真面目で、寛大で、常にチームのために尽くす男だ。彼もまた、私が親善試合での交代後にベアゾットに言ったのと同じような言葉を私に投げかけた。『監督、お話しがあります…』。そしてこう続けた。『もし監督が僕を信頼していないのなら…』。私は彼の言葉を遮った。 『頭がおかしいぞ、リノ！』と返した。彼はすべてを捧げていた。イタリア代表のユニフォームを身にまとい、気概と個性を持っており、チームにとって極めて重要な存在だった。付け加えるなら、彼の寛大さ、どこにでもいて、あらゆるプレーや選手を追いかけるその姿勢が、決して悪くなかった彼の資質を隠していた。技術的には、人々が思っていた以上に優れていた。チームには、ガットゥーゾのような選手が常に必要だ」。