タルデッリがバレラにこう助言した。「シンプルにプレーし、無理をしないこと。3ヶ月の不調でキャリアが変わることはない。インテルは彼に1ヶ月の休暇を与えるべきだ」

「バレラは最近調子が悪いのか？ いつだって最高の状態であるわけにはいかない。厳しい時期や局面もあるものだ。僕にもそんな時はあった。肉体的・精神的な疲労、あるいは他の理由――その原因がいつも明確とは限らない。だが、3ヶ月の不調でキャリアが変わることはない。ただ忍耐強くあり、アルゼンチンでベアゾットが僕に言った言葉を思い出すべきだ。僕はそれを決して忘れない。 1978年5月末のことだった。僕は文字通りボロボロだった。最も簡単なことさえうまくいかなかった。ベアゾットはアルゼンチンW杯前の親善試合で僕を交代させた。落ち込んでいた僕は彼に言った。「監督、もう僕を信用していないのは分かります。もし望むなら、僕を外してください……」。彼は即座に答えた。「マルコ、馬鹿なことを言うな。 もし他に何もできなくても、チームメイトにパスを出せばいい」。つまり、シンプルなプレーをしろ、無理をするな、という意味だった。その後はどうなったかはご存知の通り、82年よりもさらに素晴らしい代表チームとなった。北アイルランド戦では、彼は賢い選手だから、簡単なプレーをした。それに、もし私がインテルなら、ワールドカップの後、彼に1ヶ月の完全な休暇を与えるだろう。回復するにはそれで十分だ」。



