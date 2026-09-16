タミー・アブラハムの2得点でアストン・ビラがカラバオカップ4回戦進出

アブラハムの決勝点につながるパフォーマンスは、指揮官へのこれ以上ない返答となった。エメリ監督は今夏の移籍市場でこのFWの放出を容認する姿勢だったと報じられており、ピッチ上でもっと結果を示すよう積極的に求めていた。

身を引くことを拒んだアブラハムは、自身の居場所を勝ち取るため、イプスウィッチ・タウンとエバートンへのローン移籍をいずれも断った。自身の価値を証明したいという強い思いは、コベントリー戦を通してはっきりと見て取れた。

アブラハムにかかるプレッシャーは、チェルシーからのニコラス・ジャクソンの6500万ポンドでの加入を受けて一段と強まっていた。しかし、冷静に決めた2得点は、彼がヴィランズにとって依然として非常に価値の高い戦力であることを示した。