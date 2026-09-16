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タミー・アブラハムの2得点でアストン・ビラがカラバオカップ4回戦進出
エイブラハムが2得点、コベントリーを下す
エイブラハムが見事なパフォーマンスを披露し、アストン・ヴィラはコヴェントリー・シティを3-1で下してカラバオカップ4回戦進出を決めた。イングランド人FWは2得点を挙げ、エメリ監督率いるチームが快勝したこの試合で、開始わずか7分に先制点を奪った。
前半終了前にはロス・バークリーも絶妙なヘディングで得点を記録した。このカップ戦での勝利は、国内リーグで苦しいスタートを切った後に勢いを取り戻そうとしているヴィラにとって、まさに必要とされていた追い風となった。
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FWがエメリにメッセージを送る
アブラハムの決勝点につながるパフォーマンスは、指揮官へのこれ以上ない返答となった。エメリ監督は今夏の移籍市場でこのFWの放出を容認する姿勢だったと報じられており、ピッチ上でもっと結果を示すよう積極的に求めていた。
身を引くことを拒んだアブラハムは、自身の居場所を勝ち取るため、イプスウィッチ・タウンとエバートンへのローン移籍をいずれも断った。自身の価値を証明したいという強い思いは、コベントリー戦を通してはっきりと見て取れた。
アブラハムにかかるプレッシャーは、チェルシーからのニコラス・ジャクソンの6500万ポンドでの加入を受けて一段と強まっていた。しかし、冷静に決めた2得点は、彼がヴィランズにとって依然として非常に価値の高い戦力であることを示した。
守備の脆さが不振のスカイブルーズに痛手を与える
エメリ監督はノッティンガム・フォレスト戦で敗れたアストン・ヴィラから先発を7人変更し、ターンオーバーした陣容はコヴェントリーの脆い中央を喜んで突いた。ビジターは、ビクター・トープが25ヤードの見事なFKを右上隅に突き刺して対戦成績をタイに戻したことで一時動揺したが、グスタボ・ハマーもミドルシュートで惜しい場面をつくった。
しかし前半終了前、フリーだったバークリーがCKからヘディングで決め、今季ここまで全公式戦で15失点となったコヴェントリーを罰した。この守備の脆さは、日曜日のブライトン戦で喫したホームでの惨憺たる0-5の敗戦に続くものだった。
ジョン・マッギンはそれ以前にもゴールを脅かしていたが、最後はエイブラハムが勝利を決定づけた。試合開始から1時間を迎える直前、このFWはデビュー戦のスティーブン・ムフニを難なく振り切り、マッギンのCKを押し込んでコヴェントリーの望みを絶った。
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アストン・ビラ、カップ戦突破を追い風に勢い獲得を狙う
4回戦進出を決めたことで、アストン・ビラにとっては勢いを築く絶好の機会となった。プレミアリーグ開幕4試合で3敗を喫していたウナイ・エメリ監督のチームは、立て直しと自信回復のためにも、どうしてもポジティブな結果が必要だった。
アブラハムにとっては、4月までさかのぼるゴール欠乏から抜け出したことが、復調のシーズンへ向かうきっかけになり得る。圧倒的なカップ戦でのパフォーマンスによって、今後のリーグ戦で先発の座をつかむことを期待しているはずだ。
一方、コヴェントリーのシーズンは、すでに悪夢へと変わりつつある。今季ホーム初ゴールを記録しながらも、開幕6試合で5敗目を喫しており、この不振から抜け出すには険しい戦いが待っている。
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