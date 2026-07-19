事故は日曜日の第15ステージ、ゴールまで約25キロの地点で起きた。ヴィンゲガードはカーブで縁石に接触し転倒、その直前に前輪が滑ったようだ。
AFP
翻訳者：
タデイ・ポガチャルの最大のライバルがリタイア！ ヨナス・ヴィンゲガード、転倒で2026年ツール・ド・フランスを途中棄権。
ヴィンゲガードは鎖骨を強打し、即座に重傷と判明。数秒後、2022年と2023年のツール・ド・フランス覇者は三角巾で腕を固定され、医療スタッフに支えられながらバスへ。総合首位でツールを席巻するタデイ・ポガカールにとって最大のライバルは、ここでレースを終えた。
事故は、183.9kmのステージで最終登坂プラトー・ド・ソレイソンへアプローチ中の出来事だった。ヴィスマ・リース・ア・バイクは逃げ集団にキャプテンを近づけるためペースをコントロールしていた。
この落車では、ポガチャールの頼れるサポートライダー、アイザック・デル・トロも巻き込まれ、もう一人の大物選手が転倒した。しかし、メキシコ人ライダーの怪我はヴィンゲガードほど深刻ではなく、数分後にはレースを再開した。
- Getty Images
2026年ツール・ド・フランス：ヨナス・ヴィンゲガードが初めてグランツールを途中棄権
2026年ツール・ド・フランス序盤2週間、ヴィンゲガードはポガカールに及ばなかったものの総合2位をキープ。第15ステージ前は4分30秒差だった。
しかしヴィンゲガードはグランツール初のリタイアとなり、2位争いは再燃。ドイツのレッドブル・ボラ・ハンスグローエ所属レムコ・エヴェネプールが日曜のステージで力走し、ポガカールの最有力追撃者に躍り出た。 ベルギー人は4度優勝した Pogacar を破りステージを制し、総合2位に浮上した。ただし、彼の遅れはすでに5分に達している。
チームメイトのフロリアン・リポヴィッツ（ドイツ）も総合3位を射程圏に捉えている。第15ステージ5位の25歳は、ドイツ勢最高位として表彰台を狙う。
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