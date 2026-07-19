ヴィンゲガードは鎖骨を強打し、即座に重傷と判明。数秒後、2022年と2023年のツール・ド・フランス覇者は三角巾で腕を固定され、医療スタッフに支えられながらバスへ。総合首位でツールを席巻するタデイ・ポガカールにとって最大のライバルは、ここでレースを終えた。

事故は、183.9kmのステージで最終登坂プラトー・ド・ソレイソンへアプローチ中の出来事だった。ヴィスマ・リース・ア・バイクは逃げ集団にキャプテンを近づけるためペースをコントロールしていた。

この落車では、ポガチャールの頼れるサポートライダー、アイザック・デル・トロも巻き込まれ、もう一人の大物選手が転倒した。しかし、メキシコ人ライダーの怪我はヴィンゲガードほど深刻ではなく、数分後にはレースを再開した。