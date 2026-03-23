ユヴェントスの元MFで、現在は解説者を務めるアレッシオ・タッキナルディは、メディアセット系列の番組『Pressing』の中で、土曜夜のユヴェントス対サッスオーロ戦でマヌエル・ロカテッリがPKをセーブされた件について再び言及した。「もしユヴェントスでタッキナルディがPKを蹴っていたら、問題だっただろう。もしユヴェントスでロカテッリがPKを蹴るなら、今、我々は問題を抱えている。 しかし、ロカテッリがPKキッカーである以上、PKのたびにヴラホヴィッチがボールを受け、イリディズへ、そして再びヴラホヴィッチへと渡るようなことはあってはならない。ロカテッリが後ろで見ているような状況ではいけない。PKを蹴る選手は、完全な落ち着きを持って臨まなければならない」と、TuttoJuve.comは伝えている。
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タッキナルディ氏：「PKをめぐる茶番劇が、ユヴェントスのチャンピオンズリーグ出場権を危うくしかねない」
タッキナルディはこう続ける。「私が現役でPKがあった頃、ジダン、ネドベド、イブラヒモビッチといった大物たちがいたが、アレッサンドロ・デル・ピエロがいたから、誰もPKを蹴ろうとはしなかった。もしヴラホヴィッチがイルディズに話し、イルディスがロカテッリに話せば、もう何が何だかわからなくなる。そういうことは試合前に決めておくべきだ。 ロカテッリは常に責任を引き受けてきたし、ヴェネツィア時代もそうだった。つまり彼はPKを蹴れるんだ。だが、こうした茶番劇はもういい。スパレッティは試合前に明確にすべきだ。この茶番劇が、ユヴェントスのチャンピオンズリーグ出場権を逃す原因になるかもしれない」。