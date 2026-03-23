タッキナルディ氏：「PKをめぐる茶番劇が、ユヴェントスのチャンピオンズリーグ出場権を危うくしかねない」

ユヴェントスの元MFで、現在は解説者を務めるアレッシオ・タッキナルディは、メディアセット系列の番組『Pressing』の中で、土曜夜のユヴェントス対サッスオーロ戦でマヌエル・ロカテッリがPKをセーブされた件について再び言及した。「もしユヴェントスでタッキナルディがPKを蹴っていたら、問題だっただろう。もしユヴェントスでロカテッリがPKを蹴るなら、今、我々は問題を抱えている。 しかし、ロカテッリがPKキッカーである以上、PKのたびにヴラホヴィッチがボールを受け、イリディズへ、そして再びヴラホヴィッチへと渡るようなことはあってはならない。ロカテッリが後ろで見ているような状況ではいけない。PKを蹴る選手は、完全な落ち着きを持って臨まなければならない」と、TuttoJuve.comは伝えている。



