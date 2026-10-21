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「タイミングが悪かった」トッテナムでの得点後にエンブレムにキスしたジェームズ・マディソン、コヴェントリー・シティのファンに謝罪
少年時代から縁のあるクラブとの対戦で、ほろ苦い復帰
月曜夜、マディソンは大きな節目を迎えた。重度の膝の負傷を経て、526日ぶりに先発出場したのだ。司令塔は見事なカーブシュートで先制点を挙げ、復帰を鮮やかに印象づけた。そのゴールはトッテナムの重要な3-1の勝利に貢献した。
この結果は、ノースロンドンのクラブにとって特に大きな意味を持つ。今季プレミアリーグで初めて勝ち点3を獲得し、最下位を脱出した。オマル・マルムシュとベン・デイヴィスもゴールを挙げ、重要な勝利を手にした。
しかし、マディソンにとっては複雑な一戦でもあった。待望の先発復帰は、地元のチームであり古巣でもある相手との試合だったからだ。試合後の火曜日、マディソンはコヴェントリーのサポーターと並び、同クラブのユニフォームを手にした写真をSNSに投稿。自身のゴールセレブレーションを巡る批判に応えた。
- Action Plus
「必ず謝罪する」
マディソンはSNSで誤解を解くため、エンブレムにキスしたのは、長期にわたるリハビリ中も揺るぎない支援を続けてくれたトッテナムへの、あらかじめ考えていた感謝の表現だったと説明した。「復帰後初ゴールについては、すでに考えていた」と、自身のインスタグラムのストーリーズに記した。「この18カ月、キャリアで最もつらい日々を過ごす中で、僕と家族を支えてくれたクラブのエンブレムにキスをしていたんだ」
現在所属するチームへの熱い思いを示す一方で、イングランド代表MFはコヴェントリー・シティへの根深い愛情もすぐに改めて強調した。自身のキャリアが始まったクラブを軽んじる意図はなかったと明言している。
「コヴェントリー・シティのことが本当に大好きだ。親しい友人や家族はみんな知っている」とマディソンは続けた。「僕はファンだし、これからもずっとそうだ。復帰後初ゴールがたまたま地元のクラブを相手に生まれたことで、タイミングが悪かったと思った人には、間違いなく謝りたい。フランク［ランパード］と選手たちの今季残りの戦いに幸運を祈っている」
サッカーにおける傲慢さと競争力のある選手層
マディソンは昨年4月に前十字靱帯を損傷。その後、途中出場を重ねながら徐々に復帰への歩みを進め、ついに先発の座を取り戻した。不屈の姿勢はすでに周囲から称賛を集めており、元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーも、このMFの揺るぎない自信を評価している。
「攻撃的な選手が大勢加入しても、彼は自分より優れた選手はいないと思い続けるだろう。そういう性格だからだ」とキャラガーは『Sky Sports』に語った。「彼には、私が選手に求める、サッカーにおける傲慢なまでの自信がある」
主力選手が万全の状態に戻るにつれ、トッテナムのチーム内競争はますます激しくなっている。月曜夜にはデヤン・クルゼフスキも膝の問題から待望の復帰を果たし、攻撃陣の層はさらに厚くなった。
- AFP
攻撃の覇権を懸けた戦い
トッテナムは今、戻ってきた主力選手たちをチームに組み込みながら、新たにつかんだ勝利の勢いを維持するという課題に直面している。リーグ戦初勝利をようやく手にした今、この結果を足がかりにプレミアリーグの順位をさらに上げなければならない。
マディソンにとって当面の焦点は、激しい競争の中で先発の座を固めることだ。キャラガーは「最終的に彼がどこに収まるのか、興味深い。トッテナムには攻撃的なポジションの選手が多く、特にクルゼフスキが戻ってきたからだ」と指摘した。この司令塔がトッテナムの攻撃の中心であり続けるには、コンディションと好調ぶりを継続して示す必要がある。
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