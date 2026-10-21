月曜夜、マディソンは大きな節目を迎えた。重度の膝の負傷を経て、526日ぶりに先発出場したのだ。司令塔は見事なカーブシュートで先制点を挙げ、復帰を鮮やかに印象づけた。そのゴールはトッテナムの重要な3-1の勝利に貢献した。

この結果は、ノースロンドンのクラブにとって特に大きな意味を持つ。今季プレミアリーグで初めて勝ち点3を獲得し、最下位を脱出した。オマル・マルムシュとベン・デイヴィスもゴールを挙げ、重要な勝利を手にした。

しかし、マディソンにとっては複雑な一戦でもあった。待望の先発復帰は、地元のチームであり古巣でもある相手との試合だったからだ。試合後の火曜日、マディソンはコヴェントリーのサポーターと並び、同クラブのユニフォームを手にした写真をSNSに投稿。自身のゴールセレブレーションを巡る批判に応えた。



