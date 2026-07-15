『Sport Bild』の取材に、バイエルンの元選手は、20歳のMFがクラブの求める条件に完璧に合うと述べ、獲得を強く勧めた。
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翻訳者：
「タイプとしてはFCBらしい」：FCバイエルン・ミュンヘンにPSGのスター選手の獲得が示唆されている
「私はウォーレン・ザイール＝エメリーの大ファンだ。彼のタイプはまさにバイエルンらしい」とサニョールは語った。「彼は素晴らしい人柄で、勤勉にプレーし、技術的にも大きく成長している。」
ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ファビアン・ルイスといったスターがひしめくパリ・サンジェルマンの中盤ではベンチを余儀なくされることが多く、サニョールはそれが移籍を検討する一因になっていると推測する。
「パリでベンチを温めることが多すぎれば、彼は移籍を望むかもしれない」と、現在はジョージア代表監督を務めるサニョールは語る。ただし、「獲得には多額の費用がかかるだろう」とも指摘した。
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ザイール・エメリーの移籍は、FCバイエルンにとって高額になる見込みだ。
transfermarkt.deによると、ザイール＝エメリの市場価値は8000万ユーロで、パリ・サンジェルマンとの契約は2029年まで。PSGは交渉で有利だ。
一方、サニョール氏によると、代表でともにプレーするマイケル・オリゼやダヨ・ウパメカノとの共演が、この20歳にとって移籍の決め手になるという。
特にレアル・マドリードから熱烈なオファーを受けるオリゼについて、49歳のサニョールはこう語る。「彼はまだ若く、数年後にレアルへ移る選択肢もある。だがミュンヘンには理想的な環境、最高のチームメイト、卓越した監督がいる。オリゼはバイエルンでとても幸せそうだ」。
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