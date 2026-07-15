「私はウォーレン・ザイール＝エメリーの大ファンだ。彼のタイプはまさにバイエルンらしい」とサニョールは語った。「彼は素晴らしい人柄で、勤勉にプレーし、技術的にも大きく成長している。」

ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ファビアン・ルイスといったスターがひしめくパリ・サンジェルマンの中盤ではベンチを余儀なくされることが多く、サニョールはそれが移籍を検討する一因になっていると推測する。

「パリでベンチを温めることが多すぎれば、彼は移籍を望むかもしれない」と、現在はジョージア代表監督を務めるサニョールは語る。ただし、「獲得には多額の費用がかかるだろう」とも指摘した。