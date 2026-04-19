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タイトル獲得失敗の代償：レアル・マドリードでのジュード・ベリンガムの評価額が4000万ユーロ下落。ヴィニシウス・ジュニオールも同様。
「ガラクティコ」の評価額が急落
フロレンティーノ・ペレス会長がキリアン・エムバペを獲得し、スター揃いのチームは無敵に見えるはずだった。しかし2年がたったいま、トロフィーはUEFAスーパーカップとインターコンチネンタルカップの2つだけ。
この不振は財政危機を招いた。チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗れ、ラ・リーガでもバルセロナに9ポイント差をつけられた結果、Transfermarktによればチーム価値は1億7600万ユーロ（1億5300万ポンド／2億700万ドル）も下落した。 かつて「手放せない資産」とされた主力選手たちの市場価値も大きく下がり、失敗の代償は現実のものとなっている。
- AFP
ベリンガムとヴィニシウスが減少を主導している
大きな期待を背負って加入し、当初はラ・リーガを席巻したベリンガムだが、市場価値は4000万ユーロ（3500万ポンド／4700万ドル）急落し、1億8000万ユーロから1億4000万ユーロ（1億2200万ポンド／1億6500万ドル）となった。 同じ運命を辿るのはストライカーパートナーのヴィニシウス・ジュニオールだ。不安定なパフォーマンスが続いた結果、彼の評価額も1億8000万ユーロから1億5000万ユーロ（1億3100万ポンド／1億7700万ドル）へ急落した。 チャンピオンズリーグや国内リーグで苦戦するレアル・マドリードでは、彼の決定力不足が「最大の失望」と批判されている。こうした状況を受け、両スーパースターの市場価値は厳しく再評価されている。
1億7600万ユーロの巨額赤字が発覚
市場価値が上がったのは8選手のみで、他は苦戦している。ユース出身のアセンシオ、ゴンサロに加え、3000万ユーロから9000万ユーロ（7800万ポンド／1億600万ドル）に急上昇した注目のスター、アルダ・ギュレルが中心だ。
一方、中盤のカマヴィンガは1億ユーロから5000万ユーロ（4400万ポンド／5900万ドル）に、チュアメニも1億ユーロから7500万ユーロ（6500万ポンド／8800万ドル）に下落した。 守備陣ではエデル・ミリタオが6000万ユーロから2500万ユーロへ、ロドリゴ・ゴエスが6000万ユーロから5000万ユーロへ落ち込んだ。2024年の評価額1億2000万ユーロを維持したのはフェデリコ・バルベルデだけだ。
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高齢化と契約問題が危機を深刻化させている
タイトル獲得の不振に加え、フロレンティーノ・ペレス会長率いるチームの総評価額を下押しする要因がある。ティボ・クルトワ、アントニオ・リュディガー、ダニ・カルバハルといったベテラン主力の市場価格も、年齢と契約満了で下落している。
シーズン終盤を迎え、首脳陣の先行きは依然として厳しい。専門家は、数カ月以内に「トランスファーマークト」が評価額を更新し、数値がさらに落ち込むと警告する。早期に勝利を取り戻さなければ、世界一有名なクラブの財政的威信は危うい状況が続く。