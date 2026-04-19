タイトル獲得失敗の代償：レアル・マドリードでのジュード・ベリンガムの評価額が4000万ユーロ下落。ヴィニシウス・ジュニオールも同様。

フロレンティーノ・ペレス会長がキリアン・エムバペを獲得し、スター揃いのチームは無敵に見えるはずだった。しかし2年がたったいま、トロフィーはUEFAスーパーカップとインターコンチネンタルカップの2つだけ。

この不振は財政危機を招いた。チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗れ、ラ・リーガでもバルセロナに9ポイント差をつけられた結果、Transfermarktによればチーム価値は1億7600万ユーロ（1億5300万ポンド／2億700万ドル）も下落した。 かつて「手放せない資産」とされた主力選手たちの市場価値も大きく下がり、失敗の代償は現実のものとなっている。