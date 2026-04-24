「タイトル獲得の常連が失敗に終わった実験へと変貌」：イングランドのレジェンドがチェルシーFCを痛烈に批判

2022年に米実業家トッド・ボーリーが参画した「ブルーコ時代」は「完全な失敗」だとこの48歳の男性は語る。「実質よりイメージが優先された典型例だ。 昨季開幕時、私はこのコラムでチェルシーが「世界で最も裕福な育成クラブ」へと変貌したと書いたが、実際には事態はさらに悪化している」

ボーリー氏率いる新オーナーは「タイトルを量産するチームを失敗した実験に変えた」と語り、リアム・ロゼニオール監督の解任は「成功していたクラブを破壊したブルーコの破滅的な経営ミスの表れ」と指摘した。

チェルシーは先週水曜日、リーグ5連敗を受けてロゼニオール監督を解任。41歳の同監督は今年初めにマレスカ監督の後任として就任し、それ以前はボーリー氏のネットワークに属するRCストラスブールを率いていた。

英紙『ミラー』によると、チェルシーはロゼニオールに最大2400万ポンド（約2800万ユーロ）の退職金を支払う可能性があり、契約は残り6年で年俸400万ポンドだったという。