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タイトル獲得の可能性は消えたか？ リヴァプールでアーネ・スロット監督にCL敗退の危機が迫る中、元リヴァプールスターが「目から鱗が落ちる」ような今シーズンに反応
記録的な移籍市場を経て、タイトル防衛の望みは崩れ去った
スロットは、ユルゲン・クロップから監督の座を引き継ぐことに合意して以来、マージーサイドでの任務は常に困難を極めていた。しかし、この野心あふれるクラブに20度目のトップリーグ優勝をもたらした際、彼はそのプレッシャーに全く動じている様子を見せなかった。
新たな「レッズ」王朝を築くための基盤が整ったかのように見えた2025年の夏の移籍市場では、史上空前の巨額が投じられ、フロリアン・ヴィルツとアレクサンダー・イサクが英国史上最高額の移籍金で獲得された。しかし、その巨額の投資に見合う成果はほとんど得られていない。
プレミアリーグのタイトル防衛への期待はすでに消え失せており、トップ5入りを果たし、2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得するためには、まだ課題が残されている。この目標を達成できなければ、その代償は大きいものとなるだろう。
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リヴァプールがチャンピオンズリーグ出場権を逃した場合、スロット監督は解任されるのか？
ヘスキーもその点を認めており、元リヴァプールFWはToonieBetとの提携でGOALに対し次のように語った。「チャンピオンズリーグは極めて重要だ。出場を逃すのは、かなり辛いことになりかねない。正直なところ、彼にはそれが必要だろう。 アーネにとって今シーズンは極めて興味深いものとなっている。昨シーズン我々が称賛した彼のプレーが、今シーズンは全く見られないからだ。彼にとっても、周囲にとっても、目から鱗が落ちるような経験となっている。」
スロットは諦めるつもりはない。リヴァプールはFAカップのベスト8に進出し、マンチェスター・シティと対戦する予定だ。また、チャンピオンズリーグのラウンド16でガラタサライとの対決では、1点差を逆転すればよい状況にある。
リヴァプールの今季の戦いを「もう終わった」と見なす人々に対し、スロットは次のように語った。「今シーズンは、昨シーズンよりもはるかに苦戦していると言っても過言ではないし、公平な評価だと思う。それでも、我々はFAカップのベスト8や欧州のベスト16に進出するなど、勝利を収めることができています。
「我々のチームは、今シーズンすでに成長を見せている。そして、これらの選手たちは今後さらに大きく成長していくだろう。だから、何度も言ってきたように、リヴァプールの未来は明るい。」
キャラガー、アンフィールドの観客がスロットにブーイングを送った件についてコメント
スロットは、その明るい未来を目の当たりにする立場にはないかもしれない。リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーもまた、変化が起きる可能性があると予測している一人だ。彼は、降格の危機に瀕するトッテナムとの試合で1-1の引き分けに終わり、アンフィールドのサポーターからブーイングを浴びる場面を目の当たりにした。
彼はスカイ・スポーツに対し、次のように語った。「今シーズンのリヴァプールの戦いぶりに関しては、懸念すべき点がある。より大きな問題は、監督にとってどれほど憂慮すべき状況かということだ。ネット上で見られる反応と、実際にスタジアムに足を運ぶサポーターの反応には、大きな違いがあると思う。 1年足らず前にタイトルを獲得したばかりの監督に対して、リヴァプールのサポーターが反旗を翻すのは容易なことではないが、日曜日の試合では、チームや監督に対するファンの感情に大きな変化があったと感じた。
「試合終了時のブーイングは、不満と不機嫌を抱えたファン層による、紛れもないブーイングだった。アーネ・スロット監督がファンの信頼を取り戻すのは、今となっては極めて困難だろう。一度ファンの支持を失えば、それを取り戻すのは本当に難しい。」
キャラガーはさらにこう付け加えた。「サッカーのスタイルも助けにはなっていないが、今シーズン巨額の移籍金で加入した才能ある選手たちがいるという事実には、どうしても立ち返ってしまう。だが、彼らは本当にリヴァプールの選手と言えるのか？
「すべてを監督のせいにするつもりはない。彼は補強に関与していたはずだから、選手を招き入れた責任はある。だが、ピッチ全体でプレスを仕掛けるという点で、彼はユルゲン・クロップのようなタイプか？ 違う。彼はもう少しコントロール重視を望んでいたが、昨シーズン彼が率いた適切な選手たちなら、それでもリーグ優勝できたはずだ。
「今、彼の手元にあるのはタイプの異なる選手たちであり、プレミアリーグで求められるプレーをするには適していない。だが、どのチームでもそうであるように、責任を負わされるのは監督だ。」
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リヴァプールが最後にチャンピオンズリーグに出場しなかったのはいつだったか？
スロットは、今シーズンのあらゆる不振の責任が、すべて自分の肩にかかっていることを十分に認識している。彼は2027年夏までアンフィールドとの契約を結んでいるが、その契約が12ヶ月短縮される可能性もある。リヴァプールが最後にチャンピオンズリーグ出場権を逃したのは、クロップ監督の最後のシーズンとなった2023-24シーズンであり、クラブは同様の事態の再発を何としても避けたいと考えている。
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