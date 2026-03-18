タイトル獲得の可能性は消えたか？　リヴァプールでアーネ・スロット監督にCL敗退の危機が迫る中、元リヴァプールスターが「目から鱗が落ちる」ような今シーズンに反応

スロットは、その明るい未来を目の当たりにする立場にはないかもしれない。リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーもまた、変化が起きる可能性があると予測している一人だ。彼は、降格の危機に瀕するトッテナムとの試合で1-1の引き分けに終わり、アンフィールドのサポーターからブーイングを浴びる場面を目の当たりにした。

彼はスカイ・スポーツに対し、次のように語った。「今シーズンのリヴァプールの戦いぶりに関しては、懸念すべき点がある。より大きな問題は、監督にとってどれほど憂慮すべき状況かということだ。ネット上で見られる反応と、実際にスタジアムに足を運ぶサポーターの反応には、大きな違いがあると思う。 1年足らず前にタイトルを獲得したばかりの監督に対して、リヴァプールのサポーターが反旗を翻すのは容易なことではないが、日曜日の試合では、チームや監督に対するファンの感情に大きな変化があったと感じた。

「試合終了時のブーイングは、不満と不機嫌を抱えたファン層による、紛れもないブーイングだった。アーネ・スロット監督がファンの信頼を取り戻すのは、今となっては極めて困難だろう。一度ファンの支持を失えば、それを取り戻すのは本当に難しい。」

キャラガーはさらにこう付け加えた。「サッカーのスタイルも助けにはなっていないが、今シーズン巨額の移籍金で加入した才能ある選手たちがいるという事実には、どうしても立ち返ってしまう。だが、彼らは本当にリヴァプールの選手と言えるのか？

「すべてを監督のせいにするつもりはない。彼は補強に関与していたはずだから、選手を招き入れた責任はある。だが、ピッチ全体でプレスを仕掛けるという点で、彼はユルゲン・クロップのようなタイプか？ 違う。彼はもう少しコントロール重視を望んでいたが、昨シーズン彼が率いた適切な選手たちなら、それでもリーグ優勝できたはずだ。

「今、彼の手元にあるのはタイプの異なる選手たちであり、プレミアリーグで求められるプレーをするには適していない。だが、どのチームでもそうであるように、責任を負わされるのは監督だ。」