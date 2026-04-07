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タイトル獲得なしのシーズンが事実上確定した中、ジョゼ・モウリーニョがベンフィカでの将来について言及した
モウリーニョが今後の計画について明らかにした
カサ・ピアとの試合で残念な引き分けに終わった後、モウリーニョ監督は、CNNポルトガルでジャーナリストのルイ・サントスが報じた「ジョルジェ・メンデスがベンフィカを辞めるよう助言した」という主張について言及した。このスーパーエージェントが辞任を迫っているとの憶測が飛び交う中、ポルトガル人指揮官は即座に「イーグルス」への献身を改めて強調した。現在2027年6月までの契約を結んでいるモウリーニョ監督は、今シーズンの目標に大きな変化が生じたことを認めつつも、自身のキャリアの行方は完全に自らの手で握っていると断言した。
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「スペシャル・ワン」は揺るがない
計画的な退団説について問われると、モウリーニョは自身の裁量権と、クラブでのプロジェクトを完遂したいという個人的な意志について、いつものように率直に語った。
試合後の記者会見で、モウリーニョは次のように語った。「試合中に何かあったのかは知らない。試合前には何も起きていない。ホルヘ・メンデスは私の代理人だが、決断を下すのは私自身だ。私の決断は、ベンフィカに残りたいということだ。」
ベンフィカの優勝争いは事実上終わった
2025年9月にブルーノ・ラジェの後任として就任して以来、ポルトガル・リーガでは無敗を維持しているものの、モウリーニョ監督の23試合で16勝7分けという成績は、首位グループに追いつくには不十分だった。ベンフィカは現在3位につけており、FCポルトに7ポイント、スポルティングCPに2ポイント差をつけられているが、スポルティングCPにはまだ重要な未消化試合が1試合残っている。
今後の難しい選手起用について、モウリーニョは次のように付け加えた。「慎重に、チーム全体を考慮して考えなければならない。現時点では一部の選手を起用しないことも考えたが、それ以上に重要な価値がかかっているからだ。たとえ彼らとの継続を望まなかったとしても、彼らは貴重な戦力だ。スポーツ的な観点では、他の試合の結果次第だが、2位でシーズンを終えることが現実的な目標だ。
「[しかし]我々の運命は自分たちの手にはない。たとえ残りの試合をすべて勝ったとしても、自分たちだけで決まるわけではない。スポルティングがさらに2ポイントを落とす必要がある。まだ可能性はあるし、スポルティングが引き分ける可能性さえある。確かに我々は[カサ・ピア戦で]負けはしなかったが、このような引き分けがベンフィカを何ら高潔なものにするわけでも、我々誰かのキャリアを輝かせるわけでもないと思う。」
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次は何が待っているのでしょうか？
チャンピオンズリーグの決勝トーナメントプレーオフでレアル・マドリードに敗れ、ポルトガルカップでもポルトに準々決勝で敗退したベンフィカは、今や1つの戦線のみを戦うこととなった。ポルトガル・リーガの優勝争いから数学的に脱落したわけではないが、スポルティングとポルトの両チームを逆転するには、信じがたいほどの好結果の連鎖が必要となる。
モウリーニョ監督率いるチームは、4月12日にホームでナシオナルと対戦する。