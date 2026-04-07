タイトル獲得なしのシーズンが事実上確定した中、ジョゼ・モウリーニョがベンフィカでの将来について言及した

2025年9月にブルーノ・ラジェの後任として就任して以来、ポルトガル・リーガでは無敗を維持しているものの、モウリーニョ監督の23試合で16勝7分けという成績は、首位グループに追いつくには不十分だった。ベンフィカは現在3位につけており、FCポルトに7ポイント、スポルティングCPに2ポイント差をつけられているが、スポルティングCPにはまだ重要な未消化試合が1試合残っている。

今後の難しい選手起用について、モウリーニョは次のように付け加えた。「慎重に、チーム全体を考慮して考えなければならない。現時点では一部の選手を起用しないことも考えたが、それ以上に重要な価値がかかっているからだ。たとえ彼らとの継続を望まなかったとしても、彼らは貴重な戦力だ。スポーツ的な観点では、他の試合の結果次第だが、2位でシーズンを終えることが現実的な目標だ。

「[しかし]我々の運命は自分たちの手にはない。たとえ残りの試合をすべて勝ったとしても、自分たちだけで決まるわけではない。スポルティングがさらに2ポイントを落とす必要がある。まだ可能性はあるし、スポルティングが引き分ける可能性さえある。確かに我々は[カサ・ピア戦で]負けはしなかったが、このような引き分けがベンフィカを何ら高潔なものにするわけでも、我々誰かのキャリアを輝かせるわけでもないと思う。」