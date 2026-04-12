タイトルへの道…アル・ナスルは自滅的な試合に挑み、1回戦の悪夢と対峙する。

アル・ナスルはサウジ・ロシェン・リーグの優勝争いにおいて正念場を迎えている。首位アル・ヒラルが猛追し、タイトルへの道は狭まっている。
終盤に向けて上位の競争は激化し、勝ち点を落とす余裕はない。各節が優勝の行方を左右する決定戦となる。
アル・ナスルはサウジ・ロシェン・リーグの優勝争いにおいて正念場を迎えている。首位アル・ヒラルが猛追し、タイトルへの道は狭まっている。
終盤に向けて上位の競争は激化し、勝ち点を落とす余裕はない。各節が優勝の行方を左右する決定戦となる。
アル・ナスルは第28節でアル・アクドゥードを2-0で下し、73ポイントをマークしてロシェンプロリーグの首位をキープした。
2位アル・ヒラルに5ポイント差（68ポイント）をつけ、78得点のリーグ最強攻撃力と21失点の2位堅守で首位を走る。
長らくサウジ・リーグ制覇から遠ざかるアル・ナスルは、残り6試合の過酷な終盤戦でタイトル奪還を狙う。
まずは来週水曜の第29節でアル・イッファト、続いて4月28日の第30節でアル・アハリと対戦する。
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第31節は5月2日にアル・カディシアと、翌週にはリヤド・ダービーでアル・ヒラルと対戦する。
第33節は5月13日にアル・シャバブと、最終節は21日にダムクと対戦し、リーグ戦を締めくくる。
アル・ナスルはロシェン・リーグで10連勝を飾り、勝ち点30で首位に立った。直近の試合はアル・アクドゥード戦だった。
しかしその後、ナセルは4試合連続で勝利を逃した。アル・イッタファクと2-2で引き分け、アル・アハリに2-3で敗れた。
続くカディシア戦（1-2）、ヒラル戦（1-3）でも敗れ、計11ポイントを失った。この結果、首位の座をヒラルに譲り、7ポイント差をつけられた。
終盤戦は残り6試合すべてが難敵。特に前半戦で苦戦した4試合が正念場となる。
アル・ヒラルは、アル・イッファト、アル・アハリ、アル・カディシアとの残り4試合に勝てば、他チームの結果に関係なくロシェン・リーグ優勝を確定できる。
前半戦と同じ展開なら、ナスはタイトルをヒラルまたはアハリに譲り、ラキーは66ポイントで3位に終わる。
このため、ナスのポルトガル人監督ジョルジェ・ジェズスは大きな使命に直面する。残り2節でヒラルとのダービーに勝ち、タイトルを決めたい考えだ。