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タイトルへの道…アル・ナスルは自滅的な試合に挑み、1回戦の悪夢と対峙する。

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ジョルジェ・ジェズス率いるポルトガル人監督のチームは、厳しい局面に直面している。

アル・ナスルはサウジ・ロシェン・リーグの優勝争いにおいて正念場を迎えている。首位アル・ヒラルが猛追し、タイトルへの道は狭まっている。

終盤に向けて上位の競争は激化し、勝ち点を落とす余裕はない。各節が優勝の行方を左右する決定戦となる。

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    勝利はどこにあるのか？

    アル・ナスルは第28節でアル・アクドゥードを2-0で下し、73ポイントをマークしてロシェンプロリーグの首位をキープした。

    2位アル・ヒラルに5ポイント差（68ポイント）をつけ、78得点のリーグ最強攻撃力と21失点の2位堅守で首位を走る。

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  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    自爆任務

    長らくサウジ・リーグ制覇から遠ざかるアル・ナスルは、残り6試合の過酷な終盤戦でタイトル奪還を狙う。

    まずは来週水曜の第29節でアル・イッファト、続いて4月28日の第30節でアル・アハリと対戦する。

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    第31節は5月2日にアル・カディシアと、翌週にはリヤド・ダービーでアル・ヒラルと対戦する。

    第33節は5月13日にアル・シャバブと、最終節は21日にダムクと対戦し、リーグ戦を締めくくる。



  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    1階の幽霊

    アル・ナスルはロシェン・リーグで10連勝を飾り、勝ち点30で首位に立った。直近の試合はアル・アクドゥード戦だった。

    しかしその後、ナセルは4試合連続で勝利を逃した。アル・イッタファクと2-2で引き分け、アル・アハリに2-3で敗れた。

    続くカディシア戦（1-2）、ヒラル戦（1-3）でも敗れ、計11ポイントを失った。この結果、首位の座をヒラルに譲り、7ポイント差をつけられた。

    終盤戦は残り6試合すべてが難敵。特に前半戦で苦戦した4試合が正念場となる。


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    衝撃か、栄冠か？

    アル・ヒラルは、アル・イッファト、アル・アハリ、アル・カディシアとの残り4試合に勝てば、他チームの結果に関係なくロシェン・リーグ優勝を確定できる。

    前半戦と同じ展開なら、ナスはタイトルをヒラルまたはアハリに譲り、ラキーは66ポイントで3位に終わる。

    このため、ナスのポルトガル人監督ジョルジェ・ジェズスは大きな使命に直面する。残り2節でヒラルとのダービーに勝ち、タイトルを決めたい考えだ。

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