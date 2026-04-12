タイトルへの道…アル・ナスルは自滅的な試合に挑み、1回戦の悪夢と対峙する。

長らくサウジ・リーグ制覇から遠ざかるアル・ナスルは、残り6試合の過酷な終盤戦でタイトル奪還を狙う。

まずは来週水曜の第29節でアル・イッファト、続いて4月28日の第30節でアル・アハリと対戦する。

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第31節は5月2日にアル・カディシアと、翌週にはリヤド・ダービーでアル・ヒラルと対戦する。

第33節は5月13日にアル・シャバブと、最終節は21日にダムクと対戦し、リーグ戦を締めくくる。







