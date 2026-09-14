このスペイン代表選手は、自身の集団としての実績が際立っていると強く信じている一方で、バルセロナの10代のセンセーション、ラミン・ヤマルのような選手との激しい競争も認めている。ヤマルは、この賞の有力候補の一人として広く見なされている。

それよりやや前に『フランス・フットボール』のインタビューで語ったコメントでは、ルイスは昨年の投票で24位に終わったことを振り返った。「バロンドール争いで自分をどう見ているか？ それは投票者次第だ」と説明した。「自分にとって最も重要なのは、チームのために力を尽くすことだ。同時に、最高の選手たちの一人になれるよう努めている。昨年は30人の候補者リストに入ることができて幸運だった。30人の中に入るのは大きな名誉だ」