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「タイトルという点では、私より良いシーズンを送った者はいない」 PSGのスター、ファビアン・ルイスがバロンドール受賞をアピール
比類なきタイトル獲得数
ルイスはワールドカップとチャンピオンズリーグの両方を制し、傑出したシーズンを送った。3カ月に及ぶひざの負傷がありながらも、自身は決定的な貢献を果たしたと感じており、賞レースの議論に加わるに値すると考えている。
『レキップ』の取材に応じたパリ・サンジェルマンのMFは、強気な主張を展開した。「タイトルという点で言えば、私より良いシーズンを送った者はいない。個人レベルでは、素晴らしい選手たちが素晴らしいシーズンを送っている。自国代表で勝ち取るワールドカップは、手にできる中で最も大きなタイトルだ」
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ノミネートに感謝
このスペイン代表選手は、自身の集団としての実績が際立っていると強く信じている一方で、バルセロナの10代のセンセーション、ラミン・ヤマルのような選手との激しい競争も認めている。ヤマルは、この賞の有力候補の一人として広く見なされている。
それよりやや前に『フランス・フットボール』のインタビューで語ったコメントでは、ルイスは昨年の投票で24位に終わったことを振り返った。「バロンドール争いで自分をどう見ているか？ それは投票者次第だ」と説明した。「自分にとって最も重要なのは、チームのために力を尽くすことだ。同時に、最高の選手たちの一人になれるよう努めている。昨年は30人の候補者リストに入ることができて幸運だった。30人の中に入るのは大きな名誉だ」
ロドリに触発されて
MFが個人賞を勝ち取るのはしばしば難しいものだが、ルイスは同胞から自信を得ている。投票者が従来の攻撃面のスタッツだけでなく、ピッチ上での総合的な影響力を評価してくれることを望んでいる。
『フランス・フットボール』との対談を続ける中で、彼はこう語った。「ロドリは2年前にバロンドールを受賞した。DFやGKが評価を得るのはいまでも難しいが、今はピッチ上のポジション以上に、その選手がどんな役割を果たしているかが重要だと信じている。そして、これからサッカーを始める子どもたちにとって、MFやDF、GKにも目を向けるような手本を示すことは大切だ」
- AFP
次に何が起こる？
ルイスは今後、パリ・サンジェルマンでの国内での戦いに再び焦点を移すことになる。チームは9月20日にマルセイユとの注目の一戦を控えており、このMFはそこでヨーロッパ屈指の選手としての地位をさらに確固たるものにしたい考えだ。
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