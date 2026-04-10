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タイソン・フューリー対アルスランベク・マフムドフ戦はいつ？日程、会場、PPV料金、無料放送、ライブストリーム情報

元ボクシング世界王者のタイソン・フューリーがリングに復帰し、アルスランベク・マフムドフと対戦する。試合の詳細はSPOXでチェック。

タイソン・フューリーが再起する。37歳のフューリーは、約13か月前、オレクサンドル・ウシク戦を最後に引退を表明していた。しかし数週間前、2度のヘビー級世界王者である彼が4月11日に復帰戦を行うと正式発表された。対戦相手はアルスランベク・マフムドフだ。

本イベントの詳細は、この記事で確認できます。

  • タイソン・フューリー対アルスランベク・マフムドフのボクシング試合はいつ？日程と会場

    タイソン・フューリー対アルスランベク・マフムドフ戦は、2026年4月11日（土）にロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムで行われる。

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  • Tyson Fury v Arslanbek Makhmudov - Press ConferenceGetty Images Sport

    タイソン・フューリー対アルスランベク・マフムドフのボクシング試合はいつ？開始時間

    フューリー対マフムドフのメインイベントはドイツ時間土曜23時開始予定。その前に数試合の前座があり、メインカードは20時に始まる。

    最後のプレファイト終了後、最大11ラウンドの激闘が幕を開けます。トッテナム・ホットスパー・スタジアムには最大7万人の観客が入れます。

  • タイソン・フューリー対アルスランベク・マフムドフ、ボクシング：PPV、料金、費用、無料放送、ライブストリーム

    フューリー対マフムドフ戦は「リング」イベントとしてNetflixで独占配信されます。視聴にはNetflixのサブスクリプションが必要です。 Netflix加入者なら追加費用は一切不要で、通常プランで視聴できます。放送は20時開始。23時にメインカードのフューリー対マフムドフが始まります。

    2025年12月のジェイク・ポール対アンソニー・ジョシュア戦も追加料金は発生せず、今回も同様です。

  • タイソン・フューリー対アルスランベク・マフムドフのボクシング試合はいつ？日程、会場、PPV料金、無料放送、ライブストリームなどの情報。

    • 試合：タイソン・フューリー対アルスランベク・マフムドフ
    • 日時：2026年4月11日（土）
    • 開始：23時（ドイツ時間）
    • 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム（ロンドン、イングランド）
    • 放送：Netflix
  • Boxing In Sheffield - Dave Allen v Arslanbek MakhmudovGetty Images Sport

    タイソン・フューリー 対 アルスランベク・マフムドフ：対戦成績

     タイソン・フューリーアルスランベク・マフムドフ
    愛称「ジプシー・キング」「ザ・ライオン」
    年齢37歳36歳
    身長2.06 m1.98 m
    リーチ216 cm約198 cm
    体重階級ヘビー級ヘビー級
    国籍イギリスロシア
    スタイル右利き右打ち
    プロ戦績34勝1敗1分19勝1敗
    KO2418
    KO率71%95 %
    主な実績ヘビー級世界王座2度獲得。ウラジミール・クリチコ、デオンテイ・ワイルダーに勝利。 WBA・NABA王者を複数回獲得。ヘビー級屈指のパンチャー。
  • Oleksandr Usyk v Tyson Fury 2 - Fight NightGetty Images Sport

    タイソン・フューリーの復帰

    タイソン・フューリーは、同世代のヘビー級ボクサーの中でも最も影響力のある選手の一人である。2015年、英国人ボクサーのフューリーは、長年にわたりヘビー級を支配してきたウラジミール・クリチコから複数の世界王座を奪取し、ヘビー級のひとつの時代を幕引きした。 しかし直後、うつ病や薬物依存、肥満に苦しみ、タイトルを返上してリングを離れた。

    2018年に電撃復帰。着実にステップアップし、再び頂点に立った。そして、ウクライナのオレクサンドル・ウシクとの統一戦が実現した。

    初戦は4団体統一戦となり、優勝候補だったファリーは判定で敗れた。 再戦でも戦術を修正したが、再び判定で敗れた。この2敗でフューリーはタイトルと「無敵」のオーラを失い、ほどなく引退を表明した。

    それでも彼は再びリングへ戻った。インスタグラムで「愛するべきことを再び行う」と語った。