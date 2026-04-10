タイソン・フューリーが再起する。37歳のフューリーは、約13か月前、オレクサンドル・ウシク戦を最後に引退を表明していた。しかし数週間前、2度のヘビー級世界王者である彼が4月11日に復帰戦を行うと正式発表された。対戦相手はアルスランベク・マフムドフだ。
本イベントの詳細は、この記事で確認できます。
タイソン・フューリーが再起する。37歳のフューリーは、約13か月前、オレクサンドル・ウシク戦を最後に引退を表明していた。しかし数週間前、2度のヘビー級世界王者である彼が4月11日に復帰戦を行うと正式発表された。対戦相手はアルスランベク・マフムドフだ。
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タイソン・フューリー対アルスランベク・マフムドフ戦は、2026年4月11日（土）にロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムで行われる。
フューリー対マフムドフのメインイベントはドイツ時間土曜23時開始予定。その前に数試合の前座があり、メインカードは20時に始まる。
最後のプレファイト終了後、最大11ラウンドの激闘が幕を開けます。トッテナム・ホットスパー・スタジアムには最大7万人の観客が入れます。
フューリー対マフムドフ戦は「リング」イベントとしてNetflixで独占配信されます。視聴にはNetflixのサブスクリプションが必要です。 Netflix加入者なら追加費用は一切不要で、通常プランで視聴できます。放送は20時開始。23時にメインカードのフューリー対マフムドフが始まります。
2025年12月のジェイク・ポール対アンソニー・ジョシュア戦も追加料金は発生せず、今回も同様です。
|タイソン・フューリー
|アルスランベク・マフムドフ
|愛称
|「ジプシー・キング」
|「ザ・ライオン」
|年齢
|37歳
|36歳
|身長
|2.06 m
|1.98 m
|リーチ
|216 cm
|約198 cm
|体重階級
|ヘビー級
|ヘビー級
|国籍
|イギリス
|ロシア
|スタイル
|右利き
|右打ち
|プロ戦績
|34勝1敗1分
|19勝1敗
|KO
|24
|18
|KO率
|71%
|95 %
|主な実績
|ヘビー級世界王座2度獲得。ウラジミール・クリチコ、デオンテイ・ワイルダーに勝利。
|WBA・NABA王者を複数回獲得。ヘビー級屈指のパンチャー。
タイソン・フューリーは、同世代のヘビー級ボクサーの中でも最も影響力のある選手の一人である。2015年、英国人ボクサーのフューリーは、長年にわたりヘビー級を支配してきたウラジミール・クリチコから複数の世界王座を奪取し、ヘビー級のひとつの時代を幕引きした。 しかし直後、うつ病や薬物依存、肥満に苦しみ、タイトルを返上してリングを離れた。
2018年に電撃復帰。着実にステップアップし、再び頂点に立った。そして、ウクライナのオレクサンドル・ウシクとの統一戦が実現した。
初戦は4団体統一戦となり、優勝候補だったファリーは判定で敗れた。 再戦でも戦術を修正したが、再び判定で敗れた。この2敗でフューリーはタイトルと「無敵」のオーラを失い、ほどなく引退を表明した。
それでも彼は再びリングへ戻った。インスタグラムで「愛するべきことを再び行う」と語った。