タイソン・フューリーは、同世代のヘビー級ボクサーの中でも最も影響力のある選手の一人である。2015年、英国人ボクサーのフューリーは、長年にわたりヘビー級を支配してきたウラジミール・クリチコから複数の世界王座を奪取し、ヘビー級のひとつの時代を幕引きした。 しかし直後、うつ病や薬物依存、肥満に苦しみ、タイトルを返上してリングを離れた。

2018年に電撃復帰。着実にステップアップし、再び頂点に立った。そして、ウクライナのオレクサンドル・ウシクとの統一戦が実現した。

初戦は4団体統一戦となり、優勝候補だったファリーは判定で敗れた。 再戦でも戦術を修正したが、再び判定で敗れた。この2敗でフューリーはタイトルと「無敵」のオーラを失い、ほどなく引退を表明した。

それでも彼は再びリングへ戻った。インスタグラムで「愛するべきことを再び行う」と語った。