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タイソン・フューリーとズラタン・イブラヒモビッチが、非リーグチームの買収を計画。次なるライアン・レイノルズ＆ロブ・マックを狙う。
フューリーとイブラヒモビッチ、モアカムへの移籍が噂される
イブラヒモビッチとフューリーは、イブラがマンチェスター・ユナイテッドにいた頃に関係を深化させた。先日ワルシャワでフューリーのブランド「Furocity」のワールドカップCMを撮影し再会。英紙『ザ・サン』によると、2人はナショナルリーグに降格したモアカムの経営権取得を話し合った。
『Rise of Morecambe』というNetflixドキュメンタリーも計画されており、これはライアン・レイノルズとロブ・マックがレックサムで実現した成功を参考にしたという。2人は世界的な知名度でクラブに注目を集められると語っている。
「重大ニュースが間もなく」
モアカムはフューリーと強いつながりがある。
モアカムはすでにフューリーと密接な関係にある。ヘビー級王者の主たるトレーニング施設は、同クラブ所有のマズマ・スタジアム内にある。この施設は2020年に彼が購入した建物にあり、タイソン・フューリー財団も入居している。報じられる買収は、彼にとって自然な次の一歩だ。
一方、2023年に現役を引退したイブラヒモビッチは、メディア活動に従事。オーナー就任は、彼のサッカー界での大きな一歩となる。取引が成立すれば、計画中のドキュメンタリーがモアカムのグローバルな認知度を飛躍的に高める可能性もある。レイノルズとマックが率いるレックサムが世界的な注目を集めていることを考えれば、その効果は計り知れない。
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今後数週間で買収交渉が加速する可能性がある。
現時点では公式なオファー確認はないが、両者の公の場やSNSでの動きで憶測は高まっている。交渉が進めば、フューリーとイブラヒモビッチは下部リーグに投資する最新の著名人となる。彼らの関与により、モアカムはピッチ内外で大きな注目を集めるだろう。特にドキュメンタリー制作が報じられている。