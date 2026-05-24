タイソン・フューリーとズラタン・イブラヒモビッチが、非リーグチームの買収を計画。次なるライアン・レイノルズ＆ロブ・マックを狙う。

モアカムはすでにフューリーと密接な関係にある。ヘビー級王者の主たるトレーニング施設は、同クラブ所有のマズマ・スタジアム内にある。この施設は2020年に彼が購入した建物にあり、タイソン・フューリー財団も入居している。報じられる買収は、彼にとって自然な次の一歩だ。

一方、2023年に現役を引退したイブラヒモビッチは、メディア活動に従事。オーナー就任は、彼のサッカー界での大きな一歩となる。取引が成立すれば、計画中のドキュメンタリーがモアカムのグローバルな認知度を飛躍的に高める可能性もある。レイノルズとマックが率いるレックサムが世界的な注目を集めていることを考えれば、その効果は計り知れない。