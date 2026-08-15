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タイウォ・アウォニイがノッティンガム・フォレスト退団へ接近 昇格組コヴェントリー・シティが契約成立へ
スカイブルーズ、トップリーグ復帰へ準備進む
『The Athletic』によると、ノッティンガム・フォレストはFWタイウォ・アウォニイをコヴェントリー・シティへ売却する手続きを最終段階に進めている。この取引は、昇格組の大きな野心を浮き彫りにするものだ。コヴェントリー・シティは25年ぶりのプレミアリーグのシーズンに向けて準備を進めており、29歳のこのFWを攻撃陣の重要な補強候補と位置づけている。
ナイジェリア代表のアウォニイは2022年夏にシティ・グラウンドへ加入。ウニオン・ベルリンから、当時のクラブ史上最高額となる1720万ポンドの移籍金で5年契約を結んだ。すぐにファンのお気に入りの存在となり、プレミアリーグの強豪クラブとの大一番で重要なゴールを決める選手として評価を築いていった。
- AFP
アウォニイのフォレストでの記憶に残る瞬間たち
退団が近づく中でも、アウォニイはノッティンガム・フォレストをトップリーグ残留へ導いた勝負強いゴールによって、確かな足跡を残した。ストライカーは印象的なデビューシーズンを過ごし、リヴァプール戦とアーセナル戦で象徴的な決勝点を記録。2022-23シーズンはリーグ27試合で10ゴールを挙げ、スティーヴ・クーパー監督のチームを残留させるうえで大きな役割を果たした。
先発の機会が減って以降も、このFWは出場を求められた際にはベンチから信頼できる刺激をもたらし続けた。昨季は公式戦18試合の出場にとどまり、プレミアリーグでの先発はわずか3試合だったが、チャンスを与えられればなお存在感を示した。とりわけ昨年5月にはスタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦で2ゴール1アシストを記録し、3-1の勝利の立役者に。その後、トッテナム戦の重要な3-0勝利でも再び得点を挙げ、フォレストを降格圏から引き離す一戦となった。
負傷と競争に苦しむ
このFWが序列を下げた背景には、長引く負傷の繰り返しと、チーム内の激しいポジション争いがあった。アウォニイは2023-24シーズン序盤、最初の3試合で3得点を挙げる好調な滑り出しを見せたが、その後に2度の長期離脱を伴う負傷で勢いを失った。以降は先発の座を取り戻すのに苦しみ、最終的にはヌーノ・エスピーリト・サント監督の攻撃陣の序列でクリス・ウッド、イゴール・ジェズスの後塵を拝した。
アウォニイにとって今回の移籍は、欧州サッカー各地を渡り歩いてきたキャリアの新たな章となる。ナイジェリア代表FWはリヴァプールに6年間在籍しながらトップチームでの出場はなく、その間に複数のレンタル移籍を経験した末、2021年にウニオン・ベルリンへ完全移籍してようやく地位を確立した。
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コヴェントリーの記録破りの大型補強
昇格を果たしたコヴェントリー・シティは、プレミアリーグ復帰に向けてこの夏にクラブ史上最高額の移籍金記録を3度更新するなど、移籍市場で明確な意欲を示している。アウォニイ獲得への動きは、フランク・ランパード監督のチーム強化を目的とした複数の大型補強に続くものだ。コヴェントリーは最近、ノアシェランのMFカレブ・イレンキとのクラブ記録更新となる契約を完了。今夏の移籍市場でブライトンのGKカール・ラッシュワース獲得に投じた2250万ポンドを上回る金額となった。
また、コヴェントリーはこの夏、アイントラハト・フランクフルトからCBオーレル・アメンダを1700万ポンドで獲得し、最終ラインも強化している。こうした目玉補強は絶妙なタイミングで実現した。コヴェントリーは8月21日、王者アーセナルの本拠地に乗り込む厳しい一戦でプレミアリーグ開幕を迎える。
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