退団が近づく中でも、アウォニイはノッティンガム・フォレストをトップリーグ残留へ導いた勝負強いゴールによって、確かな足跡を残した。ストライカーは印象的なデビューシーズンを過ごし、リヴァプール戦とアーセナル戦で象徴的な決勝点を記録。2022-23シーズンはリーグ27試合で10ゴールを挙げ、スティーヴ・クーパー監督のチームを残留させるうえで大きな役割を果たした。

先発の機会が減って以降も、このFWは出場を求められた際にはベンチから信頼できる刺激をもたらし続けた。昨季は公式戦18試合の出場にとどまり、プレミアリーグでの先発はわずか3試合だったが、チャンスを与えられればなお存在感を示した。とりわけ昨年5月にはスタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦で2ゴール1アシストを記録し、3-1の勝利の立役者に。その後、トッテナム戦の重要な3-0勝利でも再び得点を挙げ、フォレストを降格圏から引き離す一戦となった。