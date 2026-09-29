元ミラン、そしてモロッコ代表のファンタジスタであるアデル・ターラブトが、ガゼッタ・デロ・スポルトのロングインタビューに応じ、ミランでの経験、ルベン・アモリム率いる現在のチーム、そしてイタリア時代にとどまらない自身のサッカー人生の過去について語った。
タアラブト「バロテッリは僕をネイマールになぞらえていた。僕はカカの首に手をかけた。僕を残したがらなかったのはインザーギだった。アモリムはガスペリーニのような存在」
アモリムはトップ監督だ
「アモリムのことはベンフィカ時代から知っているよ。一緒にプレーしたことはないけどね。彼はトップクラスの監督だ。大きな品格があって、とても率直でもある。誰かをトップチームの構想外にしなければならないなら、何の問題もなくそうする。思っていることを口にするんだ。彼がミランと契約する前には、ベンフィカ復帰の可能性があるという話も聞いていた。いずれは、彼がベンフィカを率いることになると僕は思っている。少しガスペリーニに似ていると思うよ。彼にとっては個よりも組織が先なんだ」
モレイラ
「ジエゴ・モレイラは友人です。ベンフィカで知り合いましたし、母親のパートナーのおかげでモロッコ語も話せます。ミランと契約する前にも彼と話しました。私はこう言ったんです。『ジエゴ、君は偉大なクラブに行く。プレッシャーはとても大きいから、しっかり受け止められないといけない』と」。本人もそういうことはすでに分かっていました。謙虚で、いつも笑顔の青年です。自由な時間には踊るのが好きで、あの三つ編みも彼を特別な存在にしています。
右サイドの選手で、信じられないほどの強度があり、サイドを上下動できます。アモリムの下なら成長する一方でしょう。ラツィオ戦での2得点は、ミランファンがこれから目にするもののほんの前菜にすぎません。彼は本当にすごい。私が保証します」
ゴンサロ・ラモス
「ラモス？ 彼もまた親しい友人の一人だ。最近は話していないが、実力はある。ただ、本当の9番かどうかは分からない。ベンフィカBではウイングとしてプレーし、ボールを受けて一気に仕掛けていた。まるで馬のようだった。 ミランでは、ゴールに背を向けたプレーに苦労しているように見える。セカンドトップはこなせるが、チームのためにすべてを尽くしている。ユベントス戦ではボックス内で孤立しすぎていたが、時間がたてばアモリムが彼の良さを引き出せるようになると思う」
モドリッチは僕を「ジズー」と呼んでいた
「モドリッチとプレーしたことがあるかって？ そうだよ。彼は僕のことを『ジズー』と呼んでいた。僕は18歳だったし、ある時ルカに、プレースタイルがジダンに似ていると言われたんだ。後にバロンドールを受賞する選手にそう言われると、やはり特別なものがある」
ミラン退団
「2014年に買い取りに至らなかったこと？ インザーギは僕を残したくなかった。ただそれだけだ。あの時期、僕は4ゴール2アシストでチーム最高の出来だった。ロビーニョ、カカー、バロテッリには最大限の敬意を払って言うけど、彼らは本当に素晴らしい選手だった。セードルフは僕を高く評価してくれていた。僕たちの関係は、ほとんど父と子のようだった。
アトレティコ・マドリー戦でのチャンピオンズリーグデビューは、今でも覚えている。第1戦では素晴らしい試合をした。自分はそのまま起用されると思っていたけど、実際はそうならず、うつ状態に陥った。パリ・サンジェルマンへの移籍が実現しなかったことと合わせて、この2つが今も抱えている大きな後悔なんだ」
気難しい性格？
誰も練習中の僕を見たことがない。ループやエラシコ、ダブルタッチをやっていた。メクセスを翻弄していたよ。バロテッリは僕をネイマールにまでなぞらえていた。その一方で、試合中に自分が望まないタイミングで交代させられると、監督に悪態をついていたのも事実だ。でも、僕はずっといい人間だったし、優しかった。それにピッチの外では楽しんでいた……。レストランやディスコにね。ミラノでは、日曜の試合後に僕たちはハリウッドへ行っていた。そこでは他チームの選手たちにもみんな会っていた。楽しかったよ
カカーの首を絞めた手、そしてアバーテとの口論
「本当に一度カカーの首に手をかけたことがあるのかって？ あれは練習中のことだった。攻撃対守備のメニューで、僕はリッキーにパスを出さなかった。すると彼は数分間ずっと僕に怒鳴り続けた。まったくやめなかった。ある時点で僕は彼の首に手をかけた。一瞬、頭に血が上ったんだ。最後はお互いに謝ったよ。
彼はいつも話していた。時にはセードルフが僕を右ウイングで起用し、アバーテがサイドバックだった。彼はずっと僕をうるさくせっついてきた。『こっちへ行け、あっちへ行け、攻めろ、守れ……』ってね。ある時、僕は我慢できなくなって『黙ってくれ！』と言った。彼は僕に悪意があったわけではない。でも、ピッチ上では本当にしんどかった。それでもイニャツィオは素晴らしい人だよ」
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