「ジエゴ・モレイラは友人です。ベンフィカで知り合いましたし、母親のパートナーのおかげでモロッコ語も話せます。ミランと契約する前にも彼と話しました。私はこう言ったんです。『ジエゴ、君は偉大なクラブに行く。プレッシャーはとても大きいから、しっかり受け止められないといけない』と」。本人もそういうことはすでに分かっていました。謙虚で、いつも笑顔の青年です。自由な時間には踊るのが好きで、あの三つ編みも彼を特別な存在にしています。

右サイドの選手で、信じられないほどの強度があり、サイドを上下動できます。アモリムの下なら成長する一方でしょう。ラツィオ戦での2得点は、ミランファンがこれから目にするもののほんの前菜にすぎません。彼は本当にすごい。私が保証します」