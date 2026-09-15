元ミラン、そしてジェノアでもプレーし、数日前に現役引退を発表したアデル・ターラブトが、ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで、ミランでの経験にまつわるいくつかの逸話を語った。





2014年に半年間のレンタルで在籍したミランでの経験、その後買い取りには至らず

「インザーギは僕を残したくなかった。ただそれだけさ。あの時期、僕は4ゴール2アシストでチーム最高の出来だった。それはロビーニョ、カカー、バロテッリに最大限の敬意を払ったうえで言っている。彼らは本当に素晴らしい選手だった。セードルフは僕を評価してくれていた。僕たちの関係は、ほとんど父と息子のようだった。アトレティコ・マドリー戦のチャンピオンズリーグデビューは今でも覚えている。ファーストレグでは素晴らしい試合をした。自分は残れると思っていたけど、実際はそうならず、僕はうつ状態に陥った。パリ・サンジェルマンへの移籍が実現しなかったことと並んで、今も抱えている2つの大きな後悔だ」





才能と気難しい性格

「練習での僕を見た人はいなかった。ソンブレロも、エラシコも、シザースもやっていた。メクセスをイラつかせていたよ。バロテッリは、僕をネイマールとまで比較していた。それに確かに、試合中に自分が望まない交代をさせられたら、監督に悪態をついていた。でも、僕はずっと善良で優しかった。それにピッチの外では楽しんでいた……。レストランにディスコ。ミラノでは日曜の試合後、僕たちはハリウッドに行っていた。そこでは他チームの選手たちともみんな会っていた。楽しかったよ」







