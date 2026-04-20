ダービー当日、エヴァートンファンがリヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーに激しい罵声を浴びせ、彼はその場から退場させられた。

白熱した一戦後、リヴァプールのMFカーティス・ジョーンズは、両クラブの格差についてさらに追い打ちをかけた。試合前に「エヴァートンはリヴァプールとの勝ち点差を2に縮めたことを祝っただろう」という見方に対し、ジョーンズは同クラブのメンタリティを痛烈に批判した。

「これが、我々がどんなチームで、彼らがどんなチームかを物語っている」とジョーンズはViaplayに語った。「我々が最悪のシーズンの一つを過ごしている中で、彼らは我々に2ポイント差まで迫ったことを祝っている。もし彼らがそれを踏み台や正しい方向への一歩だと捉えているなら、ふん、何だかわからないね。 追いかけてくるチームのことなど考えていない。常に前だけを見て、チャンピオンズリーグでプレーしなければならないことを理解している」