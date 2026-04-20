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ダービー当日、エヴァートンファンがリヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーに激しい罵声を浴びせ、彼はその場から退場させられた。
キャラガーがエバートン・ファンから罵声を浴びせられる
デイリー・メールによると、48歳の元ディフェンダーがタッチライン沿いを放送席へ歩いていると、ホームスタンドから激しい罵声が飛んだ。 映像には、エバートンの一部サポーターが罵声を浴びせる様子が映っており、「失せろ、キャラ！軟弱野郎！」や「失せろ、バカ野郎！」といった声が聞かれた。
リヴァプールの守備の要となる前にエヴァートンのサポーターとして育ったキャラガーは、この苦境に直面しても黙ってはいなかった。彼は観客数人と短くも激しい口論を交わし、自分に向けられた罵声を浴びせた人々を指さしていたが、やがて警備員やスタッフが駆けつけ、彼をその場から連れ去った。 この騒動は、スカイ・スポーツ同僚のゲイリー・ネヴィルがカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティファンに「静かにしろ」と注意した一件に続くものとなった。
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ファン・ダイクがエバートンのファンを落胆させる
リヴァプールはエヴァートンの新本拠地での初ダービーを2-1で制した。100分、ファン・ダイクのヘディングが試合を決めた。 この勝利で5位を固め、地元ライバルとの勝ち点差は8に。苦難のシーズンを過ごすアルネ・スロット監督率いるチームにとって、CL出場へ大きな一歩となった。
ジョーンズがエバートンのメンタリティを嘲笑
白熱した一戦後、リヴァプールのMFカーティス・ジョーンズは、両クラブの格差についてさらに追い打ちをかけた。試合前に「エヴァートンはリヴァプールとの勝ち点差を2に縮めたことを祝っただろう」という見方に対し、ジョーンズは同クラブのメンタリティを痛烈に批判した。
「これが、我々がどんなチームで、彼らがどんなチームかを物語っている」とジョーンズはViaplayに語った。「我々が最悪のシーズンの一つを過ごしている中で、彼らは我々に2ポイント差まで迫ったことを祝っている。もし彼らがそれを踏み台や正しい方向への一歩だと捉えているなら、ふん、何だかわからないね。 追いかけてくるチームのことなど考えていない。常に前だけを見て、チャンピオンズリーグでプレーしなければならないことを理解している」
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スロットのゴールキーパー事情
試合終了間際の劇的決勝弾で浮かれるリヴァプールだが、GK陣に危機が迫っている。アリソン欠場中の代役ママルダシュヴィリがエヴァートン戦で衝突し、担架で運ばれた。
試合後、スロット監督は「彼は病院へ搬送され、開放創と疑われるけがをした。長期離脱はないと思うが、来週の試合に出られるかは様子を見る」と説明した。
終盤は3番手のフレディ・ウッドマンが代役を務めたが、マルマルダシュヴィリの次節クリスタル・パレス戦への復帰は不明だ。