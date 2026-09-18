アトレティコ・マドリーの主将コケは、リヤド・エア・メトロポリターノでオサスナを4-0で粉砕した後、チームの競争力が高まっていることを強調した。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、直近のレアル・ソシエダ戦での敵地3-0勝利に続き、2試合で無失点のまま7ゴールを記録した。

ベテランMFは、ジョナサン・デイヴィッドを含む今夏の新戦力がスムーズに適応し、すぐに結果を出していると称賛した。

この勝利により、アトレティコ・マドリーはシーズン序盤のタイトル争いで確かな位置を保っている。