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ダービーへの準備完了！主将コケが新戦力を称賛、勢いづくアトレティコがレアル・マドリーに強烈な警告を発した
コケ、連続大勝後にハイレベルな新戦力を称賛
アトレティコ・マドリーの主将コケは、リヤド・エア・メトロポリターノでオサスナを4-0で粉砕した後、チームの競争力が高まっていることを強調した。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、直近のレアル・ソシエダ戦での敵地3-0勝利に続き、2試合で無失点のまま7ゴールを記録した。
ベテランMFは、ジョナサン・デイヴィッドを含む今夏の新戦力がスムーズに適応し、すぐに結果を出していると称賛した。
この勝利により、アトレティコ・マドリーはシーズン序盤のタイトル争いで確かな位置を保っている。
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主将が新加入選手たちのスムーズな適応を強調
試合後にMovistarの取材に応じたコケは、クラブが今夏に獲得した新戦力の質がチーム内競争を高めていると強調した。また、このアグレッシブな勢いを維持することが、継続的な成功に不可欠だと訴えた。
カナダ代表FWジョナサン・デイヴィッドが先制点を挙げ、加入後は2試合連続ゴールとなった。
「非常にハイレベルな選手たちが加わり、とても強いグループになっている」とコケは述べた。「チームは素晴らしい試合をしたし、僕たちが集中しなければならないのはそこだ。あの競争と、あの成長だ。この前は3-0で勝ち、今日は4-0で勝った。これが僕たちの進むべき道だ」
主将が歴史的な通算747試合出場の節目を振り返る
この勝利はコケにとって個人的にも大きな意味を持つものだった。赤と白のユニフォームで通算747試合出場という見事な記録に到達したクラブの象徴は、チームの新たな戦術的進化を引き続き先頭に立って支えていくことに全力を尽くすと強調した。
また今季のタイトル争いは、選手起用のローテーションとチーム全体の力が鍵になると強調した。
「懸命に取り組んできた結果だし、物事はうまく進んできた。それは、自分にはまだ長い道のりがあるということを意味している」とコケは付け加えた。「これからももっと増えていってくれればいい。大事なのは、必要とされる場所がどこであれチームを助けることだ。だからこそ自分はキャプテンなんだ」
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注目は大一番のマドリード・ダービーへ移る
勢いを完全に取り戻したアトレティコは、メトロポリターノで日曜に行われる同じ街のライバル、レアル・マドリーとの大一番へと照準を合わせている。キックオフを前に、シメオネ監督率いるチームはレアル・マドリーと勝ち点2差につけており、ライバルを上回るチャンスがある。
コケはチームメートに対し、ホームサポーターに喜びを届けるため、完璧なパフォーマンスを見せるよう求めた。
アトレティコは連勝を伸ばすべく、これまでで最も厳しい試練に臨もうとしている。
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