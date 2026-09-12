Getty Images Sport
翻訳者：
ダービーにレンタル加入中のヘンリク・マイスターが、バーミンガム戦の敗戦でボールと関係のない場面で倒れ、担架で退いた
プライド・パークで痛ましい光景
ダービー・カウンティとバーミンガム・シティのチャンピオンシップの一戦は、マイスターに関する深刻なメディカル面の懸念によって影が差した。22歳のデンマーク人FWは、ジョン・ユーステス監督のチームでホーム初先発を果たしていたが、空中戦での接触で打撃を受けた直後、後半立ち上がりにボールとは関係のない場面で倒れ込んだ。
マイスターは、ピサで厳しいシーズンを過ごした後にクラブへ加入し、先週末のウェストハム戦で0-3の敗戦を喫した試合でラムズデビューを果たした。デンマーク人FWは昨季、同イタリアクラブで全公式戦29試合に出場して2得点を記録したが、チームは最下位でシーズンを終え、2部降格となった。
- Getty Images Sport
デンマーク人にスタンディングオベーションを
メディカルスタッフがマイスターの処置にあたるため、試合は約7分間中断。その間、プライド・パークは重苦しい静寂に包まれた。やがて元ピサの選手をトンネルへ運ぶための担架が運び込まれると、その静寂は一転してホーム、アウェー双方のサポーターによる大きなスタンディングオベーションへと変わり、胸を打つ一体感のある瞬間となった。
マイスター交代の時点で、スコアは1-1。激しく競り合うミッドランズ・ダービーは振り出しに戻っていた。ダービー・カウンティは前半40分、ボビー・クラークのゴールで先制し、ホームサポーターを沸かせた。しかし、そのリードは長く続かず、わずか2分後にカルロス・ビセンテがバーミンガム・シティに同点ゴールをもたらした。
試合の流れへの影響
医療上の緊急事態による中断は試合の流れを乱したが、バーミンガムのクリス・デイビーズ監督は素早く反応し、戦術的な修正を施した。後半15分、デイビーズ監督はジョン・ソリスに代えてペク・スンホを投入し、チームの選択肢に新たな活力を与えた。
この交代は見事に的中し、ペクはピッチに入ってからわずか4分後にネットを揺らした。この素早いインパクトによってアウェーのバーミンガムが貴重なリードを奪い、そのまま試合終了のホイッスルまで守り切った。
- Getty Images Sport
チャンピオンシップの順位表と展望
この結果、ダービー・カウンティは7試合でわずか勝ち点4にとどまり、厳しい立場に置かれている。一方、バーミンガム・シティはこの勝利で今季の勝ち点を10に伸ばした。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。