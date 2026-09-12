ダービー・カウンティとバーミンガム・シティのチャンピオンシップの一戦は、マイスターに関する深刻なメディカル面の懸念によって影が差した。22歳のデンマーク人FWは、ジョン・ユーステス監督のチームでホーム初先発を果たしていたが、空中戦での接触で打撃を受けた直後、後半立ち上がりにボールとは関係のない場面で倒れ込んだ。

マイスターは、ピサで厳しいシーズンを過ごした後にクラブへ加入し、先週末のウェストハム戦で0-3の敗戦を喫した試合でラムズデビューを果たした。デンマーク人FWは昨季、同イタリアクラブで全公式戦29試合に出場して2得点を記録したが、チームは最下位でシーズンを終え、2部降格となった。