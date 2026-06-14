ダーウィン・ヌニェスの不可解なSNS投稿にリバプールファンは困惑。アンドニ・イラオラは同ウルグアイ人ストライカーの再獲得を強く求めている。

クラブの投稿の奇妙なタイミングはネット上で大きな反響を呼び、サポーターの間では期待と疑念が渦巻いた。公式ツイートに対し、@CalvinCaleb7は「ダーウィンの復帰を歓迎する投稿かと思った！」と書き込み、@TheKopoholicは「彼を帰して」と簡潔にコメントした。

@pathless__pathも「ヌニェスが再加入かと喜びのダンスを踊りそうになった。フリーで獲得を。イラオラ監督のスタイルに合うし、クラブを知り尽くし、体を張ってくれる」と戦術的な適合性を強調した。

一方で懐疑的な声も。@ateenfcは「運営に狙いがある」と指摘し、@TeeRobinhoは「ファンの反応を見ているのでは」と推測した。 @TaintlessRedも同意見で、「4年前に加入したダーウィンについてツイートするのは興味深い。加入4年で去った他の選手にはしないのに。フリーで呼び戻すためだろうか？」と推測した。