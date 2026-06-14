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ダーウィン・ヌニェスの不可解なSNS投稿にリバプールファンは困惑。アンドニ・イラオラは同ウルグアイ人ストライカーの再獲得を強く求めている。
ウルグアイ人ストライカーが予想外にフリーエージェントとなった。
ヌニェスはアル・ヒラルとの契約を双方合意で解除し、フリーエージェントとなった。26歳の彼は昨年サウジ・プロリーグに移籍したが、ベンゼマの加入で登録メンバーから外された。リヴァプールは移籍金ゼロでこのフォワードをプレミアリーグに呼び戻すチャンスを得た。
長期離脱中のエキティケの穴埋めも必要で、首脳陣は経験豊富な代表選手を無償で獲得できるこのチャンスを無視できない。 さらに、彼の身体能力とハイインテンシティなプレスは、新監督アンドニ・イラオラの攻撃的スタイルに最適だとされる。前回リヴァプールに在籍した際は143試合で40ゴール26アシストだったが、献身的なプレーは今もコップの一部に愛されている。
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SNSの投稿が再結成の噂を呼んでいる
移籍報道が流れる中、リヴァプールのソーシャルメディアチームがX（旧Twitter）で「ダーウィン・ヌニェス加入4周年」と投稿し、憶測を呼んだ。契約状況からファンはタイミングに疑問を抱いている。 ファンは短期間で退団した選手をなぜクラブが取り上げるのかと疑問を抱き、多くの人が「復帰」発表が間近だと考えるようになった。
ファンが謎めいた投稿と復帰の可能性に反応
クラブの投稿の奇妙なタイミングはネット上で大きな反響を呼び、サポーターの間では期待と疑念が渦巻いた。公式ツイートに対し、@CalvinCaleb7は「ダーウィンの復帰を歓迎する投稿かと思った！」と書き込み、@TheKopoholicは「彼を帰して」と簡潔にコメントした。
@pathless__pathも「ヌニェスが再加入かと喜びのダンスを踊りそうになった。フリーで獲得を。イラオラ監督のスタイルに合うし、クラブを知り尽くし、体を張ってくれる」と戦術的な適合性を強調した。
一方で懐疑的な声も。@ateenfcは「運営に狙いがある」と指摘し、@TeeRobinhoは「ファンの反応を見ているのでは」と推測した。 @TaintlessRedも同意見で、「4年前に加入したダーウィンについてツイートするのは興味深い。加入4年で去った他の選手にはしないのに。フリーで呼び戻すためだろうか？」と推測した。
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バルセロナとプレミアリーグのライバルたちが虎視眈々と狙っている
26歳のヌニェスに興味を示しているのはリヴァプールだけではない。スペイン『ムンド・デポルティーボ』は、バルセロナもロベルト・レヴァンドフスキの後継者として彼を注視していると報じた。 チェルシーとニューカッスルも新シーズンを前に興味を示す。リヴァプールが獲得を望むなら、決定力への懸念が残っても、早めの決断が求められる。
リヴァプールは、彼が街やクラブに馴染んでいることを、以前の在籍時にシュート成功率が11％台だったという課題よりも重視するか判断する必要がある。ファンはSNSで期待と戸惑いを示している。数年前には移籍金6400万ポンドがかかった選手が今夏フリーで獲得できるかもしれないという事実が、今夏の移籍市場の興味深い副次ストーリーとなっている。 現時点では、リバプールのソーシャルメディア活動によって、ヌニェスは再びマージーサイドの話題の中心になっている。